Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre por el violento robo a un jubilado de 73 años en Mar del Plata

La causa investiga el ingreso de tres sospechosos a una vivienda. Se llevaron dinero en efectivo y un teléfono. Al huir, balearon el auto de la víctima

Un policía uniformado de espaldas vigila a un hombre con las manos esposadas detrás de la espalda, junto a un automóvil gris con la puerta abierta
La policía detuvo a un hombre acusado de participar en el asalto a una vivienda en el barrio Regional. (0223)
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La Policía Bonaerense detuvo a un hombre que estuvo involucrado en un violento robo a un jubilado en Mar del Plata. Los delincuentes balearon el auto de la víctima al huir.

El operativo se produjo luego de un allanamiento dispuesto en el marco de la causa, aunque en el domicilio requisado no se hallaron objetos vinculados al episodio.

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La víctima es un hombre de 73 años, quien denunció que tres personas ingresaron a su vivienda, situada en el sector de Grecia y San Lorenzo, 21 de octubre tras saltar el portón.

Una vez dentro de la propiedad, los hombres se habrían apoderado de dinero en efectivo y de un celular. El monto denunciado fue de 50 mil pesos, además del dispositivo móvil que pertenecía a la víctima.

Durante la huida, y según informó el portal 0223, uno de los involucrados efectuó un disparo que dañó la luneta de un vehículo que estaba estacionado en el lugar.

Un agente policial sujeta a un hombre con el rostro difuminado frente a una lona institucional de la policía
Los asaltantes sustrajeron 50 mil pesos en efectivo y un teléfono celular que pertenecía a la víctima. (0223)

Con los datos reunidos durante las primeras medidas, el fiscal Mariano Moyano solicitó una orden para allanar un domicilio ubicado en Grecia al 3200. La medida contó con la autorización de la Justicia de Garantías, que habilitó el ingreso de los efectivos al inmueble.

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El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda situada en las inmediaciones del lugar donde se cometió el robo. Sin embargo, durante la requisa no fueron encontrados elementos considerados de interés para la causa.

La falta de secuestros en ese domicilio no detuvo las actuaciones. Minutos después del allanamiento, personal policial identificó a un hombre en la zona de Grecia y Primera Junta, donde concretó su aprehensión.

Las autoridades lo consideran uno de los supuestos autores del robo investigado. La imputación y la eventual responsabilidad penal deberán ser definidas en el avance del expediente judicial, a partir de las pruebas que reúna la fiscalía y de las resoluciones que adopte la Justicia.

Tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales. Luego de que se completaran las actuaciones de rigor, fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde quedó alojado.

El caso continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que deberá profundizar las medidas para identificar a los otros dos sospechosos mencionados en la denuncia. También resta determinar si pueden recuperarse el dinero y el teléfono celular denunciados como robados.

Hace dos meses, una familia fue víctima de una violenta entradera en el barrio Divino Rostro de Mar del Plata. Los delincuentes se llevaron una suma cercana a $20 millones, así como también un monto en dólares que no fue especificado.

Todo ocurrió el 22 de septiembre en un chalet de la calle Matheu al 1600, donde cinco hombre encapuchados ingresaron en horas de la noche y redujeron a quienes se encontraban dentro.

El asalto se extendió durante unos 15 minutos, de acuerdo con la reconstrucción inicial del caso. En ese lapso, los autores amenazaron a los propietarios, revisaron distintos sectores de la vivienda y se llevaron el dinero que buscaban.

La investigación quedó centrada en el recorrido de los sospechosos y en las imágenes que puedan aportar las cámaras públicas y privadas de los alrededores. Los delincuentes huyeron en un vehículo con patentes adulteradas, una circunstancia que dificulta la identificación inmediata del auto utilizado en la fuga.

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