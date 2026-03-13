Transportadora de Gas del Sur S.A. Sucursal Dedicada 1 y Transportadora del Sur S.A. informan a todos los interesados en presentar Ofertas Irrevocables en la Parte A y/o en la Parte B del Concurso Abierto GPM N° 01/2026 y en el Concurso Abierto TGS N° 01/2026, que se encuentra disponibles para su consulta pública como documentación complementaria de ambos concursos la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación.Los interesados podrán consultar dicho documento a través de internet en la página web: www.tgs.com.ar .Para cualquier información adicional, comunicarse con la Gerencia Comercial de Transporte a los siguientes teléfonos: +54 9 2392607855 – Ing. Delfina Ressia.

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Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de marzo de 2026, según la resolución 2026-77. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de marzo, según la resolución 2026-79

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de febrero de 2026, según la resolución 2025-1000. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de febrero, según la resolución 2026-35

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de enero de 2026, según la resolución 2025-1000. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° enero, según la resolución 2025-1002

Transportadora de Gas del Sur presenta sus nuevos cuadros tarifarios La compañía de energía presenta sus cuadros tarifarios vigentes a partir del 1° de diciembre de 2025, según la resolución 2025-907. Asimismo, presenta las tarifas de Gas Link S.A., vigente a partir del 1° de diciembre, según la resolución 2025-911