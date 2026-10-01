Desde París, Rogelio Frigerio aseguró que los gobernadores aliados coinciden en “no volver al pasado” en 2027

Habló Rogelio Frigerio desde Argentina Week en París

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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que los 13 mandatarios que participan de la Argentina Week en París comparten la idea de sostener el rumbo iniciado por el gobierno de Javier Milei y descartó un regreso a las políticas que identificó con “la demagogia y el populismo”. Sus declaraciones se produjeron luego de una reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el Presidente.

“Creo que sí, sin duda”, respondió Frigerio cuando le preguntaron en Radio Mitre si sus colegas coincidían con que el país debía mantener el rumbo y no regresar al “pasado”. En ese sentido, planteó: “Esa idea de que el camino del populismo ya lo probamos muchas veces, por lo menos en estos últimos 50 años, y claramente no ha dado resultado”.

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Según explicó, ahora la responsabilidad de los mandatarios consiste en demostrar que el cambio de rumbo puede traducirse en una mejora para la población. “Lo que nos toca a todos ahora, al presidente a nivel del país y a cada uno de nosotros en nuestras provincias, es demostrar que un nuevo rumbo, un cambio de rumbo para la Argentina es el indicado para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Frigerio reconoció, de todos modos, que todavía persisten dudas sobre la continuidad del proceso. “Evidentemente, todavía no completamos esa tarea porque todavía persisten dudas”, afirmó. Y agregó: “Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo todas las políticas necesarias para que efectivamente este cambio se consolide para siempre”.

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Los gobernadores que viajaron a Argentina Week Paris

El gobernador también relató el encuentro que los 13 mandatarios mantuvieron con Milei después del discurso del Presidente. “Fue una muy buena reunión”, describió. Según contó, durante la conversación se habló de la situación del país y de la mirada de los inversores sobre la Argentina.

Frigerio señaló que el principal interrogante que recibió durante sus reuniones con empresarios no estuvo centrado en cuestiones específicas de la economía, sino en la continuidad política del rumbo adoptado. “Hoy la principal preocupación pasa por la política y no tanto por cuestiones económicas, matices o algunas objeciones que puedan haber a cuestiones muy particulares de la macroeconomía”, explicó.

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En esa línea, indicó: “Lo que más preocupa es el día después, ¿no? Que si este cambio de norte, si este nuevo rumbo puede sostenerse en el tiempo”. El entrerriano dijo compartir esa mirada con Milei y consideró que existe una base social para sostener el proceso porque, según expresó, “la gran mayoría de los argentinos, si bien no tiene bien claro cuál es el mejor camino para la Argentina, sí tiene claro a dónde no hay que volver a ir”.

La conversación también pasó por las PASO. Frigerio contó que durante la cena que los mandatarios mantuvieron en la embajada argentina en París, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios, hubo espacio para hablar de política.

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Sin embargo, evitó confirmar un acuerdo entre los 13 mandatarios para respaldar en el Congreso la suspensión o eliminación de las primarias. “Ahí no me animo a ser tan categórico porque no recuerdo efectivamente cuánto… éramos muchos”, respondió entre risas.

Frigerio sí marcó una coincidencia respecto del contexto político. “Creo que sí hay bastante coincidencia respecto a que en este momento de la Argentina, en el cual hay tanto descrédito de la gente respecto a la política...”, señaló antes de que finalizara la entrevista.