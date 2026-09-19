Estafaron a una mujer por USD 200 mil y usaron el dinero para comprar un BMW, un departamento y vacaciones

Imágenes de seguridad y grabaciones que muestran un operativo de la Policía de la Ciudad

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La Policía de la Ciudad detuvo a tres personas acusadas de una estafa por 200 mil dólares mediante la modalidad “cuento del tío”. Según la investigación, los sospechosos usaron parte del dinero para adquirir dos vehículos, un departamento en Villa Lugano y unas vacaciones en Bariloche.

Los procedimientos incluyeron seis allanamientos en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño. La causa quedó bajo intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 45, a cargo de Alejandra Provitola, con la Secretaría 122 de Nicolás Coronel.

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Un agente de la Policía de la Ciudad junto a uno de los detenidos

La denunciante relató que el 16 de junio recibió una llamada telefónica de una persona que se presentó como integrante de una entidad bancaria. De acuerdo con su declaración, el interlocutor utilizó argumentos engañosos para que retirara el dinero de una caja de seguridad.

La mujer retiró 200 mil dólares y luego fue despojada de esa suma. La pesquisa incorporó imágenes de una cámara de seguridad privada, que registró a uno de los involucrados durante el día del robo.

La División Investigaciones Comunales 1 Sur realizó tareas durante dos meses y estableció que uno de los presuntos participantes se trasladaba con frecuencia a un domicilio de la Villa 20, en Villa Lugano.

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El auto BMW que fue comprado con el dinero robado

Los investigadores lo localizaron en un edificio del barrio Papa Francisco. El detenido, de 24 años, llevaba el mismo pantalón deportivo azul y celeste que, según las imágenes incorporadas a la causa, vestía al momento de quitarle el dinero a la víctima.

El hombre tiene antecedentes por distintas contravenciones, entre ellas por falta de documentación para el uso de vehículos, y reside en la localidad bonaerense de Villa Ballester.

Hya una mujer detenida por la estafa

En otro domicilio de la Villa 20, situado en la Manzana 4, los agentes secuestraron dos automóviles registrados a nombre de dos mujeres de una misma familia. Una de ellas, de 58 años, fue arrestada por su presunta participación en la maniobra.

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Los efectivos incautaron un Volkswagen Up utilizado durante el robo, sobre el que pesaba un pedido de secuestro. También retuvieron un Peugeot 3008, que los detectives atribuyeron a una compra realizada con parte del dinero sustraído.

Una cédula de identificación vehicular de la DNRPA y dos llaves de automóvil BMW reposan junto a una correa naranja sobre una superficie oscura.

La investigación continuó para ubicar al tercer sospechoso. Los agentes lo encontraron junto a su pareja en una habitación del décimo piso de un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo arrestaron tras una orden de allanamiento dictada por el juzgado interviniente.

El detenido también tiene 24 años y registra causas por robos, lesiones, violencia de género y resistencia a la autoridad. En el operativo, los policías secuestraron un millón de pesos en efectivo, un teléfono celular, una cédula automotor y dos llaves con el logo de BMW.

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Los detenido usaron el plan "cuento del tío"

Además, encontraron la factura del alojamiento, abonada por más de un millón y medio de pesos, y dos chapas patentes. Las actuaciones indicaron que el sospechoso se hospedaba en ese lugar cuando los investigadores dieron con él.

Las averiguaciones llevaron luego a Avellaneda, donde la Policía localizó un BMW 330i gris. Según la causa, el vehículo de lujo formó parte de las adquisiciones efectuadas con fondos vinculados al robo.

Los investigadores también corroboraron que el detenido pagó unas vacaciones en Bariloche con parte del dinero denunciado como sustraído. El magistrado dispuso el traslado de los tres imputados y el secuestro de los vehículos, el efectivo, los teléfonos, la documentación y los demás elementos encontrados durante los allanamientos.

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