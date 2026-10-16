Extraditaron a Georgia al líder de una banda acusada de falsificar visas para ingresar a Estados Unidos y Canadá

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La Policía Federal Argentina (PFA) confirmó la extradición a Georgia de un hombre de 28 años acusado de liderar una red de fraude con visados y documentos falsificados. Luego de que fuera declarado prófugo en su país, lograron detenerlo en el barrio porteño de Palermo.

Al momento de ser localizado, el acusado tenía una notificación roja de Interpol emitida a pedido de la Justicia georgiana. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, la investigación tiene como blanco a una organización que ofrecía, a través de redes sociales, gestiones migratorias a personas que buscaban radicarse en Estados Unidos y, más tarde, obtener visas para Canadá.

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De acuerdo con la acusación de las autoridades georgianas, el detenido organizaba y participaba de una estructura que contactaba a potenciales clientes por redes sociales. El grupo ofrecía servicios de inmigración a ciudadanos georgianos que pretendían viajar a Estados Unidos.

No obstante, indicaron que la maniobra se habría adaptado a las modificaciones en las políticas migratorias estadounidenses. A raíz de esto, la organización comenzó a promocionar supuestas gestiones para obtener visas canadienses, operaciones que habrían provocado perjuicios económicos por miles de dólares.

El hombre ya fue entregado a la Justicia de Georgia

Después de que se recibiera el requerimiento internacional, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició las averiguaciones. Por este motivo, los agentes revisaron registros de organismos públicos y privados, además de sistemas de Interpol y perfiles en redes sociales para dar con su paradero.

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Fue así que el intercambio de información con la Oficina Central Nacional de Tiflis permitió establecer que el requerido podía encontrarse en una vivienda de Palermo. Tras realizar tareas de vigilancia, los efectivos lo identificaron y detuvieron en la calle Soler al 3800.

Luego de que se constatara que el hombre se encontraba en esa propiedad, por orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, la PFA allanó el domicilio vinculado al acusado. En el procedimiento incautó pasaportes, documentación en idioma georgiano, una computadora portátil y un teléfono celular.

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Tras el hallazgo, los investigadores consideran que parte del material podría estar relacionado con la tramitación de documentos apócrifos y será incorporado a la causa de extradición. El operativo contó, según informó la fuerza a este medio, con coordinación de autoridades de seguridad de Estados Unidos.

Una vez completados los trámites judiciales, las autoridades aprobaron el traslado del acusado a su país de origen. El dispositivo se realizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con participación de personal de Interpol Georgia y de las divisiones Operaciones Especiales y Escolta de la PFA.

Finalmente, informaron que el hombre quedó a disposición de la Justicia de Georgia, donde enfrentará cargos por los delitos de fraude agravado, facilitación de migración ilícita y fabricación o venta de documentos falsificados.

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La Corte Suprema confirmó la extradición a Chile de un acusado de abuso sexual infantil

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la extradición a Chile de un hombre requerido para ser juzgado por presuntos abusos sexuales contra su hija, luego de rechazar los planteos presentados por la defensa.

El acusado, identificado en el expediente con las iniciales C.A.H.M., es investigado por hechos que habrían ocurrido entre 2012 y 2020 en Angol, una localidad de la región chilena de La Araucanía. Según la causa, la niña tenía menos de 14 años al inicio de los episodios denunciados.

El máximo tribunal aclaró que el proceso extraditorio evalúa los requisitos legales del país solicitante y no la responsabilidad penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, a mediados de septiembre, el máximo tribunal confirmó la resolución del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mendoza, que había declarado procedente el pedido de extradición formulado por las autoridades chilenas.

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No obstante, la defensa cuestionó la falta de precisión de la acusación, solicitó la producción de otras pruebas y objetó la imparcialidad del magistrado federal que intervino durante el trámite. También pidió que el imputado fuera juzgado en la Argentina.

Frente a esto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron esos planteos y remitieron a los fundamentos de la Procuración General. El fallo sostuvo que el procedimiento de extradición no tiene por objeto definir la responsabilidad penal del requerido ni establecer si cometió los delitos atribuidos.

La Corte indicó que, en esta etapa, corresponde verificar si el Estado solicitante cumplió los requisitos legales para que la persona reclamada sea entregada. Por ese motivo, no examinó los argumentos vinculados al contenido de la acusación que tramita en Chile.

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El tribunal tampoco trató el pedido para que C.A.H.M. fuera juzgado en territorio argentino, al considerar que esa cuestión no integra la instancia judicial del proceso de extradición. Además, ordenó al juzgado federal mendocino informar a las autoridades chilenas el tiempo que el acusado permaneció detenido en la Argentina, ya que ese período deberá ser tenido en cuenta en el expediente que enfrenta en el país vecino.