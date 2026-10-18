Rechazaron apartar al fiscal que investiga al juez García Maañón por presunto acoso sexual

Una auxiliar letrada denunció al magistrado de San Isidro por presuntos hechos de acoso laboral y sexual en su juzgado.

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La Justicia de San Isidro rechazó el pedido de recusación contra el fiscal José Ignacio Amallo, quien interviene en la investigación penal contra el camarista Ernesto García Maañón, apartado preventivamente de su cargo tras una denuncia por presunto acoso laboral y sexual presentada por una auxiliar letrada de su juzgado.

La resolución fue firmada el 9 de octubre por la jueza de Garantías Nº 3, Andrea Rodríguez Mentasty, quien concluyó que la defensa del magistrado no acreditó circunstancias que demostraran una falta de objetividad del representante del Ministerio Público Fiscal.

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García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, afronta una investigación penal y un proceso ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. En agosto, ese organismo dispuso su apartamiento preventivo, a pedido del procurador general bonaerense, Julio Conte Grand.

La defensa cuestionó la actuación del fiscal

La recusación había sido presentada por García Maañón y sus abogados, Nicolás Grimaldi y Tomás Briganti. Entre sus argumentos, plantearon que otros dos fiscales se habían apartado previamente de la causa, cuestionaron el orden de producción de las pruebas y objetaron expresiones utilizadas por Amallo durante el trámite.

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También hicieron referencia a una presunta filtración a la prensa de la dirección de un allanamiento y de imágenes de armas secuestradas. La defensa sostuvo que esos elementos, sumados a otras decisiones procesales, podían revelar una pérdida de objetividad del fiscal.

El planteo incluyó críticas por la demora o falta de producción de medidas solicitadas por la defensa, entre ellas diligencias vinculadas a testigos y al análisis del teléfono celular de la denunciante. A su vez, cuestionó que el fiscal hubiera utilizado expresiones como “abuso sexual cometido en su despacho” al describir la hipótesis bajo investigación.

La magistrada sostuvo que las causales de recusación deben analizarse de manera restrictiva y requieren una demostración concreta de que el fiscal no puede actuar con objetividad.

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En ese sentido, diferenció la situación de Amallo de la de los fiscales que se habían excusado con anterioridad. Según la resolución, esos apartamientos se sustentaron en vínculos personales y laborales previos con García Maañón, mientras que la defensa no expuso una razón equivalente respecto del actual fiscal.

Dos fiscales se excusaron previamente de intervenir en el expediente por mantener vínculos personales y familiares con el imputado.

Uno de los funcionarios había mencionado un conocimiento de alrededor de 30 años con el juez y encuentros familiares; otra fiscal refirió una relación laboral previa y una amistad entre sus hijos y uno de los hijos del magistrado. La jueza consideró que esas circunstancias eran personales y no podían trasladarse de forma automática a Amallo.

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Rodríguez Mentasty señaló que el Ministerio Público Fiscal debe actuar con un criterio objetivo, incluso cuando eso favorezca a un imputado, pero aclaró que no posee el deber de imparcialidad que corresponde a un juez. Bajo ese criterio, una hipótesis de investigación sobre un posible abuso sexual no implica que el fiscal haya decidido anticipadamente sobre la responsabilidad penal del acusado.

El rechazo de una prueba no implica, por sí solo, falta de objetividad

La jueza también descartó que la decisión de no producir de inmediato determinadas medidas probatorias demostrara parcialidad. Indicó que el Código Procesal Penal bonaerense permite a las partes proponer diligencias, pero habilita al fiscal a evaluar su utilidad y pertinencia, con la obligación de fundamentar una eventual negativa.

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El fallo agregó que la investigación continúa en trámite y que no puede descartarse que algunas medidas sean producidas más adelante. Las diferencias entre la teoría del caso de la Fiscalía y la estrategia de la defensa forman parte del sistema acusatorio, indicó la magistrada, y no constituyen por sí mismas una causal de apartamiento.

El Jurado de Enjuiciamiento bonaerense apartó preventivamente de su cargo a García Maañón tras el pedido del procurador Julio Conte Grand.

Sobre la presunta filtración de información del allanamiento, Rodríguez Mentasty afirmó que no había elementos concretos que vincularan esa difusión con una conducta de Amallo. También remarcó que la diligencia fue ejecutada por personal policial y que, si la defensa consideraba que hubo excesos, contaba con otras vías para plantearlo.

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El rechazo de la recusación implica que Amallo continuará al frente de la investigación penal contra García Maañón. La resolución no analiza el fondo de las acusaciones, sino si existían motivos para separar al fiscal de la causa.

En paralelo, el camarista continúa sometido al procedimiento ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, que dispuso su apartamiento preventivo de la función judicial mientras se tramita el proceso que puede definir su eventual destitución.