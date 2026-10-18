Crimen y Justicia

La familia de la docente desaparecida en Corrientes descarta que se haya perdido y apunta a un posible engaño

Alejandra Obertello, nuera de Nancy Godoy, relató cómo encontraron vacío el establecimiento del paraje El Malezal y contó que la familia esperaba su regreso por el Día de la Madre

La nuera de la maestra desaparecida en Corrientes contó qué ocurrió
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Nancy Estela Godoy sigue desaparecida en Corrientes. La nuera de la docente, Alejandra Obertello, sostuvo que la familia descarta que la mujer se haya extraviado y cree que pudo haber sido engañada para salir de la escuela rural donde trabajaba.

Godoy, de 52 años, fue vista por última vez el 6 de octubre, cuando salió cerca de las 6 de la mañana rumbo a la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, en el departamento de Esquina. Era directora suplente del establecimiento y solía permanecer allí durante la semana debido a las dificultades para atravesar los caminos de la zona.

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“Lo único que sabemos es que hay dos detenidos y que habrían liberado a uno de ellos”, afirmó Obertello en declaraciones a TN. Se trataría de las últimas personas que habrían visto a la docente y la Justicia realizó allanamientos en el marco de la causa.

Obertello relató que una mujer llamada Lourdes, encargada de una estancia, pasaba habitualmente a buscar a Godoy para trasladarla hasta la zona de la escuela. El recorrido, explicó, implicaba extensos trayectos por caminos rurales y puestos de campo.

Docente desaparecida en Corrientes

“Ella era la encargada de llevar y traer a Nancy a la escuela, que queda atrás del campo. Es una hora y media para llegar a la estancia y de ahí otra hora y media para llegar al último puesto; desde ahí, dos horas para llegar a la escuela”, detalló.

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La nuera de la docente indicó que las comunicaciones eran irregulares por la falta de señal en el paraje. Según contó, Godoy habló con ella el martes y mantuvo su último contacto con Sebastián, uno de sus hijos, el miércoles. “Le dijo que estaba bien, solo eso”, señaló.

La familia esperaba su regreso durante el fin de semana siguiente para festejar el Día de la Madre. Sin embargo, una tormenta complicó los caminos y, en un primer momento, interpretaron que la docente podía haberse quedado en la escuela por la imposibilidad de trasladarse.

Hallaron la escuela ordenada y con pertenencias de la docente

La alarma se activó cuando Obertello recibió el llamado de una joven de apellido Leguizamón. La mujer le preguntó si Godoy había regresado a su casa, porque habían ido a buscarla al establecimiento y no habían obtenido respuesta.

“Me dijo que el jueves fueron a buscarla y vieron todo prendido; creían que estaba. Fueron el viernes, golpearon y no respondía nadie. Le pidió que rompiera la ventana y me hizo un video: Nancy no estaba”, relató Obertello.

Según su testimonio, dentro de la escuela encontraron todo ordenado, pero también estaba un termo que Godoy llevaba habitualmente consigo. Para la familia, ese detalle refuerza las dudas sobre lo que pudo haber ocurrido.

Godoy se quedaba durante la semana en la zona de la escuela por las condiciones del camino y regresaba a casa los viernes, según contó uno de sus hijos, Adán, en una entrevista con Noticias Chajarí. El joven explicó que para llegar al establecimiento es necesario atravesar bañados grandes y profundos, algunos de los cuales solo pueden cruzarse a caballo.

“Es imposible que Nancy se haya perdido por el agua. Ella es una persona de campo. No iba a salir de ahí si no era con alguien conocido. O le pasó algo o alguien la engañó diciendo que Lourdes la estaba esperando”, sostuvo.

El operativo de búsqueda: 83 efectivos, drones y rastrillajes a caballo

Docente desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes mantiene rastrillajes en sectores de monte, malezal y caminos de difícil acceso. El dispositivo incluye 83 efectivos, 16 móviles, 12 caballos, cuatro drones y tres perros especializados, de acuerdo con la información difundida por Infobae.

La investigación está bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, a cargo del fiscal Javier Gustavo Mosquera. También se analizan cámaras de seguridad de la ciudad de Esquina y se realizaron medidas en domicilios vinculados con la causa.

Godoy mide alrededor de 1,65 m, tiene tez morena, cabello castaño oscuro, corto y recogido, ojos marrones y una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 3777-628664, al 911 o al 101 dentro de Corrientes.

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