Crimen y Justicia

Juicio a “Pity” Álvarez: el debate se retoma con cinco testigos y el músico de forma virtual desde la clínica de Castelar

La audiencia número 14 comenzará este viernes a las 11.30. El cantante continúa internado y sus abogados organizaron un dispositivo para que pueda seguir las declaraciones. En los últimos días, la Justicia rechazó dos nuevos planteos de la defensa

pity alvarez
El músico permanece internado en una clínica psiquiátrica en Castelar (Foto/Maximiliano Luna)
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El juicio contra“Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se retomará este viernes a las 11.30, con la declaración de cinco testigos propuestos por la defensa. Será la audiencia número 14 desde el comienzo del debate ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, en agosto pasado.

La particularidad de esta jornada será la participación del músico desde Solar Colonial, la institución de salud mental de Castelar donde permanece internado desde el 2 de octubre. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, se organizó un dispositivo para que Álvarez pueda seguir las declaraciones por videoconferencia.

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Para ello, sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro se dividirán las tareas. El primero estará presente en la sala de audiencias, mientras que el segundo se trasladará a la clínica con su computadora para facilitar la conexión. También está previsto que concurran dos representantes del tribunal y que intervengan médicos del establecimiento, en un intento por garantizar que el cantante pueda participar de la jornada mientras continúa bajo tratamiento.

En cuanto a los testigos, se trata de personas propuestas por la defensa, entre ellas, la madre de la hija de Álvarez. Todos declararán bajo reserva de identidad.

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Audiencia Pity Álvarez - 30 de septiembre
Desde la izquierda, los jueces del TOC N°29: Juan María Ramos Padilla, el presidente Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro (RSFotos)

La audiencia se realizará una semana después de que el tribunal rechazó el pedido de los abogados del músico para anular el juicio y comenzar nuevamente desde cero. También desestimó sus cuestionamientos al último informe del Cuerpo Médico Forense, que el 5 de octubre concluyó que Álvarez está en condiciones de comprender el proceso penal y participar de él. Los peritos de la defensa, en cambio, consideran que su estado de salud mental no le permite afrontar el debate.

Durante aquella jornada, el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, defendió las conclusiones de los especialistas oficiales. “No cualquier internación impide la continuidad de un juicio”, sostuvo. También cuestionó los pedidos de los abogados para comenzar nuevamente el debate y advirtió sobre las consecuencias que las demoras podrían tener para el acusado. “Creo que una de las cosas que lo abruman a Álvarez Congiu es la incertidumbre. Pensará: ‘¿Qué va a pasar conmigo?’”, expresó.

Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, parte del staff de abogados de "Pity" (Maximiliano Luna)
Javier Baños, Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci, parte del staff de abogados de "Pity" (Maximiliano Luna)

En paralelo, la defensa recibió otros dos reveses judiciales. El 13 de octubre, la Cámara Nacional de Casación rechazó un recurso con el que los abogados buscaban cuestionar la decisión de mantener a los tres jueces a cargo del juicio. La defensa había intentado apartarlos, pero ese pedido ya había sido rechazado. Ahora, el camarista Nicolás Grappasonno consideró que los abogados no habían presentado argumentos suficientes para demostrar que aquella decisión fuera arbitraria o vulnerara garantías constitucionales.

El segundo rechazo llegó por un hábeas corpus presentado para intentar frenar las audiencias mientras Álvarez continúa internado. El juez Maximiliano Callizo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58, sostuvo que ese recurso no era el mecanismo adecuado para suspender el juicio, ya que las decisiones sobre su continuidad corresponden al tribunal que lo lleva adelante. Además, señaló que los magistrados no habían ordenado que el músico asistiera a Tribunales ni que participara obligatoriamente por videoconferencia. La resolución fue elevada en consulta a la Cámara de Apelaciones.

Con estos antecedentes, los jueces Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro retomarán la recepción de testimonios. Hasta el momento declararon 27 testigos en el proceso por el crimen de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano.

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