Transportadora de Gas del Sur S.A. Sucursal Dedicada 1 y Transportadora del Sur S.A. informan a todos los interesados en presentar Ofertas Irrevocables en la Parte A y/o en la Parte B del Concurso Abierto GPM N° 01/2026 y en el Concurso Abierto TGS N° 01/2026, que se encuentra disponibles para su consulta pública como documentación complementaria de ambos concursos la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación.Los interesados podrán consultar dicho documento a través de internet en la página web:www.tgs.com.ar.Para cualquier información adicional, comunicarse con la Gerencia Comercial de Transporte a los siguientes teléfonos: +54 9 2392607855 – Ing. Delfina Ressia.