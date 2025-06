La mamá del joven asesinado en Córdoba por un guardia contó cómo se enteró del crimen: “Le pegaron un tiro a Mateo”

La zona en la que ocurrieron los incidentes (Captura de Google Maps)

Por el crimen de Mateo Ochoa, ocurrido la semana pasada en el barrio Villa Rivera Indarte, las autoridades cordobesas detuvieron a un ex policía de 61 años, identificado con las iniciales C.C. Algunos testigos de lo ocurrido señalaron cómo fue la secuencia que terminó con la vida del adolescente. Su mamá lo recordó como “un chico muy cariñoso”.

“Vivir con Mateo era vivir en una montaña rusa, era el más mimado. Vivir con él era una risa y ocurrencia nueva”, confesó la mujer junto a la hermana del menor. En diálogo con ElDoceTV, lo describió como “dulce, amiguero” con quien eran muy unidos.

Además, contó que su hijo asistía a la escuela Ricardo Rojas y que se dedicaba a la peluquería. “Se había egresado el año pasado y con la Asignación, que yo le guardaba, se pudo ir comprando las máquinas”, explicó sobre las herramientas que consiguió para trabajar en ese oficio.

Los minutos previos a que las dos mujeres recibieran la noticia por parte de uno de los chicos del barrio, ambas habían terminado de cenar y esperaban a que Mateo regrese. Sin embargo, no lo hizo. “Él dijo ‘ya vengo’, me entregó mi celular y se fue. Nosotras comimos y a eso de las 22 llegó el chico de la esquina y me dijo: ‘le pegaron un tiro a Mateo’”, recordó la mamá sobre la fatídica noche del 11 de junio.

De acuerdo con lo relatado a la familia, el chico de 15 años se dirigía en moto con unos amigos hacia un asado por un atajo que acostumbraban a tomar. Durante el trayecto, cruzaron camino con un individuo que se interpuso de manera inesperada, provocando un intercambio verbal. “Los chicos lo empiezan a putear porque se les atraviesa, entonces ellos se adelantan. Le hacen ruido con la moto y este tipo los empieza a perseguir y tirar tiros, hasta que le pega a Mateo y se caen los dos de la moto”, les dijeron.

Tras la noticia, Rocío -la hermana- se dirigió al lugar en donde había ocurrido la balacera y encontró al adolescente “tirado en el piso con la Policía custodiando el cuerpo”. La víctima sufrió un disparo en el pómulo derecho y murió en el lugar antes de recibir asistencia médica.

“Esta persona no puede estar suelta para que no haya otro Mateo. Él le disparaba a cualquier cosa”, aseguró Rocío, al tiempo que pidió “justicia y que el ministro de Seguridad haga algo”. En tanto, la causa fue caratulada por la fiscal Liliana Copello, como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por el crimen detuvieron a un ex agente de policía de 61 años (MPF)

A pocas horas de haber trascendido el hecho, el titular de la cartera de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, reconoció su preocupación por el caso. “Lo que venimos planteando hace muchísimo tiempo, que son hechos de este tipo, ajustes de este tipo”, aclaró.

“Me parece que lo prudente es esperar, es una zona muy conflictiva, pero vamos a esperar que la fiscal investigue y que la gente de la División Homicidios también haga su trabajo”, reafirmó el funcionario. Al respecto, los residentes del barrio sostuvieron que en ese lugar suceden muchos casos de inseguridad con la problemática de que no cuentan con la iluminación suficiente en los espacios públicos. “La mayoría de los chicos de acá, menores de edad, están metidos en las drogas”, confesó un vecino.

Quinteros añadió que algunos efectivos de seguridad resultaron atacados mientras participaban en el operativo policial en la zona. Aclaró, sin embargo, que ninguno de los heridos presenta un cuadro de gravedad. Explicó que uno de los policías fue alcanzado por un objeto en el hombro, aparentemente una piedra, y recibió atención médica en un centro de Saldán. Todo este episodio se habría generado por un malentendido entre los vecinos.