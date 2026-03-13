Solicitada

Transportadora de Gas del Sur S.A. Sucursal Dedicada 1 y Transportadora del Sur S.A. informan

Guardar

Transportadora de Gas del Sur S.A. Sucursal Dedicada 1 y Transportadora del Sur S.A. informan a todos los interesados en presentar Ofertas Irrevocables en la Parte A y/o en la Parte B del Concurso Abierto GPM N° 01/2026 y en el Concurso Abierto TGS N° 01/2026, que se encuentra disponibles para su consulta pública como documentación complementaria de ambos concursos la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación.Los interesados podrán consultar dicho documento a través de internet en la página web:www.tgs.com.ar.Para cualquier información adicional, comunicarse con la Gerencia Comercial de Transporte a los siguientes teléfonos: +54 9 2392607855 – Ing. Delfina Ressia.

Temas Relacionados

TGSSolicitada

Últimas Noticias

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios

La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de marzo de 2026, según la resolución 2026-77. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de marzo, según la resolución 2026-79

Transportadora de Gas del Sur

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios

La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de febrero de 2026, según la resolución 2025-1000. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de febrero, según la resolución 2026-35

Transportadora de Gas del Sur

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios

La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de enero de 2026, según la resolución 2025-1000. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° enero, según la resolución 2025-1002

Transportadora de Gas del Sur

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios

La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de diciembre de 2025, según la resolución 2025-907. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de diciembre, según la resolución 2025-911

Transportadora de Gas del Sur

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios

La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de noviembre de 2025, según la resolución 2025-812. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de noviembre, según la resolución 2025-820

Transportadora de Gas del Sur
DEPORTES
Franco Colapinto correrá la carrera

Franco Colapinto correrá la carrera Sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1: largará desde la 16ª posición

“No podía ver, tenía crema facial en la cara”: la insólita declaración de una figura de la Premier League que causó revuelo

Estuvo en pareja con la futbolista “más viral” y se puso de novio con una modelo de 19 años: el nuevo romance de Douglas Luiz

El viaje especial de Diego Milito para gestionar con el Inter la situación de Valentín Carboni en Racing

La profunda reflexión de Matías Almeyda en la previa de Sevilla-Barcelona: “Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido”

TELESHOW
Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa con un divertido ida y vuelta a bordo: “Tremendo vecino me tocó”

Quién es Santiago Motolo, el actor de “El marginal” que investiga la Justicia tras filmarse disparando en el barrio 31

El blooper de Sofía Gonet en una autopista de Miami: “¿Por qué todo nos sale mal siempre?"

Investigan a un actor e influencer que fue filmado disparando al aire en el barrio 31 junto a un vecino

El glamoroso viaje de Pampita a Nueva York: moda y relax en la Gran Manzana

INFOBAE AMÉRICA

El lago de Ilopango será

El lago de Ilopango será sede del Oceanman 2026 y proyecta a El Salvador en el turismo deportivo internacional

Cómo el cerebro entrena su atención para silenciar los sonidos repetidos y captar lo relevante

Ucrania inaugura su embajada en Panamá y firma compromisos de cooperación

De odontólogo a músico: Marito Rivera cuenta su historia tras 55 años de carrera en El Salvador

Gobierno panameño admite sorpresa por salida de la naviera COSCO del puerto de Balboa