Política

Desde París, Rogelio Frigerio aseguró que los gobernadores aliados coinciden en “no volver al pasado” en 2027

El gobernador entrerriano se refirió a la reunión con Javier Milei, a las conversaciones políticas con Diego Santilli y a la posibilidad de que los mandatarios respalden la suspensión o eliminación de las PASO

Habló Rogelio Frigerio desde Argentina Week en París
Guardar

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que los 13 mandatarios que participan de la Argentina Week en París comparten la idea de sostener el rumbo iniciado por el gobierno de Javier Milei y descartó un regreso a las políticas que identificó con “la demagogia y el populismo”. Sus declaraciones se produjeron luego de una reunión que mantuvieron los mandatarios provinciales con el Presidente.

“Creo que sí, sin duda”, respondió Frigerio cuando le preguntaron en Radio Mitre si sus colegas coincidían con que el país debía mantener el rumbo y no regresar al “pasado”. En ese sentido, planteó: “Esa idea de que el camino del populismo ya lo probamos muchas veces, por lo menos en estos últimos 50 años, y claramente no ha dado resultado”.

PUBLICIDAD

Según explicó, ahora la responsabilidad de los mandatarios consiste en demostrar que el cambio de rumbo puede traducirse en una mejora para la población. “Lo que nos toca a todos ahora, al presidente a nivel del país y a cada uno de nosotros en nuestras provincias, es demostrar que un nuevo rumbo, un cambio de rumbo para la Argentina es el indicado para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Frigerio reconoció, de todos modos, que todavía persisten dudas sobre la continuidad del proceso. “Evidentemente, todavía no completamos esa tarea porque todavía persisten dudas”, afirmó. Y agregó: “Tenemos la responsabilidad de llevar a cabo todas las políticas necesarias para que efectivamente este cambio se consolide para siempre”.

PUBLICIDAD

Argentina Week Paris
Los gobernadores que viajaron a Argentina Week Paris

El gobernador también relató el encuentro que los 13 mandatarios mantuvieron con Milei después del discurso del Presidente. “Fue una muy buena reunión”, describió. Según contó, durante la conversación se habló de la situación del país y de la mirada de los inversores sobre la Argentina.

Frigerio señaló que el principal interrogante que recibió durante sus reuniones con empresarios no estuvo centrado en cuestiones específicas de la economía, sino en la continuidad política del rumbo adoptado. “Hoy la principal preocupación pasa por la política y no tanto por cuestiones económicas, matices o algunas objeciones que puedan haber a cuestiones muy particulares de la macroeconomía”, explicó.

En esa línea, indicó: “Lo que más preocupa es el día después, ¿no? Que si este cambio de norte, si este nuevo rumbo puede sostenerse en el tiempo”. El entrerriano dijo compartir esa mirada con Milei y consideró que existe una base social para sostener el proceso porque, según expresó, “la gran mayoría de los argentinos, si bien no tiene bien claro cuál es el mejor camino para la Argentina, sí tiene claro a dónde no hay que volver a ir”.

La conversación también pasó por las PASO. Frigerio contó que durante la cena que los mandatarios mantuvieron en la embajada argentina en París, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y otros funcionarios, hubo espacio para hablar de política.

Sin embargo, evitó confirmar un acuerdo entre los 13 mandatarios para respaldar en el Congreso la suspensión o eliminación de las primarias. “Ahí no me animo a ser tan categórico porque no recuerdo efectivamente cuánto… éramos muchos”, respondió entre risas.

Frigerio sí marcó una coincidencia respecto del contexto político. “Creo que sí hay bastante coincidencia respecto a que en este momento de la Argentina, en el cual hay tanto descrédito de la gente respecto a la política...”, señaló antes de que finalizara la entrevista.

Temas Relacionados

Rogelio FrigerioArgentina Week en ParísÚltimas noticiasGobernadores aliadosJavier MileiElecciones 2027

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Bullrich marcó otra diferencia con el Gobierno: tildó de “apresurado” querer llevar al Congreso la Ley de Tierras

La senadora libertaria sostuvo que el Ejecutivo debía esperar el pronunciamiento de la Justicia antes de reflotar el proyecto en el Palacio Legislativo. “Vamos en contra de nuestros propios actos”, afirmó

Patricia Bullrich marcó otra diferencia con el Gobierno: tildó de “apresurado” querer llevar al Congreso la Ley de Tierras

El embate opositor por la Ley de Tierras complica a un Gobierno fragmentado y con los Milei fuera del país

Quedaron a cargo los Menem, en diálogo con Karina Milei desde París. Santiago Caputo está enfocado en el proyecto de Malvinas. Patricia Bullrich sigue adelantándose en los movimientos

El embate opositor por la Ley de Tierras complica a un Gobierno fragmentado y con los Milei fuera del país

Encuentro peronista en San Juan: Máximo Kirchner, Uñac y un grupo de legisladores suman una nueva foto de unidad

La reunión será este jueves en la provincia cuyana. Sintonía fina entre distintas vertientes para lograr una agenda común

Encuentro peronista en San Juan: Máximo Kirchner, Uñac y un grupo de legisladores suman una nueva foto de unidad

La Justicia postergó hasta diciembre los comicios en la UTA por “impedimentos, anomalías y déficits” en el proceso electoral

La Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo le puso nueva fecha a las elecciones gremiales de la semana próxima en las que Roberto Fernández competirá contra 3 listas opositoras y designó un veedor judicial. Los duros fundamentos del fallo

La Justicia postergó hasta diciembre los comicios en la UTA por “impedimentos, anomalías y déficits” en el proceso electoral

Nuevas revelaciones acentúan la vinculación de Edgardo Kueider con una causa por corrupción

Una serie de mensajes extraídos del celular de otro imputado relacionan de manera directa al ex senador en una trama de sobornos que involucra organismos y empresas públicas

Nuevas revelaciones acentúan la vinculación de Edgardo Kueider con una causa por corrupción

DEPORTES

El detrás de escena de la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: la última “súplica” en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

El detrás de escena de la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: la última “súplica” en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

Esteban Edul recibió cerca de 300 mensajes y llamados con amenazas tras la polémica por el arbitraje de Estudiantes-Rosario Central

La contundente respuesta de Pierre Gasly sobre cómo quedó la relación con Franco Colapinto tras el choque que abrió debate en la F1

Franco Colapinto habló tras el incidente con Gasly: la charla con Briatore, su reacción a los dichos de Lando Norris y el apoyo de Verstappen

Simone Biles y un temor que la acompañó en París 2024: “Tenía miedo de que alguien lo viera por televisión”

TELESHOW

Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la voz italiana que convirtió a Topo Gigio en un clásico de generaciones

Mafalda Inmersiva, la muestra que da vida a los personajes de Quino y emociona a los fans: “Lo mejor del ser argentino”

“China Suárez”: el nombre de la mascota de Daniela Cardone que reavivó un viejo rumor sobre Gonzalo Heredia y Eugenia

El insólito descargo de Mario Pergolini sobre las celebraciones en jardín de infantes: “¿Cuándo inventaron que se egresa?”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana y Haití disputan el liderato del grupo A

República Dominicana y Haití disputan el liderato del grupo A

El diagnóstico temprano y la tecnología de vanguardia benefician la supervivencia contra el cáncer de próstata en Panamá

Siete de cada 10 homicidios en Uruguay son con armas de fuego: límites y prohibición a las impresas en 3D

Nicaragua: Muere anciana de 70 años a machetazos y señalan a su nieto como el presunto autor

Organización costarricense que financia emprendimientos de mujeres lideró medición latinoamericana de microfinanzas en 2026