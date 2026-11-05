Crimen y Justicia

Cayó un hombre por amenazar a Javier Milei y hay otro investigado por mensajes golpistas: “Muerte o libertad”

La Policía Federal realizó allanamientos en Los Hornos y Wilde. Los procedimientos se realizaron tras denuncias a la línea 134 por contenidos difundidos en redes sociales

“Te voy a matar Milei”, la amenaza que derivó en una detención en La Plata

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La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de amenazar de muerte al presidente Javier Milei e identificó a un joven de 19 años en otra causa por publicaciones que instaban a derrocar al Gobierno, luego de dos denuncias recibidas mediante la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional. Los procedimientos se realizaron en Los Hornos y Wilde.

El primer caso se inició en agosto, tras una denuncia anónima que alertó sobre un video publicado en TikTok. En la grabación, un usuario lanzó una amenaza explícita contra el jefe de Estado: “Te voy a matar Milei, pelo de muñeco, hijo de puta, la puta que te parió”.

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El hombre detenido en Los Hornos, acusado de haber difundido amenazas de muerte contra Javier Milei en TikTok
El hombre detenido en Los Hornos, acusado de haber difundido amenazas de muerte contra Javier Milei en TikTok

A partir de ese aviso, agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la PFA realizaron tareas de análisis sobre el perfil y su actividad digital. La pesquisa permitió identificar al presunto autor del video y localizar su domicilio en Los Hornos, La Plata.

Los efectivos allanaron la vivienda y detuvieron al sospechoso, cuya identidad no fue informada oficialmente. Durante el procedimiento, secuestraron una bufanda marrón y blanca, un buzo negro con rayas blancas y zapatillas blancas con rayas negras. De acuerdo con los investigadores, las prendas tenían características similares a las utilizadas por el acusado en los registros audiovisuales bajo análisis.

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La bufanda, el buzo y las zapatillas secuestrados, similares a las utilizadas en los videos
La bufanda, el buzo y las zapatillas secuestrados, similares a las utilizadas en los videos

La causa cuenta con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 1, a cargo de María Servini, y de su Secretaría N.º 2, encabezada por Hugo Mendieta. Por jurisdicción y competencia, también interviene el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, junto con la Secretaría N.º 7.

El segundo expediente comenzó hacia fines de octubre, cuando otro ciudadano se comunicó con la línea 134 para advertir sobre una cuenta de redes sociales que difundía publicaciones dirigidas contra el Gobierno nacional. Según la denuncia, el usuario llamaba a “derrocar al gobierno actual” y exhibía armas de fuego, entre ellas fusiles.

Entre las imágenes aportadas a la investigación aparecía un cuaderno o libro con dibujos y frases como “Muerte o libertad” y “Rompiendo las barreras del algoritmo”. En una de las grabaciones también se oía a un hombre insultar a las fuerzas de seguridad y hacer referencias a un Falcon verde, la última dictadura militar y las desapariciones forzadas.

El joven de 19 años notificado en Wilde en la causa por publicaciones que instaban a derrocar al Gobierno
El joven de 19 años notificado en Wilde en la causa por publicaciones que instaban a derrocar al Gobierno

Personal de la División Delitos Constitucionales de la PFA llevó adelante tareas de campo y análisis para determinar la identidad y el paradero del presunto responsable. La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía Descentralizada de Quilmes, a cargo de Silvia Cavallo.

Con la información reunida, el Juzgado Federal de Garantías de Quilmes, encabezado por Luis Armella, ordenó un allanamiento en una vivienda situada sobre la avenida Crisólogo Larralde, en Wilde, Avellaneda.

Allí, los agentes notificaron de la causa a un ciudadano argentino de 19 años, señalado como posible autor de las publicaciones. Además, se incautaron un teléfono celular y una notebook que serán peritados en el marco del expediente.

El teléfono celular secuestrado durante el allanamiento en Wilde será peritado en el marco de la investigación
El teléfono celular secuestrado durante el allanamiento en Wilde será peritado en el marco de la investigación

Los dos operativos se suman a otro allanamiento realizado esta semana en Lomas de Zamora, en una causa diferente por amenazas contra Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el intendente Federico Otermín.

En ese expediente, la PFA allanó la vivienda de un hombre de 58 años investigado por publicaciones realizadas en la red social X. Entre los mensajes atribuidos al sospechoso figuraba la frase: A los hermanos Milei hay que fusilarlos.

Fueron incautados tres teléfonos celulares, una computadora, una notebook, un disco rígido y un ejemplar de Mi lucha, de Adolf Hitler. El sospechoso fue notificado de la causa, que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 1 de Lomas de Zamora.

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