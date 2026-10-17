Buscan a una docente de una escuela rural desaparecida hace 10 días en Corrientes

Nancy Estela Godoy lleva 10 día desaparecida

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La Policía de Corrientes mantiene un operativo para localizar a Nancy Estela Godoy, una docente de 52 años que dirige la Escuela Nº626 del paraje El Malezal, en la Cuarta Sección Malvinas del departamento Esquina. La mujer permanece desaparecida desde hace 10 días.

El despliegue cuenta con 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados en búsqueda. Participan integrantes de la Policía Rural e Islas y Ambiente Rural (PRIAR), el Grupo Táctico de Operaciones de Goya, personal de Investigaciones Criminales y Judiciales, Bomberos de la Policía provincial y Bomberos Voluntarios de Esquina.

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Los rastrillajes se concentran en sectores de monte, malezal y caminos rurales de difícil acceso. Los efectivos realizan recorridas a pie y a caballo, con apoyo de drones para relevar áreas a las que resulta más difícil llegar.

Godoy se quedaba durante la semana en la zona de la escuela por las condiciones del camino y regresaba a casa los viernes, según contó uno de sus hijos, Adán, en una entrevista con Noticias Chajari.ar. El joven explicó que para llegar al establecimiento es necesario atravesar bañados grandes y profundos, algunos de los cuales solo pueden cruzarse a caballo.

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La Policía de Corrientes desplegó un importante operativo

La familia perdió contacto con la docente después de un mensaje que envió a uno de sus tres hijos. El último intercambio ocurrió el 7 de octubre, cerca de las 8:30. La mujer le avisó que estaba bien y él respondió alrededor de una hora más tarde, pero los mensajes ya figuraban con una sola tilde, sin confirmación de entrega. Desde entonces, no volvieron a tener contacto con ella.

Días después, una vecina les avisó que no había nadie en el establecimiento, situación que despertó preocupación entre sus familiares. Adán explicó que el viernes posterior al último contacto había llovido y que las condiciones climáticas suelen dificultar la salida de la zona. También señaló que en ese sector rural es habitual no contar con señal telefónica, por lo que en un primer momento no interpretaron la falta de comunicación como una situación fuera de lo común.

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La denuncia finalmente fue presentada el jueves pasado, tras seguir sin novedades. Esa noche, Adán acompañó a la Policía hasta la escuela, adonde llegaron cerca de la medianoche.

El hijo también manifestó inquietud por los recursos desplegados en los primeros días de la búsqueda. “Lo que puedan aportar, si saben algo, algún comentario de la zona”, pidió al convocar a los habitantes de los parajes cercanos a aportar datos que puedan ayudar a encontrarla.

En paralelo con los rastrillajes, los investigadores revisan registros de cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina, entre otras medidas dispuestas por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de esa localidad.

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Los datos de la docente desaparecida

La búsqueda está a cargo de la Comisaría de Distrito Pueblo Libertador. Nancy Estela Godoy es de contextura mediana, tez morena, tiene cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y mide cerca de 1,65 metros. No posee tatuajes visibles y tiene una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al teléfono 3777-628664, al 911 o al 101 en el interior de Corrientes, o acercarse a la dependencia policial más cercana.