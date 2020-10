De acuerdo con la normativa nacional y en línea con las recomendaciones de tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado nacional debe asignar prioritariamente los recursos adecuados para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, que deben ser intangibles y no pueden sufrir regresividad según los artículos 5 y 72 de la Ley 26.061. Es decir, las partidas para las infancias y adolescencias deben ser privilegiadas en el presupuesto; no pueden reasignarse a otro fin y no puede ser inferiores al presupuesto del año anterior.