Retiran dos lotes de pasta congelada por posible contaminación con listeria y piden a los consumidores no consumirla

Gias Foods retiró dos lotes de pasta Bettergoods congelada por una posible contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gias Foods retiró dos lotes de Bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine por una posible contaminación con Listeria monocytogenes. El producto, vendido congelado en tiendas Walmart de todo Estados Unidos, fue incluido en un aviso publicado el 15 de septiembre de 2026 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Hasta la fecha del comunicado, la empresa indicó que no se habían informado casos de enfermedad asociados con los paquetes alcanzados.

El retiro afecta a envases plásticos amarillos de 22 onzas, equivalentes a unos 624 gramos, con el código UPC 194346442706. De acuerdo con la FDA, las partidas identificadas llevan los números L6079C y L6080C, con fechas de vencimiento del 19 y el 20 de septiembre de 2027. La empresa pidió a los consumidores que tengan esos productos que los devuelvan al comercio donde los compraron para solicitar un reembolso completo.

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La medida comenzó después de un programa de muestreo rutinario efectuado por el Departamento de Agricultura del Estado de Washington y el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. Según la FDA, los análisis indicaron que los productos terminados podían contener la bacteria, mientras Gias Foods suspendió la distribución de las partidas señaladas y mantiene una investigación junto con la autoridad sanitaria federal.

Qué pasta Bettergoods fue retirada de Walmart por posible listeria

El producto alcanzado por el retiro es Bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine, una pasta congelada bajo la marca Bettergoods. Según la FDA, Gias Foods distribuyó este alimento a nivel nacional a través de tiendas Walmart, por lo que la alerta incluye a consumidores de distintos estados de Estados Unidos.

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El aviso identifica una única presentación: paquetes congelados de 22 onzas en envases plásticos de color amarillo. De acuerdo con la FDA, el producto lleva impreso en su parte posterior el código UPC, el número de lote y la fecha de vencimiento, datos necesarios para determinar si una unidad está incluida en el retiro.

La alerta no incorpora otras variedades de pasta Bettergoods, otras marcas vendidas por Walmart ni productos que tengan códigos, lotes o vencimientos diferentes. Según la FDA, el alcance del comunicado se limita a dos lotes concretos de fettuccine Alfredo con limón fabricados por Gias Foods.

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Los datos que deben verificar los consumidores son los siguientes:

Marca: Bettergoods. Producto: Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine. Presentación: pasta congelada en envase amarillo de 22 onzas. Código UPC: 194346442706. Lotes retirados: L6079C y L6080C. Fechas de vencimiento: 19 de septiembre de 2027 y 20 de septiembre de 2027.

La FDA señaló que la identificación de los paquetes depende de la coincidencia de esos elementos. Por ese motivo, quienes tengan pasta Bettergoods congelada deben revisar el reverso del envase antes de desecharlo, devolverlo o consumirlo.

El producto afectado se distribuyó en tiendas Walmart de todo Estados Unidos en presentaciones amarillas de 22 onzas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los lotes y las fechas de vencimiento incluidos en el retiro

El primer lote incluido en el anuncio es el L6079C, con fecha de vencimiento del 19 de septiembre de 2027. El segundo es el L6080C, cuyo vencimiento figura para el 20 de septiembre de 2027. Según la FDA, ambos códigos están estampados en la parte posterior del empaque junto con la fecha correspondiente.

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La diferencia entre las dos partidas es de un día en la fecha de vencimiento, aunque las dos forman parte del mismo aviso de retiro. De acuerdo con la FDA, las unidades de estos lotes llegaron a Walmart en todo el país, sin que el comunicado precise una cantidad de envases distribuidos ni una lista de sucursales involucradas.

Las fechas de vencimiento se ubican en septiembre de 2027, por lo que el alimento puede permanecer almacenado durante un período prolongado en congeladores domésticos. Según la FDA, esa condición hace necesario que los consumidores revisen productos comprados con anterioridad y que aún no hayan sido utilizados.

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El anuncio no establece una fecha de elaboración de la pasta ni precisa el período durante el cual estuvo disponible para su venta. La información oficial se concentra en la identificación comercial de los lotes, la posible contaminación y el procedimiento de devolución para los compradores, de acuerdo con la FDA.

Por qué Gias Foods retiró el fettuccine Alfredo con limón

Gias Foods retiró los dos lotes por una posible presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede transmitirse por alimentos contaminados. Según la FDA, la advertencia se emitió después de que un muestreo rutinario revelara que los productos terminados podían contener el microorganismo.

El programa de control involucró al Departamento de Agricultura del Estado de Washington y al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida. De acuerdo con la FDA, esas autoridades realizaron las pruebas que derivaron en la detección potencial y en el posterior retiro comunicado por la empresa.

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La FDA explica que una infección por Listeria monocytogenes puede causar cuadros graves y, en determinados casos, mortales entre niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados. La agencia también señala que las personas sanas pueden presentar fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

En mujeres embarazadas, la infección puede provocar pérdidas gestacionales y muerte fetal, según la FDA. El comunicado oficial no detalla resultados de laboratorio adicionales, ni informa si se aisló la bacteria en un envase específico o si la investigación identificó una fuente concreta de contaminación.

La empresa confirmó que no se registraron casos de personas enfermas asociados al consumo de estos fettuccine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hubo personas enfermas por la pasta Bettergoods retirada del mercado

Hasta la publicación del anuncio, no se habían informado enfermedades relacionadas con los lotes retirados. Según la FDA, ese dato fue comunicado por Gias Foods el 15 de septiembre de 2026, fecha en que la agencia federal publicó el aviso dentro de su sección de retiros, alertas de seguridad y retiros del mercado.

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La ausencia de casos informados no modifica la recomendación de devolución de los paquetes identificados. De acuerdo con la FDA, el motivo del retiro es la posibilidad de contaminación detectada mediante muestreo, por lo que los productos incluidos no deben conservarse para su consumo.

La autoridad sanitaria federal aclaró que su publicación reproduce el anuncio de la empresa como servicio público. La FDA precisa que difundir una comunicación de retiro no supone una aprobación ni un respaldo al producto o a la compañía involucrada.

Gias Foods, con sede en Nueva York, dejó de distribuir el producto mientras continúa la investigación sobre el origen del problema. Según la FDA, el trabajo se desarrolla entre la empresa y la agencia federal, aunque el comunicado no establece un plazo para la conclusión de esa revisión.

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Qué deben hacer los consumidores que compraron la pasta retirada

Las personas que tengan un paquete con alguno de los lotes señalados deben devolverlo al lugar de compra para recibir un reembolso completo. Según la FDA, la instrucción abarca las unidades con UPC 194346442706, lote L6079C o L6080C y las fechas de vencimiento indicadas en el aviso.

Gias Foods proporcionó un correo electrónico y un número telefónico para consultas de consumidores. De acuerdo con la FDA, la empresa indicó que responderá los mensajes enviados a sales@giasfoods.com dentro de las 24 horas y habilitó el teléfono 917-675-4890 para preguntas relacionadas con el retiro.

El anuncio no dispone una devolución preventiva de otros alimentos ni contempla cambios para productos que no coincidan con las identificaciones oficiales. Según la FDA, el alcance permanece limitado a las dos partidas de Bettergoods Authentic Italian Lemon Alfredo Fettuccine distribuidas por Walmart.

Los consumidores pueden esperar actualizaciones si la investigación de Gias Foods y la FDA incorpora nuevos datos sobre la posible contaminación, otros lotes o cambios en las instrucciones de devolución. Hasta ahora, la recomendación oficial consiste en verificar el envase, no consumir los productos identificados y devolverlos al comercio donde fueron adquiridos, de acuerdo con la FDA.