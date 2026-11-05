Crimen y Justicia

Una joven mató a su papá para defender a su madre en medio de una pelea en Formosa

El episodio ocurrió el fin de semana en un domicilio rural de la localidad de Palma Mota. La víctima fue identificada como Marcelo Molina

Una camioneta policial estacionada en un camino de tierra frente a una casa de ladrillos rodeada de vegetación
Varios móviles policiales custodian una propiedad rural en la provincia de Formosa durante una investigación por homicidio (Noticias Formosa)
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Un hombre de 53 años murió tras recibir un disparo de arma de fuego en una vivienda del paraje Palma Mota, situado dentro de la jurisdicción de San Martín Uno, en una zona rural de Formosa. El hecho ocurrió durante la tarde del fin de semana y es investigado por la Justicia.

La víctima fue identificada como Marcelo Molina. De acuerdo con la información preliminar incorporada a la causa, el disparo habría sido efectuado por una de sus hijas, una joven de 18 años, en medio de una discusión familiar que involucraba a Molina y a su pareja.

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Las actuaciones judiciales buscan determinar la secuencia completa del episodio, las circunstancias previas al uso del arma y la participación de cada una de las personas que se encontraba en la vivienda. Hasta el momento, los datos disponibles corresponden a las primeras averiguaciones realizadas en el lugar.

Según los primeros elementos reunidos por los investigadores, la situación se inició alrededor de las 15:30 con una discusión entre Molina y su pareja. La información preliminar señala que el enfrentamiento verbal se habría vinculado con problemas familiares previos.

En ese contexto, las dos hijas de la pareja habrían intervenido con el objetivo de resguardar a su madre. La reconstrucción inicial indica que la tensión dentro de la casa aumentó durante el altercado.

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De acuerdo con lo informado por el portal Noticias Formosa, la joven de 18 años habría tomado una carabina calibre 22 y efectuado un único disparo. La bala hirió a Molina y le provocó lesiones de extrema gravedad, de acuerdo con los datos informados en las primeras horas de la investigación.

No se difundieron, por el momento, precisiones oficiales sobre la ubicación exacta de la herida, la distancia desde la que se habría efectuado el disparo ni las condiciones en las que se encontraba el arma.

Efectivos de la Comisaría de Pozo del Tigre llegaron al domicilio rural minutos después de las 17:30 junto con una ambulancia del sistema de salud local. Al arribar, el personal médico constató que Marcelo Molina no presentaba signos vitales.

Vista trasera de un oficial de policía con chaqueta azul de "Policía Brigada Investigaciones" de pie frente a una camioneta blanca policial con franjas azules
Marcelo Molina murió tras recibir un disparo de arma de fuego en una vivienda rural del paraje Palma Mota, en la jurisdicción de San Martín Uno.

A partir de ese momento, el inmueble quedó bajo resguardo para permitir el trabajo de los investigadores y evitar alteraciones en la escena.

La jueza de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, Soledad Plazas, se trasladó hasta Palma Mota para encabezar las primeras actuaciones judiciales. También participaron peritos de la Policía Científica de esa localidad, encargados de recolectar elementos que puedan aportar a la reconstrucción de los hechos.

Entre las medidas iniciales se encuentra el relevamiento de la vivienda y el análisis del arma presuntamente utilizada.

En el procedimiento colaboró personal de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Delegación Villa Urquiza. La presencia de distintas dependencias respondió a la ubicación rural del domicilio y a la necesidad de asegurar la escena para las tareas judiciales y científicas.

La causa continúa bajo investigación judicial. Las próximas decisiones dependerán de las pruebas reunidas, los informes periciales y las declaraciones que se incorporen al expediente sobre el episodio ocurrido en San Martín Uno.

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