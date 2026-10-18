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Los dos históricos artículos de Messi que fueron robados en un saqueo a un museo deportivo en París

En medio de los disturbios en Francia, dos joyas que pertenecieron al astro argentino fueron sustraídas

Durante disturbios registrados en las calles de París, varios individuos fueron captados transportando cuadros con objetos deportivos vinculados a Lionel Messi. Entre las piezas enmarcadas se observa una camiseta del FC Barcelona con el dorsal número 10 y un cuadro con un brazalete de capitán junto a una fotografía del futbolista argentino

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Una camiseta del Barcelona firmada por Lionel Messi y un brazalete de capitán que el argentino lució en un partido de la Champions League fueron robados de un museo deportivo en París durante los disturbios que sacudieron la capital francesa este sábado. Ambas piezas, enmarcadas y con sus respectivos certificados de autenticidad, forman parte de la memorabilia más codiciada del fútbol mundial y tienen un valor difícil de estimar tanto en el mercado de coleccionismo como en la historia del deporte.

Los videos que registraron el momento del saqueo se viralizaron en cuestión de horas. En las grabaciones, difundidas a través de la red social X, se ve a un grupo de encapuchados que exhibe los cuadros con los artículos del astro argentino mientras camina entre barricadas y restos de mobiliario urbano destruido. La casaca blaugrana, con la firma de Messi bien visible, y el brazalete, que según la documentación adjunta perteneció a un encuentro oficial de la máxima competición europea de clubes, quedaron expuestos ante las cámaras por los propios responsables del robo.

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La colección de la que fueron sustraídas las piezas se encontraba en un establecimiento deportivo de una zona comercial de París que ya había sufrido intentos de vandalismo durante las primeras horas de la jornada. Fue recién en el momento de mayor tensión en las calles cuando el grupo logró ingresar y vaciar parte del inventario. Junto a los objetos vinculados a Messi, los asaltantes se llevaron otros artículos deportivos cuyo detalle no fue precisado por las fuentes consultadas.

El mercado de memorabilia futbolística ha crecido de forma sostenida en los últimos años, y los objetos asociados al ganador de ocho Balones de Oro ocupan un lugar privilegiado en esa industria. Camisetas usadas y firmadas por el rosarino se han vendido en subastas internacionales por cifras que superan ampliamente los cientos de miles de dólares, lo que convierte a cada pieza autenticada en un bien de altísima cotización. La presencia del certificado de autenticidad junto a la casaca y el brazalete robados confirma que se trataba de artículos originales, no de réplicas.

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Dos personas en la vía pública sostienen sendos cuadros que contienen una camiseta deportiva y una fotografía junto a un brazalete.
Los manifestantes mostraron ante las cámaras los objetos que robaron

La relación de Messi con París tiene sus propios matices. El argentino llegó al París Saint-Germain en agosto de 2021, luego de haber desarrollado toda su carrera formativa y profesional en el Barcelona. Durante dos temporadas en el club francés, acumuló momentos de brillo individual, aunque también convivió con las críticas de un sector de la hinchada que nunca terminó de adoptarlo. En el verano de 2023 decidió abandonar Francia para sumarse al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), donde continúa en actividad.

Que objetos ligados a su paso por el Barcelona —y no por el PSG— hayan sido los que terminaron en manos de saqueadores en plena capital francesa agrega una capa particular al episodio. La camiseta blaugrana firmada y el brazalete de capitán de la Champions League representan la etapa más gloriosa de la carrera de Messi, aquella en la que conquistó cuatro títulos continentales y se consolidó como referencia del fútbol mundial.

Los robos de artículos de lujo y de alto valor fueron una constante durante la jornada de protestas, según informó OK Diario. Relojes, bolsos de diseñador y prendas valoradas en miles de euros figuraron entre los objetos más sustraídos. Sin embargo, fue la memorabilia de Messi la que concentró la mayor atención internacional, en buena medida porque los responsables del saqueo eligieron mostrar su botín en cámara.

El ayuntamiento de París denunció una violencia sin precedentes y más de 720 arrestos

Las protestas habían sido convocadas como una movilización pacífica contra el aumento del costo de vida y el deterioro del sistema educativo en Francia, pero la situación se desbordó durante la tarde del sábado y derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que se prolongaron hasta la madrugada del domingo. Emmanuel Grégoire, primer teniente de alcalde de París, se pronunció ante los medios con dureza: “Es inaceptable ver a personas destrozando comercios y atacando edificios. Hubo un nivel de violencia ayer que nunca habíamos visto”.

Grégoire reclamó además la puesta en marcha de una unidad de emergencia para asistir a los comerciantes afectados, con la misión de “inventariar los daños, acompañar a los afectados y facilitar sus trámites administrativos con las aseguradoras”. Solo en la capital, las autoridades contabilizaron más de 720 arrestos y cientos de heridos a lo largo de la jornada, cifras que dan cuenta de la magnitud del desborde. Hasta el momento, no se informó si los artículos de Messi fueron recuperados ni si existe alguna línea de investigación para dar con los responsables del saqueo al museo deportivo.

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