Crimen y Justicia

Hallaron 35 kilos de cocaína bajo los asientos de una camioneta en Salta y detuvieron a dos hombres

Efectivos del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres” interceptaron la Ford Ecosport entre la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 11. Los ocupantes del vehículo viajaban desde Jujuy

Los efectivos detectaron un doble fondo en el sector de las butacas durante la inspección del vehículo
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Durante un control realizado por la Gendarmería Nacional en un cruce de rutas de la provincia de Salta, dos hombres fueron detenidos porque trasladaban 35 kilos de cocaína ocultos en una camioneta. Los efectivos también secuestraron 155 gramos de marihuana y dos celulares, además de la camioneta que había sido utilizada para el traslado.

El procedimiento estuvo a cargo del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres”, que interceptó una Ford Ecosport en la zona comprendida entre la Ruta Nacional 52 y la Ruta Provincial 11. Los ocupantes del vehículo, ambos provenientes de Jujuy, quedaron a disposición de la Justicia federal.

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El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería Nacional
El procedimiento fue realizado por personal de Gendarmería Nacional

La intervención se inició a partir de información remitida por la Unidad de Inteligencia Criminal “La Quiaca”. Tras detener la marcha de la camioneta, los gendarmes realizaron una inspección y advirtieron irregularidades en distintos sectores de la estructura.

Esa observación motivó una requisa más detallada. El personal detectó compartimientos ocultos bajo los asientos y en el piso del baúl, donde estaba escondida la carga. Las imágenes del procedimiento muestran que los paquetes habían sido acondicionados en cavidades bajo chapas y revestimientos del vehículo, fuera de la vista de los ocupantes.

Con la presencia de testigos, los efectivos utilizaron herramientas de corte para remover parte de esa estructura y acceder a los espacios acondicionados. De allí retiraron 34 paquetes rectangulares.

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El personal utilizó herramientas para acceder a la estructura modificada en la parte trasera del vehículo

Las pruebas de campo Narcotest determinaron que el contenido era clorhidrato de cocaína. El pesaje final arrojó 35 kilos con 180 gramos de esa sustancia. En el operativo también fue hallado un envoltorio con 155 gramos de marihuana.

Personal del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres” realizó el control entre las rutas nacional 52 y provincial 11
Personal del Escuadrón 22 “San Antonio de los Cobres” realizó el control entre las rutas nacional 52 y provincial 11

La Fiscalía Federal de Salta dispuso la detención de los dos hombres en carácter de incomunicados. También ordenó el secuestro de los estupefacientes, la Ford Ecosport y los dos teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

Los operativos de Gendarmería en las rutas pueden originarse en controles preventivos o en datos aportados por las áreas de inteligencia criminal. Según las características de cada procedimiento, la fuerza puede recurrir a perros detectores, escáneres móviles y personal especializado para profundizar las inspecciones.

Los gendarmes retiraron ladrillos de cocaína debajo de los asientos de una Ford Ecosport
Los gendarmes retiraron ladrillos de cocaína debajo de los asientos de una Ford Ecosport

La investigación continuará para establecer de dónde provenía la droga, cuál era su destino y si había otras personas involucradas en el traslado.

En la Ruta 34 hallaron 108 kilos de cocaína dentro de un camión

En otro procedimiento realizado por Gendarmería Nacional en el norte del país, los efectivos secuestraron 108 kilos de cocaína que eran transportados en un camión cisterna con patente de Bolivia. El operativo se concretó durante un control vehicular sobre la Ruta Nacional 34.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, los gendarmes inspeccionaron la cabina y el sector de la cisterna. Durante esa revisión advirtieron que tres mochilas de gran tamaño tenían un peso inusual, por lo que profundizaron el control.

Ante la presencia de testigos, el personal abrió los bolsos y encontró paquetes compactos con una sustancia blanquecina. Las pruebas de campo dieron positivo para cocaína y el pesaje total alcanzó los 108 kilos. Además de la droga, fueron secuestrados el camión y los teléfonos celulares encontrados durante el procedimiento.

El conductor, de nacionalidad boliviana, quedó detenido e incomunicado por orden de la Justicia federal. La investigación buscará reconstruir el recorrido que tenía previsto el transporte y establecer si existieron otras personas involucradas en la maniobra.

Según informó la fuerza, los camiones que transportan combustible pueden ser utilizados para ocultar cargamentos ilegales porque el olor intenso propio de ese tipo de vehículos puede dificultar la detección por parte de los perros antinarcóticos. Ese aspecto forma parte de las modalidades que se analizan en investigaciones sobre el traslado de estupefacientes por rutas del norte argentino.

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