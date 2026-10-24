Condenaron a 14 años al ex policía que mató de un disparo en la cara a un adolescente en Córdoba

El ex policía fue absuelto por los cargos por tentativa de homicidio contra el conductor de la moto donde viajaba Mateo

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La Justicia de Córdoba condenó este viernes a Carlos Caligaris a 14 años de prisión por el homicidio de Mateo Ochoa, el adolescente barriocente de 15 años que murió tras recibir un disparo durante una persecución en el barrio Villa Rivera Indarte.

El ex policía, de 62 años, fue declarado culpable de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, el tribunal lo absolvió por la acusación de tentativa de homicidio contra el conductor de la motocicleta en la que viajaba la víctima fatal, tras considerar que no había pruebas suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

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El condenado ya había enfrentado otro proceso judicial tres décadas atrás. En 1996 fue absuelto por el beneficio de la duda en la causa por el asesinato de su esposa, Graciela Comas, y de sus tres hijos, un hecho ocurrido en 1994.

Previo a conocerse la sentencia, la querella había pedido una pena de 17 años. A pesar de que la pena fue menor a la solicitada, el abogado de la familia, Mariano Astiz Campos, calificó la resolución como una “condena ejemplificadora”.

La zona en donde fue asesinado el adolescente en junio de 2025 (Gentileza: El Doce.tv)

Durante su alegato, el representante de la querella había remarcado que Caligaris se desempeñaba como guardia de seguridad privada y que, pese a su condición de policía retirado, no tenía autorización para portar armas.

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“Mateo tenía quince años y la promesa, hecha esa misma tarde a su hermana, de cambiar de vida. No se le dio la oportunidad”, sostuvo Astiz Campos. Asimismo, concluyó que “nadie tiene derecho a decidir que un chico que huye merece morir”.

Por su parte, los familiares del adolescente reclamaron una pena elevada. Lidia, su madre, lo definió como “una persona hermosa”, mientras que su hermana Rocío relató que la familia atravesó “un proceso muy duro” desde el crimen.

Los familiares del joven contaron que asistía a la escuela Ricardo Rojas y se había formado como peluquero. Tras terminar sus estudios, había comprado sus primeras herramientas de trabajo con dinero de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que su mamá guardaba para él.

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Según la información recopilada por El Doce.tv, el hecho ocurrió durante la noche del 11 de junio de 2025. Ochoa se trasladaba en moto junto a otro joven cuando comenzó una persecución por la zona de Villa Rivera Indarte.

La víctima tenía 15 años

En ese contexto, el adolescente recibió un disparo en el pómulo derecho y murió en el lugar. De acuerdo con lo narrado por la familia de Ochoa, el menor y su amigo se dirigían a un asado. No obstante, el grupo habría tomado un atajo habitual cuando se cruzó con el acusado, tras lo cual se produjo un intercambio verbal.

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Acto seguido, el hombre comenzó a seguirlos y efectuó disparos. Uno de los proyectiles impactó a Mateo en el pómulo derecho, lo que provocó que se cayera de la motocicleta y muriera en el lugar antes de poder recibir asistencia médica.

Para ese momento, la madre y la hermana de Mateo habían cenado y aguardaban a que volviera a su casa cuando un chico del barrio llegó con la noticia. “Le pegaron un tiro a Mateo”, recordó la mujer al relatar cómo se enteró del crimen.

Fue así que la hermana del adolescente fue hasta el lugar del ataque luego de conocer lo ocurrido. Allí encontró el cuerpo de Mateo en el suelo, mientras la policía preservaba la escena. Desde un inicio, la investigación había sido caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y había quedado a cargo de la fiscal Liliana Copello.

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Por aquel entonces, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, dijo que era necesario esperar los resultados de la investigación judicial y del trabajo de la División Homicidios. También señaló que agentes que participaron del operativo posterior fueron agredidos en la zona, aunque ninguno sufrió heridas graves.

De la misma manera, al momento del hecho, los vecinos del barrio habían denunciado problemas de seguridad e insuficiente iluminación en espacios públicos.