De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2026

La ANSES oficializó un incremento del 1,66% en todas las prestaciones sociales y haberes previsionales a partir de octubre de 2026

Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó a través del Boletín Oficial un incremento del 1,66% para todas sus prestaciones sociales, que rige a partir del mes de octubre de 2026. La medida alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares, las jubilaciones y las pensiones.

El ajuste se determina mediante la fórmula de movilidad previsional, que indexa los haberes al índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses antes. De este modo, la suba de octubre refleja la inflación registrada en agosto, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había situado en 1,7%. El mecanismo, establecido por el Decreto 274/2024, garantiza que los montos se actualicen de forma automática todos los meses sin necesidad de un decreto específico.

PUBLICIDAD

La actualización mensual comprende un conjunto amplio de beneficios. La resolución 284/2026 reguló los haberes previsionales, mientras que la 283/2026 formalizó los nuevos valores de las asignaciones familiares y las prestaciones universales. Ambas normas se publicaron el 23 de septiembre de 2026 y tienen vigencia desde el primer día del mes siguiente.

De cuánto es la AUH en octubre 2026

Con el ajuste del 1,66%, la AUH alcanza en octubre un monto bruto de $156.588 por hijo. Sin embargo, ANSES no deposita esa suma de forma íntegra cada mes: abona el 80% de manera directa en la cuenta bancaria del titular, lo que equivale a $125.270,40 por menor, y retiene el 20% restante —$31.317,60— hasta que la familia acredite los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar mediante la Libreta AUH.

PUBLICIDAD

Para los hogares con más de un hijo, el monto se multiplica por cada menor. Una familia con dos hijos percibe más de $250.000 netos en forma directa; con tres, supera los $375.000; y con cuatro, los $500.000.

La AUH por discapacidad tiene un valor diferencial: $509.863 brutos, de los cuales $407.890,40 corresponden al pago mensual directo (80%) y $101.972,60 quedan retenidos. Para esta prestación no rige el límite de edad de 18 años: se extiende sin restricción temporal.

La Asignación Universal por Hijo alcanza un valor bruto de $156.588 en octubre y contempla una retención mensual del 20%

De cuánto serán los otros planes sociales de ANSES en octubre 2026

La Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) recibe el mismo porcentaje de actualización y queda fijada en $156.588 brutos mensuales, con un cobro directo de $125.270,40. Al igual que la AUH, el 20% se retiene hasta la presentación de los controles correspondientes.

PUBLICIDAD

Entre las asignaciones de pago único, la prestación por adopción asciende a $545.685, la de matrimonio es de $136.662 por cada cónyuge y la de nacimiento se fija en $91.273.

En cuanto a las asignaciones familiares para trabajadores registrados en relación de dependencia y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, los montos varían según el ingreso del grupo familiar (IGF) y la zona geográfica. Quedan excluidos del cobro aquellos grupos familiares cuyo ingreso total supere los $6.419.726 o en los que al menos uno de sus integrantes perciba una remuneración individual superior a $3.209.863.

De cuánto serán las jubilaciones

La actualización abarca jubilaciones, pensiones, la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El haber mínimo jubilatorio pasa a $435.748,51 en octubre, mientras que el máximo se fija en $2.932.174,85. La PBU, que integra el cálculo de determinadas jubilaciones del régimen general, queda establecida en $199.335,05. La PUAM —dirigida a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria, según la Ley N.º 27.260— llega a $348.598,81.

PUBLICIDAD

La resolución también actualizó las remuneraciones imponibles. Desde octubre, la base mínima para aportes al sistema de seguridad social será de $146.759,98 y la máxima, de $4.769.631,49. El Gobierno aún no oficializó el bono previsional extraordinario de $70.000 que viene abonando desde 2024. Este beneficio alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de la PUAM y titulares de pensiones no contributivas. Quienes cobran hasta el haber mínimo reciben el bono completo; quienes superan ese piso pero no alcanzan los $505.748,51 reciben un monto parcial equivalente a la diferencia.

El haber mínimo jubilatorio se ubica en $435.748,51 en octubre y la Pensión Universal para el Adulto Mayor llega a $348.598,81 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o tutores de menores de 18 años —sin límite de edad en casos de discapacidad— que se encuentren en situación de vulnerabilidad laboral. Pueden acceder quienes estén desocupados, trabajen en la economía informal, sean personal de casas particulares o monotributistas sociales. El beneficio no alcanza a quienes tengan empleo registrado en relación de dependencia, ya que ese grupo accede a las asignaciones familiares contributivas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

PUBLICIDAD

Entre los requisitos de nacionalidad, tanto el adulto a cargo como los menores deben residir en Argentina. Los extranjeros o naturalizados deben acreditar al menos dos años de residencia legal continuada. Los hijos deben ser solteros y no tener empleo ni percibir otra prestación del sistema de asignaciones familiares.

Para tramitar la prestación, ANSES exige que los vínculos familiares estén actualizados en el sistema. La documentación necesaria incluye el DNI del titular y de cada menor, la partida o certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio, unión convivencial o sentencia de guarda o adopción, según el caso. En situaciones de discapacidad, se requiere el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

PUBLICIDAD

El trámite puede realizarse de forma remota a través de la plataforma Mi ANSES —con CUIL y Clave de la Seguridad Social— o de manera presencial en cualquier Unidad de Atención Integral (UDAI) con turno previo. ANSES realiza controles periódicos mediante cruces de datos, por lo que el cumplimiento de los requisitos no garantiza el cobro en forma permanente.