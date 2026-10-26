La victoria de Lula asegura que Milei siga siendo el aliado favorito de Trump, pero aumenta las dudas de los inversores para 2027

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El triunfo de Lula en Brasil fue puesto en precios por los mercados internacionales. El iShares MSCI Brazil ETF cayó hasta 20% en las negociaciones overnite de Nueva York. Luego achicó su baja, pero sin alejarse mucho de ese máximo.

La primera lectura parecería ser desfavorable para la Argentina, pero desde un punto de vista más amplio, el país seguirá ocupando el lugar de socio privilegiado de EE.UU. para sus inversiones. La derrota de Flavio Bolsonaro, fortalece al gobierno de Javier Milei en lo económico, pero habrá que ver cómo influye de cara a las elecciones de 2027.

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No pocos inversores tomarán como beneficio del triunfo de Lula y otros, como fortaleza para reforzar el apoyo económico de Donald Trump en especial en lo que hace a las divisas para afrontar los vencimientos de deuda, pero a la vez agrandará las expectativas sobre las elecciones presidenciales 2027.

Lula recibirá su propia herencia; un déficit fiscal de casi 10%, porque buena parte la destina al pago de los intereses de su deuda. La mayor proporción de esa deuda soberana es en reales y tasa SELIC está en 13,75%, con un costo fiscal de 8% del PBI, el segundo porcentaje más elevado del planeta.

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Tras la parcial victoria de Bolsonaro los inversores apostaron a un triunfo en el ballotage y jugaron fuerte. En el mes, el ETF Brasil estaba 14% arriba. El 5 de octubre la Bolsa brasileña subió 5% y hasta el viernes había acumulado ganancias de 10%, con un aumento singular del volumen por el ingreso de fondos del exterior. Anoche, esos fondos empezaron a emigrar. Quieren ver si Lula ajusta la economía en su nuevo mandato.

Escenario internacional

El escenario internacional para hoy no es el mejor. Tras la decisión de Estados Unidos de retirar su personal de Arabia Saudita por la intensificación de los ataques Hutíes a aeropuertos y refinerías, los inversores se pusieron más conservadores. El cierre del viernes elevó el precio del petróleo a USD 112 por barril, un aumento acumulado de 80% en el año. Ese crudo es el precio futuro, para el contado hay que agregar un recargo de USD 20 por los costos de flete y de oportunidad.

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La crisis toma otras dimensiones para Estados Unidos y Europa por la proximidad del invierno. El gas está casi en 100 dólares por Mwh. La inflación está creciendo en el mundo y provocando un aumento de tasas de interés que se reflejará en caída de salarios y en una probable recesión. La Argentina aún no trasladó plenamente a los precios internos este aumento de la energía.

La confianza de los consumidores que mide la Universidad de Michigan cayó y creen que la inflación de 2027 va a ser más alta que la actual en 4,7 por ciento. Po otra parte, apareció una esperanza leve porque quien la emitió es reconocido por sus abruptos cambio de opiniones. Donald Trump aseguró que de una manera u otra terminaría la guerra con Irán.

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Un dato positivo para la Argentina es que cedio un poco el rendimiento de los bonos del Tesoro de EEUU REUTERS/Kevin Lamarque/

El lado positivo fue la suba de la cotización y la caída de la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EE.UU. porque ahora los inversores decidieron refugiarse en ese activo ante los temores de que no haya suficiente dinero para financiar la demanda del sector de la Inteligencia Artificial. Según un informe de Invest los directivos de las empresas creen que la escasez de capital podría ser el principal obstáculo para el crecimiento del sector.

Para la Argentina, es positivo que parte del dinero de IA se traslade a los bonos del Tesoro de EE.UU., porque eso ayudaría a bajar el riesgo país.

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La consultora local Econométrica trazó un panorama de lo que está sucediendo. “El encarecimiento de la energía ya se traslada a los precios al consumidor. En Europa, a pesar de los subsidios estatales que moderan el precio, el diésel acumula subas de entre 40% y 50% desde febrero. En Estados Unidos, sin subsidios y con precios libres, el diésel acumula un alza del 70% en igual periodo”, advierte en un pasaje. .

El informe agrega que la combinación de tensión social y deterioro fiscal “también se refleja en los mercados financieros; el rendimiento de los bonos franceses a diez años superó al de los títulos del Tesoro estadounidense. Es la primera vez que ocurre desde 2013. La suba agrava la presión sobre las cuentas públicas francesas. El gasto en intereses de la deuda pasó de 38.000 millones de euros en 2021 a casi 80.000 millones en 2026. Pero el problema va más allá del costo de financiamiento: cada aumento de las tasas reduce el margen del Estado para sostener un sistema de protección social que es, por lejos, el más oneroso entre los países de la OCDE. El gasto en protección social equivale al 23,6% del PBI en Francia, frente al 20,1% en la eurozona y apenas el 7,8% en Estados Unidos”.

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Las violentas protestas en Francia y otros países europeos se superponen a una situación financiera complicada de los respectivos tesoros

Econométrica indica que cuando el martes y miércoles se reúna la Reserva Federal, el mercado espera que mantenga la tasa de interés. Por un lado, para evitar interferir con las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Por otro, porque las expectativas de nuevas subas se moderaron. Sin embargo, el mercado todavía descuenta aumentos tanto en diciembre como en enero”.

También señala que el encarecimiento del crédito “desalienta a los compradores y enfría el mercado inmobiliario. En septiembre, las ventas de viviendas cayeron a 282.000, su nivel más bajo desde fines de 2023. Con menos compradores, las viviendas tardan más en venderse y la oferta disponible aumenta. El número de propiedades en venta llegó a 1,51 millones, el nivel más alto desde marzo de 2020 y más de un 40% por encima del mínimo de 2023. La combinación de una demanda más débil y una mayor oferta empieza a presionar los precios a la baja. En términos reales, el valor de las viviendas cayó a su nivel más bajo en cinco años”.

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Respecto a la economía local, indica que el Banco Central (BCRA) aceleró el ritmo de compras de dólares en octubre. En el año acumula compras por casi USD15.800 millones, equivalente a 2% del PBI, o poco más de la mitad del saldo comercial que se espera para todo el año. Con las compras el BCRA sostiene el tipo de cambio, al mismo tiempo que acumula reservas para garantizar el pago de la deuda en 2027. En los últimos tres meses el tipo de cambio corre a un ritmo por debajo del 1% mensual y acumula un alza de sólo 7% interanual. La magnitud de compras pone en evidencia la sobreoferta de dólares, principalmente durante la liquidación de la cosecha gruesa”.

Otro dato es que el stock de reservas brutas del BCRA “superó los USD 50.200 millones, equivalente a 6,3% del PBI (cuando Brasil tiene 15% del PBI). Las tasas de plazo fijo se muestran relativamente estables los últimos tres meses. La tasa TAMAR (depósitos mayoristas) promedió 24,2% en lo que va de octubre, en tanto que la tasa BADLAR (depósitos minoristas) cerró en 22,5% anual”.

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Billetes de cien dólares de Estados Unidos aparecen esparcidos de manera superpuesta sobre una superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el riesgo país, Econométrica señala que superó la barrera de los 700 puntos “subiendo 300 puntos en poco más de tres meses. La Argentina nuevamente lidera el riesgo país en la región. En parte por su pasado (los últimos tres presidentes entraron en default de la deuda pública -2014 CFK / 2019 MM / 2020 AF-, en parte por su presente (bajo nivel de reservas, elevada inflación y magro crecimiento económico) y en parte por su futuro (potencial vuelta del populismo en las próximas elecciones). Respecto al riesgo electoral en particular, vale advertir que un bono que vence antes de las elecciones tiene una TIR del 9%, en tanto que el bono que vence inmediatamente después rinde más de 12%”.

Y en cuanto a la actividad económica, indica que para el último trimestre del año “esperamos un rebote en el nivel de actividad que corte la recesión técnica, principalmente al computar la cosecha fina (trigo y girasol). No obstante, no implica que rebote la demanda. Con los últimos datos, volvemos a ajustar a la baja nuestra proyección de crecimiento a solo 0,6% en 2026, recordando que el año arrancó con proyecciones de crecimiento que superaban el 3,5%”.

La consultora añade que “no son pocos los países que recortaron su proyección de crecimiento este año, a la vez que subieron la inflación esperada. Si bien la Argentina se benefició con un notable salto exportador, el mercado interno acusó el impacto de un mayor costo energético, más inflación y mayores tasas de interés. Se suma que el riesgo político paralizó la economía”. Y finalmente indica que la Argentina “es uno de los pocos países del planeta con superávit fiscal y externo. Aspecto no menor cuando en el mundo suben las tasas y la energía no llega a todos por la guerra”.

Según EconViews, que dirige Miguel Kiguel, “los datos de actividad de agosto no ayudaron a mejorar el ánimo inversor, pero la buena noticia es que la mala onda no se trasladó al tipo de cambio. Mientras tanto, la política empezó a meter la cola y condiciona cualquier mejora. Se vienen meses decisivos para llegar bien parados a la maratón electoral. Detrás de la suba del riesgo país hay una sumatoria de factores, pero sobre todo pesan los datos flojos de actividad que arrastramos desde hace unos meses y que condicionan el humor social y las chances de continuidad del plan Milei. El dato de agosto sumó preocupación porque mostró apenas un tímido rebote después del desplome de julio, cuando se esperaba una recuperación bastante más fuerte. Y esta vez no hubo mundial ni lluvias excesivas para justificarlo”.

Otro pasaje destaca que “más allá de la anemia de la economía, en el último tiempo la deuda argentina viene bailando al ritmo de lo que pasa en el mundo. Esta semana tuvimos tasas para abajo, petróleo para arriba y caída de bolsas. El susto con las empresas de IA llevó a los inversores a refugiarse en bonos del Tesoro, y la tasa a 10 años bajó de la zona de 5.30% de hace dos semanas a 4.99%. El petróleo, en cambio, se ubica arriba de USD 115 el barril. Es una combinación que a priori debería favorecer a la Argentina, pero en medio del risk off los activos argentinos siguieron más castigados que los del resto de los emergentes. Las apariciones de la cúpula peronista tampoco ayudan a mejorar el clima. La suba del riesgo país y un mundo tan convulsionado complican a la Argentina por varios frentes. El más directo es la imposibilidad de salir al mercado, que obliga a buscar otras alternativas para pagar los USD 25 mil millones de vencimientos del año que viene y aumenta la presión por acumular reservas”.

La actividad económica sigue siendo un cuadro de luces y sombras (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe observa que “la buena noticia es que, aun con el ruido externo y la suba del riesgo país, el tipo de cambio y el mercado de pesos siguen firmes. El dólar se movió levemente hasta los $1.530 y el Banco Central no tuvo que intervenir con dollar linked para contenerlo, mientras que la compra de dólares sigue a buen ritmo y ya acumula más de USD 1.250 millones en el mes. Todo bien por ese lado”.

Para EconViews la señal de alarma “es que la suba del riesgo país y el endurecimiento del crédito global pueden demorar las emisiones de deuda corporativa, que tocaron el pico del año en septiembre y se desaceleraron desde que subieron las tasas afuera. Los bonos corporativos se mantuvieron firmes a pesar del salto del riesgo país, pero el contexto puede retrasar la entrada de flujos financieros que hoy son centrales. En lo que va del año, el superávit comercial récord alcanzó para financiar la compra de divisas del sector privado y el déficit de servicios. Lo que explica las compras del BCRA es la entrada de flujos financieros por deuda privada, provincial y por los préstamos en dólares. Por eso, la prioridad para los próximos meses es recuperar el nivel de actividad. Septiembre apunta a ser un poco mejor, aunque no será un rebote fuerte. Los salarios recuperaron terreno en los últimos meses, pero necesitan varios meses más de crecimiento para empujar el consumo. Aun así, podemos esperar un cuarto trimestre algo mejor. Veremos si el Gobierno tiene algún as bajo la manga para darle estímulo a la economía y mejorar las condiciones financieras”.

Para FMyA, consultora que dirige Fernando Marull “octubre está terminando con fuerte Pesimismo internacional por la tasa de interés, por el ruido de la IA (el financiamiento), y por el precio de petróleo (USD 112). Los mercados se alejaron de los máximos, pese a que está descontando que la tasa de interés de referencia de Estados Unidos se mantiene en 4% la semana próxima”.

Sobre la actividad local destaca que “los datos de la economía real esta semana fueron mixtos. La actividad en agosto tuvo un rebote casi nulo, a pesar de que los salarios reales siguen ganándole a la inflación por cuarto mes consecutivo. Insistimos en que en septiembre la actividad rebotó, pero el tercer trimestre no se salva de la recesión técnica. En octubre esperamos que siga rebotando y en el cuarto trimestre que vuelva el crecimiento, pero el año termine con solo +1% del PBI; muy flojo. Sigue faltando velocidad en la actividad. En términos de inflación, la tercera semana de octubre dio 0.6% y proyectamos para octubre 1.8% (pero no descartamos subir a 1.9%). El dólar un poco más presionado a final de mes por contexto global y fixing local; pero en un contexto de relativa tranquilidad por la gran oferta de divisas y poca demanda, que llevó al BCRA a seguir comprando reservas. Todo esto, en un contexto de tasas de interés estables en 2 por ciento”.

En tanto, “en el segmento de pesos, la deuda está llamativamente estable. La curva de LECAP en 2% y bonos CER demandados, rindiendo 5% a 1 año. La semana que viene hay licitación del Tesoro porque vencen $11 billones, y veremos si se sigue buscando colocar después de octubre 2027 (post elecciones). En el segmento dólares, los bonos siguieron derrapando y el riesgo país superó 700 puntos básicos. Sigue jugando en contra el contexto internacional, y los factores locales no ayudan. Llamativamente, notamos un desacople en tres mercados: un dólar muy tranquilo que hoy no descuenta tensión en 2027, la curva de pesos ancladas, pero con un riesgo país subiendo fuerte. Hace 2 semanas esperamos que los mejores datos de actividad más BCRA comprando reservas estabilice un poco el riesgo país; pero para eso, el mundo se tiene que calmar”, agrega FMyA.

El gobierno sigue sin poder afirmarse en el Congreso (Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-)

Sobre el sector político, observa que el oficialismo “sigue defendiéndose de los embates en el Congreso: esta semana cedió en Ley de Tierras y Discapacidad, pero sacó del debate la Morosidad, con ayuda (de la provincia de Córdoba). Los aliados aparecieron para negociar. Ahora la prioridad es Presupuesto 2027 y suspensión de las PASO. Massa está lanzado, y Kicillof está levantando el perfil”. Para la consultora, el dato positivo es que “en octubre mejoró la Confianza de Consumidor de Universidad Torcuato Di Tella por segundo mes consecutivo a 41,5%, en un contexto de recuperación del salario. El mercado sigue preocupado por los niveles de actividad decepcionantes, porque pueden impactar en el humor social y en las perspectivas electorales de Milei”.

La consultora 1816 se enfocó sobre el riesgo país. “Lo primero tiene que ver en parte con el contexto global, pero lo segundo muestra que en la Argentina hay algo más. El mercado tiene dudas sobre la elección y el dato de EMAE (que casi confirma la recesión técnica) difícilmente ayude. La mala performance de la deuda (y de las acciones) contrasta con lo que ocurre en el mercado cambiario. El peso sigue operando muy bien, con una notable estabilidad del Tipo de Cambio Real (TCR). De hecho, el TCR es prácticamente igual al que había en los primeros días de julio. cuando el riesgo país era de 400 puntos básicos”.

En su informe, 1816 agrega que “con una mirada de mediano plazo, alguno de los dos mercados, el de bonos o el de cambio seguramente esté equivocado: la Argentina terminará recuperando acceso al mercado de deuda (y, por lo tanto, puede tener sentido la historia del peso fuerte) o el país deberá afrontar los vencimientos de los próximos años pagando cash 0 reestructurando (y, en cualquiera de esos escenarios, habrá una moneda más débil). A corto plazo, sin embargo, la dicotomía entre bonos y tipo de cambio quizás simplemente describa el sentimiento inversor: se percibe (con razón) que no hay ningún riesgo de impago 2027, hay temores sobre la deuda desde 2028 y la impresión es que el Gobierno cuenta con recursos (propios y ajenos) para contener la volatilidad del tipo de cambio en escenarios no extremos porque el superávit comercial bate récords”.

Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía observa que “a fin de septiembre, la posición corta del BCRA en futuros del dólar se redujo a USD 42 millones (-USD 236 M en el mes). El short del BCRA había tocado un máximo de USD 6.800 millones a fin de septiembre de 2025, en medio de la fuerte demanda de cobertura cambiaria asociada al ruido pre electoral. A partir de entonces, se redujo progresivamente hasta casi desaparecer, lo que incrementa el margen de maniobra del Central para intervenir en casos de presiones excesivas de dolarización. La demanda de cobertura cambiaria desde abril de este año vino siendo abastecida con ventas de instrumentos dollar linked”.

Vector Investments señala que “hoy el mercado mira tres ejes principales:

Calendario del Tesoro: el canje del D30O6 rescató USD 3.896 millones nominales, equivalentes al 72,85% del monto en circulación, y redujo los compromisos de la segunda licitación de octubre de $16,7 billones a $10,78 billones. El resultado ofrece alivio operativo, aunque traslada parte de las obligaciones hacia noviembre, enero de 2027 y plazos posteriores. El menú de la próxima licitación será una referencia para medir la preferencia por tasa fija, CER y cobertura cambiaria. También permitirá observar cuánto del alivio de calendario se traduce en menores exigencias de tasa y cuánto responde simplemente a una redistribución temporal. La atención internacional sigue concentrada en la combinación entre inflación, empleo y tasas de largo plazo. Para la Argentina, el canal más inmediato pasa por el costo de financiamiento, el valor relativo del dólar y la demanda por deuda emergente.

Anoche, en el mercado overnite, las Bolsas de Nueva York estaban en baja, al igual que el oro que caía 0,31%. El petróleo retrocedía 1,20%. El Brent cotizaba a 110,50 dólares.

Brasil cambió el escenario local. Hoy comenzará una rueda que no marcará tendencia porque los inversores quieren saber si lo que sucedió en Brasil beneficia o perjudica a la Argentina. De hecho, de lo que nadie duda es que el real va a abrir en baja contra el dólar porque la salida de capitales extranjeros puede ser importante. La Argentina deberá convivir con un vecino que ya no tendrá el tipo de cambio atrasado.