Los hinchas de Estudiantes de La Plata denunciaron incidentes y represión policial tras la final ante Rosario Central

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Los hinchas de Estudiantes de La Plata que viajaron a Santiago del Estero para presenciar la Supercopa Internacional denunciaron un operativo policial con gas pimienta y balas de goma durante la desconcentración posterior a la derrota por 3 a 1 ante Rosario Central.

Los incidentes ocurrieron cuando los simpatizantes se dirigían desde el Estadio Madre de Ciudades hacia los micros que debían trasladarlos de regreso a la provincia de Buenos Aires. Las acusaciones se conocieron al cierre de una jornada que estuvo atravesada por controles, demoras y cruces con las fuerzas de seguridad tanto antes como después del partido.

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De acuerdo con el relato de los simpatizantes, el accionar policial y aseguraron que la intervención se produjo cuando buena parte del público ya iniciaba la salida del estadio. “La gente subiendo a los micros”, describió uno de los hinchas que grabó mientras se desarrollaba el operativo en las inmediaciones del predio.

Según los testimonios recogidos por el medio platense 0221, otro de ellos señaló que un grupo de efectivos pasó por la zona y utilizó gas pimienta. “La Policía pasó y tiró gas pimienta”, afirmó. Asimismo, relataron haber escuchado disparos.

El momento en el que un oficial fue captado golpeando a hinchas de Estudiantes de La Plata

“Hay balazos de goma”, expresó otro simpatizante desde el lugar. Hasta el momento, los testimonios difundidos no precisaron si hubo personas heridas ni si se produjeron detenciones tras la intervención policial.

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La situación se registró después de la final de la Supercopa Internacional, en la que Rosario Central se impuso por 3 a 1 frente a Estudiantes. Una vez finalizado el encuentro, los hinchas albirrojos comenzaron a abandonar las tribunas del estadio Madre de Ciudades y se trasladaron hacia el sector donde estaban estacionados los colectivos.

Según las denuncias de los simpatizantes, el operativo se desarrolló en un momento en que la mayoría intentaba abordar los micros para emprender el regreso. “La gente se está yendo”, indicó uno de los asistentes en un video difundido desde la zona de salida.

Otro hincha manifestó su malestar por lo que describió como una respuesta desmedida de los efectivos. “No hay bardo, nada, y nos cagan a tiros y a gas”, sostuvo, en referencia a los disparos de postas de goma y al uso de gas pimienta que denunció el grupo de simpatizantes.

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(X: @hechosanderecho)

Las versiones conocidas hasta ahora proceden de personas que estuvieron presentes en el lugar. No obstante, no se informó públicamente una explicación oficial de la Policía sobre las circunstancias del operativo ni sobre los elementos utilizados durante la desconcentración.

El episodio denunciado tras el partido se sumó a una serie de inconvenientes que los hinchas de Estudiantes dijeron haber atravesado desde el inicio del viaje. Según indicaron, la delegación de simpatizantes partió desde La Plata en una caravana integrada por 35 micros, que tuvo reiterados controles en el tramo final del recorrido hacia el estadio.

Esas detenciones generaron demoras y malestar entre los pasajeros, en una jornada de altas temperaturas. Los simpatizantes cuestionaron la extensión de los procedimientos y señalaron que las revisiones se produjeron cuando faltaba poco para llegar al escenario de la final.

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El despliegue de seguridad se mantuvo durante toda la previa del partido. La presencia de efectivos en los accesos y en las inmediaciones del estadio formó parte del operativo dispuesto para ordenar la llegada de las hinchadas y el ingreso a las tribunas.

La Bruja Verón denunció en redes sociales el maltrato contra la hinchada Pincha

Para los seguidores albirrojos, las demoras en la ruta y los incidentes posteriores conformaron una jornada marcada por tensiones fuera del campo de juego. La derrota ante Central quedó acompañada, así, por las denuncias de los asistentes sobre el accionar policial.

Los hinchas habían denunciado una primera intervención policial antes del comienzo del encuentro. Según indicó el medio platense, los efectivos de Infantería y los agentes montados habrían avanzado sobre un grupo de simpatizantes que se encontraba reunido y cantando en el exterior del estadio.

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Aquella situación ocurrió mientras los fanáticos de Estudiantes aguardaban el inicio de la final y se preparaban para ingresar al Madre de Ciudades. Los testimonios señalaron que el avance de las fuerzas de seguridad generó momentos de tensión en la zona.

Con el regreso de los micros hacia La Plata, los simpatizantes difundieron videos y relatos sobre lo ocurrido en Santiago del Estero. Las imágenes y testimonios dieron cuenta de la presencia policial en el sector de estacionamiento, mientras los hinchas buscaban subir a los colectivos luego de la final.