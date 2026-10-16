El Niño: las aguas del río Paraná ingresaron a la ciudad de Corrientes y la provincia suma más de 200 evacuados

El barrio Anahí fue uno de los puntos de Corrientes capital más afectados por el agua

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Algunas viviendas del Anahí, barrio ubicado en la zona norte de Corrientes capital y cercano a la costa del Paraná, resultaron anegadas durante la mañana de hoy. El agua, según reflejaron medias locales, alcanzó a las calles, veredas y residencias de la zona.

En las previsiones oficiales, el río superará los 7 metros frente a Corrientes capital entre el viernes y el sábado. Ese es el nivel de evacuación establecido. Por eso se prevé que habrá familias que requieran asistencia del Estado. “En Capital ya tenemos autoevacuados. Pero hoy tendríamos los primeros evacuados”, precisó Bruno Lovinson, titular de Defensa Civil provincial.

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La potencia de las aguas en el litoral por la presencia del fenómeno meteorológico El Niño

Según las estimaciones del organismo, la provincia sumó 222 personas reubicadas por la crecida. Los autoevacuados de la capital correntina son 71 pertenecientes a 14 familias.

El principal foco está, sin embargo, en Itatí. La localidad, ubicada aguas abajo de la represa de Yacyretá y hacia el noreste de Corrientes, pasó de 14 evacuados a 55. Son 15 las familias afectadas hasta el momento.

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la zona el jueves. “Ante la posibilidad de que más familias deban ser evacuadas, habilitaremos junto al Municipio espacios de resguardo con servicios, alimentos y atención sanitaria”, afirmó.

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El poderoso caudal en Puerto Iguazú (Gentileza diario El Territorio)

Remontando el curso del Paraná están las Islas Apipé Grande y Chica. Se encuentran casi en la boca de la represa de Yacyretá. Allí hay 44 personas evacuadas. Enfrente, en la zona continental, la ciudad de Ituzaingó registró 19 vecinos reubicados. La localidad está en situación de evacuación desde hace varios días.

El río sigue creciendo aguas abajo de la central hidroeléctrica. Además de Itatí, Paso de la Patria y Barranqueras (Chaco) siguen en estado de alerta.

Sin embargo, el Paraná está teniendo otro comportamiento en el trayecto entre la megarepresa de Itaipú y Yacyretá. Aunque las ciudades de Libertad, Libertador y Santa Ana en Misiones siguen en situación de evacuación y Eldorado se encuentra en alerta, las mediciones muestran que el río está estacionado o en baja.

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La ciudad de Corrientes ya se ve afectada por las crecidas del río Paraná

Hacia el norte, el río Iguazú, uno de los principales afluentes del Paraná, también reduce su caudal.

La situación en la otra orilla

El río Uruguay, en tanto, se encuentra estable. La represa de Salto Grande informó que la altura del agua frente a Concordia, la única ciudad entrerriana con evacuados, no superará los 11 metros del nivel de alerta en estos días. La medición del viernes situó la altura en 10,86 mt.

La Comisión Técnica Mixta que administra la central hidroeléctrica estimó que no habrá lluvias en la cuenca norte del río durante los próximos días. Las precipitaciones recién comenzarían a partir del 22 de octubre.

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"El Niño" afectó el caudal del río Uruguay (Gentileza Diario Río Uruguay)

En el curso de río Uruguay, la ciudad correntina de Paso de los Libres continúa en estado de evacuación. Aún hay 31 personas de seis familias alojadas en barracas del Ejército.

En tanto, las localidades correntinas de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Bompland y Concepción del Uruguay en Entre Ríos se mantienen en situación de alerta.

Estimaciones fluviales

A través de su último informe hidrológico, Yacyretá evaluó respecto al Paraná que “en los próximos días, las previsiones indican una tendencia creciente en los caudales afluentes hasta el viernes 16”, y anticipó “valores estables a levemente decrecientes a partir del sábado 17”.

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Algo similar estimó Salto Grande. En el reporte por el estado del río Uruguay, precisó que el nivel aguas abajo del complejo hidroeléctrico “continuará con tendencia descendente durante los días venideros”. Sin embargo, anticipó que se mantendrá la condición de “aguas altas, propia del trimestre actual, muy influenciado por el fenómeno El Niño”.