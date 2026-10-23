Crimen y Justicia

Una médica fue atacada a golpes por la hija de un paciente en Salta y sufrió una doble fractura de maxilar

La agresión ocurrió en un sector restringido del Hospital Papa Francisco. También profirió amenazas e insultos

El ataque ocurrió el martes en un sector restringido del Hospital Papa Francisco, en la ciudad de Salta
El ataque ocurrió el martes en un sector restringido del Hospital Papa Francisco, en la ciudad de Salta
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Una médica fue golpeada por la hija de un paciente y sufrió una doble fractura de maxilar superior. El ataque ocurrió el martes en un sector restringido del Hospital Papa Francisco, en la ciudad de Salta. Según denunció la dirección del nosocomio, la agresora no quedó detenida después de la intervención policial.

La profesional recibió atención de sus compañeros y se encuentra con licencia laboral, bajo acompañamiento de un equipo multidisciplinario.

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La agresora ingresó al primer piso del hospital y accedió a una sala privada donde personal médico realizaba tareas administrativas. Ese espacio no estaba destinado a la circulación de pacientes ni familiares. Según Hola Salta, allí, la mujer golpeó en el rostro a la médica.

La lesión fue descripta como una doble fractura de maxilar superior, por lo que la trabajadora debió ser asistida de inmediato por otros integrantes del equipo de salud. Tras el ataque, sus colegas cerraron la puerta de la sala para protegerla y evitar que la situación continuara dentro de ese sector.

Las autoridades resolvieron luego gestionar el traslado de ese paciente a otro centro asistencial, con el objetivo de garantizar la continuidad de su tratamiento y, al mismo tiempo, preservar la seguridad del personal afectado.

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La agresión física no habría sido el único episodio. Luego del ataque inicial, la mujer volvió a cruzarse con la médica en presencia de la directora médica del establecimiento, Betania Sánchez. En ese momento, la agresora profirió insultos y amenazas de muerte contra la profesional.

La médica agredida permanece con licencia mientras se recupera de una doble fractura de maxilar superior
La médica agredida permanece con licencia mientras se recupera de una doble fractura de maxilar superior

Frente a esa situación, la dirección del hospital dispuso que fuera retirada del edificio. La médica permanece fuera de sus tareas habituales mientras recibe contención laboral y asistencia especializada.

Desde el centro de salud, consideran que el caso expone un problema que excede a un episodio puntual: la falta de resguardo suficiente para médicos, enfermeros, administrativos y el resto de los trabajadores que cumplen funciones en guardias y áreas de atención.

Las agresiones contra personal sanitario suelen tener consecuencias que trascienden a la víctima directa. En un hospital, una situación de violencia puede afectar la atención de otros pacientes, obligar a reorganizar equipos y generar interrupciones en servicios que funcionan bajo demanda permanente.

El hospital reclamó más seguridad tras la agresión

El director del Hospital Papa Francisco, Rodrigo Maroni, cuestionó el procedimiento de los efectivos que acudieron al lugar tras un llamado al 911. El funcionario sostuvo que la intervención fue insuficiente ante la gravedad de las lesiones y las amenazas posteriores.

La dirección del Hospital Papa Francisco reclamó más medidas de seguridad
La dirección del Hospital Papa Francisco reclamó más medidas de seguridad

También denunció que la agresora no quedó bajo custodia policial y señaló que, según la versión expuesta por la institución, los uniformados incluso la acompañaron a radicar una denuncia contra el hospital. “Es una ofensa hacia el trabajador de la salud pública”, afirmó.

Maroni vinculó lo ocurrido con una reducción sostenida de recursos de seguridad. El hospital brinda cobertura a 254.000 habitantes y su Guardia Médica recibe más de 180 consultas diarias, según los datos aportados por la dirección.

Actualmente, el establecimiento cuenta actualmente con apenas dos vigiladores por turno. El director aseguró que en los últimos años se perdió el 80% del personal de seguridad que prestaba tareas en la institución.

El hospital tiene un espacio preparado para un destacamento policial, aunque permanece vacío desde hace dos años. La dirección aseguró que ya solicitó al secretario de Seguridad, Vilches, que se destine personal al lugar.

La médica continuará bajo licencia mientras se recupera de las lesiones. En paralelo, las autoridades del centro asistencial insisten en que se adopten medidas para reforzar la seguridad y evitar nuevos ataques contra el personal.

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