Imputaron por contrabando a un copiloto de Aerolíneas Argentinas: llevaba joyas de oro ocultas en su equipaje

Los equipos de rayos X detectaron elementos que por su forma, color y densidad podían corresponder a metales del tipo oro en una valija con destino a Madrid

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Un copiloto de Aerolíneas Argentinas con más de una década de antigüedad en la compañía fue imputado por presunto contrabando tras detectarse en su equipaje despachado a bodega una serie de joyas envueltas en papel metálico, en un procedimiento que se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El tripulante, que tenía previsto volar a Madrid, no fue detenido en el momento y se le permitió continuar con su viaje, pero a su regreso ya lo esperaba una causa penal económica abierta y una citación a indagatoria.

Según confirmaron fuentes de la PSA a Infobae, el episodio comenzó el pasado sábado 3 de octubre cerca de las 17:30, cuando el personal que operaba los equipos de rayos X de la Nueva Terminal de Partidas identificó dentro de una valija elementos que, por su forma, color y densidad, podían corresponder a metales del tipo oro. Se convocó a testigos y, en presencia del pasajero, se abrió el equipaje. En su interior aparecieron dos cadenas y varios anillos, todos de color plateado.

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Lo que determinó la apertura de la causa no fue la posesión de las piezas en sí, sino la forma en que estaban acondicionadas. Las cadenas, los anillos y los aros se encontraban envueltos en un material tipo papel de aluminio, un método que, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, buscaba impedir que los escáneres detectaran su composición real.

Si el contenido no hubiese estado disimulado, el tripulante podría haber alegado que se trataba de pertenencias personales. Ese intento de ocultamiento es, precisamente, lo que configura la sospecha de contrabando.

Los elementos secuestrados incluyen dos cadenas, ocho anillos y diez pares de aros que estaban envueltos en papel metálico dentro del equipaje despachado a bodega

El inventario de los elementos secuestrados fue detallado. Se incautaron dos cadenas con un peso conjunto de 304 gramos. También se retiraron ocho anillos (48 gramos en total) y diez pares de aros (96 gramos).

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El imputado fue identificado como D.O.L.. Según fuentes de la aerolínea, se desempeñaba como copiloto y acumulaba más de diez años dentro de la empresa.

La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°6 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, con intervención de la Secretaría N°12, a cargo del fiscal Guillermo Brugo.

Fue Brugo quien, tras dos comunicaciones telefónicas con el jefe de turno de la PSA durante el procedimiento, ordenó las diligencias a seguir. Entre ellas, una que llamó la atención: permitió que Lenardón continuara con su viaje a Madrid sin más trámites. La decisión obedeció a que, en ese momento, aún restaba verificar si los elementos incautados eran efectivamente oro.

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El Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°6 de la Ciudad de Buenos Aires tiene a cargo la investigación por presunto contrabando

La aerolínea de bandera no formuló declaraciones públicas sobre el caso. Sin embargo, fuentes internas confirmaron que el piloto fue suspendido de sus funciones una vez que la empresa tomó conocimiento de la situación. D.O.L. no se encuentra detenido, pero ya fue citado a prestar declaración indagatoria ante el juzgado interviniente.

El expediente también consigna que la Justicia prohibió la difusión de las imágenes obtenidas durante el procedimiento a la prensa de la PSA. El damnificado en la causa es el Estado Nacional, y la investigación continúa abierta mientras se aguardan los resultados de los peritajes que determinarán la composición real de las piezas secuestradas.

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