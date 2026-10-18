El álbum de fotos de Anto Roccuzzo que causó furor: la camiseta de fútbol que se “infiltró” en una imagen de Messi

La esposa de Lionel Messi luce ropa deportiva oscura frente al espejo del gimnasio donde realiza su actividad fit

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Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram un álbum con 13 fotografías que resume el último mes de vida familiar junto a Lionel Messi y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Entre las imágenes se coló un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores del futbolista: Ciro, el menor de los tres hermanos, posó sentado sobre su padre con la camiseta del Como 1907, el club italiano donde juega Nicolás Paz y que dirige Cesc Fábregas, amigo personal de Messi desde los tiempos de La Masía, las divisiones formativas del Barcelona.

La postal del niño con la casaca del Como se difundió poco después de que el conjunto lombardo venciera 3-1 como visitante a la Fiorentina, con gol y asistencia de Paz. Fábregas y Messi compartieron plantel tanto en las inferiores como en el equipo profesional del Barcelona, por lo que la camiseta pudo tratarse de un obsequio personal del entrenador. La imagen generó especulaciones sobre si se trató de un gesto casual o de un guiño deliberado hacia el vínculo entre ambos futbolistas, ya retirados de las canchas en el caso del español.

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Ciro, el hijo menor de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, con la camiseta del Como 1907, club que dirige Cesc Fábregas y donde juega Nicolás Paz, en la imagen que generó revuelo entre los seguidores del futbolista

Paz, convocado habitual de Lionel Scaloni y parte del plantel argentino en el Mundial 2026, atraviesa un buen momento futbolístico: en la última fecha FIFA convirtió tres goles con la camiseta de la Albiceleste.

El resto de la publicación retoma el amistoso entre Argentina y Benín, disputado el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, último partido de Messi con el combinado nacional tras más de dos décadas de carrera internacional.

Anto Rocuzzo junto a sus hijos Thiago y Ciro Messi durante la despedida de Lionel de la selección argentina

En una de las fotos, en blanco y negro, Roccuzzo abraza a Thiago, el mayor de los hermanos, mientras observan el campo desde la tribuna. En otra, los tres varones posan junto a su padre con el buzo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

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Una tercera imagen del mismo evento muestra a Roccuzzo mientras besa un cartel de cartón con el rostro de Messi, con Thiago de fondo, en lo que parece un recorrido por las instalaciones de la AFA.

Otra de las postales que compartió Anto Rocuzzo junto a uno de sus hijos en la playa

El resto del álbum se aleja del fútbol de selección para mostrar la vida cotidiana en Florida, donde Messi continúa su carrera en el Inter Miami. Una fotografía lo muestra junto a uno de sus hijos bajo un toldo al borde de una cancha de entrenamiento. Otra captura a uno de los menores con la camiseta rosa número 10 del Inter Miami, durante un partido disputado al atardecer.

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La serie también incluye una vista nocturna del estadio Chase Stadium, tomada desde el estacionamiento tras la salida de un encuentro, y una foto de una mesa con milanesas napolitanas, papas fritas y empanadas, en lo que aparenta ser una cena familiar. Se suma la imagen de uno de los hijos menores envuelto en una toalla junto a un carrito eléctrico, aparentemente al regreso de una jornada de pileta.

Anto Roccuzzo lista para ir a entrenar

Roccuzzo incluyó también una selfie frente al espejo de un gimnasio, con ropa deportiva y mancuernas de fondo, que da cuenta de su rutina de entrenamiento físico. Cierra el álbum una imagen tomada en la playa, con uno de los hijos corriendo hacia el mar con una tabla de bodyboard, mientras en primer plano se distingue la tapa de una libreta con la ilustración del signo zodiacal de Piscis.

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La publicación solo incluyó como texto “Octubre 🤍“ y las imágenes presentadas de manera consecutiva. El resto de las fotos que compartió y se volvieron virales.

Lionel Messi junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, con el buzo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) antes de su despedida de la selección

Uno de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, envuelto en una toalla tras una jornada de pileta en Florida

Antonela Roccuzzo, en una selfie tomada desde el interior de un vehículo

Antonela Roccuzzo besa una figura de cartón con el rostro de Lionel Messi, en un gesto afectuoso durante la despedida del capitán con la selección argentina

Antonela Roccuzzo durante una sesión de entrenamiento físico, con máquinas y discos de peso de fondo

Uno de los hijos de Lionel Messi, con la camiseta número 10 del Inter Miami, durante un entrenamiento al atardecer

El interior de un gimnasio con clases de salto, otro de los espacios que frecuenta Antonela Roccuzzo

Vista nocturna del Chase Stadium, sede del Inter Miami, desde el estacionamiento repleto de autos

Un café para llevar con el nombre de Antonela Roccuzzo, parte de la rutina diaria que compartió en su álbum de Instagram

Una mesa con milanesas napolitanas, papas fritas y empanadas, parte de la rutina gastronómica familiar que mostró Antonela Roccuzzo