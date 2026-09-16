“No me dejes solita”: revelaron los mensajes que publicó la joven detenida tras el crimen de su novio en San Juan

El crimen ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda de la localidad de Chimbas

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Luego de que la novia de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, el joven de 19 años asesinado de un disparo en San Juan, fuera detenida como presunta autora del crimen, en las últimas horas se conoció que la acusada había publicado mensajes en las redes sociales.

Todo comenzó el lunes por la tarde, cuando el joven murió producto de haber recibido un tiro dentro de su vivienda de la Villa 1° de Mayo, en la localidad de Chimbas. No obstante, fue durante la mañana del martes 15 de septiembre que la menor de 16 años compartió dos historias con fotos junto a él y mensajes en los que expresaba su pesar.

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“Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo por qué vos, mi amor”, escribió en una de las publicaciones. Junto a esa frase, la adolescente había compartido una imagen, en donde se veía como la víctima le daba un beso en la mejilla.

En otro de los posteos que fueron recuperados, la joven pidió: “Ay mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita”. Al igual que la anterior, también se los vio juntos en lo que aparentaba ser una plaza.

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La joven fue detenida este martes a la madrugada (Facebook: Fmtodomusica)

Las historias habían sido difundidas antes de que se conociera el cambio de rumbo de la causa. Hasta entonces, la adolescente aparecía públicamente como una persona cercana a la víctima que lamentaba su muerte y no como la presunta autora del disparo.

De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo de San Juan, en las primeras horas de la investigación, la reconstrucción del hecho estuvo enfocada en la posible irrupción de tres hombres encapuchados en la casa donde ocurrió el crimen.

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En principio, esa versión cobró fuerza porque, durante la misma mañana, se había realizado una denuncia por extorsión. De hecho, Quinteros Olmos habría recibido amenazas a través de su perfil en Facebook.

La Fiscalía reconstruyó que, al momento del disparo, había otras personas en el domicilio y se cree que algunos amigos del joven habrían estado armados por temor a un posible ataque. Sin embargo, el informe de autopsia llevó a los investigadores a revisar esa hipótesis.

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Una de las publicaciones que realizó la acusada (Facebook: Fmtodomusica)

Según indicó la autopsia, el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho. Esto llevó a los investigadores a determinar que se trataba de una trayectoria que no coincidía con los primeros relatos sobre la presencia de encapuchados.

A partir de los elementos forenses, las autoridades volvieron a tomar declaración a quienes estuvieron en la vivienda durante la noche del hecho. En esa nueva instancia, los testimonios reunidos comenzaron a señalar a la adolescente de 16 años como quien habría manipulado y accionado el arma de fuego.

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“En teoría se le escapó”, planteó una fuente oficial de la investigación al evitar precisar si el disparo habría sido intencional o accidental. Frente a esto, remarcaron que la hipótesis deberá ser corroborada o descartada con las pericias pendientes y el avance de la investigación.

Tras haber sido señalada como principal sospechosa por la muerte de Quinteros Olmos, la joven fue detenida durante la madrugada del martes en uno de los cuatro allanamientos simultáneos ordenados en la causa. En el mismo operativo también arrestaron a otra mujer.

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La casa en donde fue asesinado el joven sanjuanino

Hasta ese momento, la pesquisa era llevada adelante por los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Sin embargo, la intervención de la menor hizo que el expediente quedara a cargo del juez de menores Jorge Toro, quien deberá definir la situación procesal de la adolescente.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Juan, el hecho se produjo alrededor de las 21:00 horas en una vivienda de calle Proyectada, a pocos metros de su cruce con Laprida, en Chimbas.

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Cuando llegaron los efectivos de la comisaría 26ª, entrevistaron a testigos que relataron una supuesta irrupción de varias personas encapuchadas. En la casa, según esa versión inicial, también había menores de edad.

Los declarantes indicaron que al menos uno de los agresores llevaba un arma y que efectuó un disparo que impactó en el rostro de Quinteros Olmos antes de escapar. Sin embargo, esa secuencia comenzó a ser revisada a partir de los resultados de la autopsia.

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Fue así que la diferencia entre esos resultados forenses y el relato de los testigos impulsó nuevas medidas en la causa. Durante la inspección en la vivienda, los investigadores secuestraron una vaina servida, un proyectil y otros elementos de interés para avanzar en la reconstrucción del hecho.