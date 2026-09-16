Crimen y Justicia

“No me dejes solita”: revelaron los mensajes que publicó la joven detenida tras el crimen de su novio en San Juan

Horas antes de quedar bajo sospecha por el disparo fatal en Chimbas, la adolescente de 16 años había publicado fotos y mensajes de dolor junto a la víctima

El crimen ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda de la localidad de Chimbas
El crimen ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda de la localidad de Chimbas
Guardar

Luego de que la novia de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, el joven de 19 años asesinado de un disparo en San Juan, fuera detenida como presunta autora del crimen, en las últimas horas se conoció que la acusada había publicado mensajes en las redes sociales.

Todo comenzó el lunes por la tarde, cuando el joven murió producto de haber recibido un tiro dentro de su vivienda de la Villa 1° de Mayo, en la localidad de Chimbas. No obstante, fue durante la mañana del martes 15 de septiembre que la menor de 16 años compartió dos historias con fotos junto a él y mensajes en los que expresaba su pesar.

PUBLICIDAD

Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo por qué vos, mi amor”, escribió en una de las publicaciones. Junto a esa frase, la adolescente había compartido una imagen, en donde se veía como la víctima le daba un beso en la mejilla.

En otro de los posteos que fueron recuperados, la joven pidió: “Ay mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita”. Al igual que la anterior, también se los vio juntos en lo que aparentaba ser una plaza.

PUBLICIDAD

La joven fue detenida este martes a la madrugada (Facebook: Fmtodomusica)
La joven fue detenida este martes a la madrugada (Facebook: Fmtodomusica)

Las historias habían sido difundidas antes de que se conociera el cambio de rumbo de la causa. Hasta entonces, la adolescente aparecía públicamente como una persona cercana a la víctima que lamentaba su muerte y no como la presunta autora del disparo.

De acuerdo con la información obtenida por El Tiempo de San Juan, en las primeras horas de la investigación, la reconstrucción del hecho estuvo enfocada en la posible irrupción de tres hombres encapuchados en la casa donde ocurrió el crimen.

En principio, esa versión cobró fuerza porque, durante la misma mañana, se había realizado una denuncia por extorsión. De hecho, Quinteros Olmos habría recibido amenazas a través de su perfil en Facebook.

La Fiscalía reconstruyó que, al momento del disparo, había otras personas en el domicilio y se cree que algunos amigos del joven habrían estado armados por temor a un posible ataque. Sin embargo, el informe de autopsia llevó a los investigadores a revisar esa hipótesis.

Una de las publicaciones que realizó la acusada (Facebook: Fmtodomusica)
Una de las publicaciones que realizó la acusada (Facebook: Fmtodomusica)

Según indicó la autopsia, el proyectil ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el cuello derecho. Esto llevó a los investigadores a determinar que se trataba de una trayectoria que no coincidía con los primeros relatos sobre la presencia de encapuchados.

A partir de los elementos forenses, las autoridades volvieron a tomar declaración a quienes estuvieron en la vivienda durante la noche del hecho. En esa nueva instancia, los testimonios reunidos comenzaron a señalar a la adolescente de 16 años como quien habría manipulado y accionado el arma de fuego.

En teoría se le escapó”, planteó una fuente oficial de la investigación al evitar precisar si el disparo habría sido intencional o accidental. Frente a esto, remarcaron que la hipótesis deberá ser corroborada o descartada con las pericias pendientes y el avance de la investigación.

Tras haber sido señalada como principal sospechosa por la muerte de Quinteros Olmos, la joven fue detenida durante la madrugada del martes en uno de los cuatro allanamientos simultáneos ordenados en la causa. En el mismo operativo también arrestaron a otra mujer.

Crimen brutal en San Juan: irrumpieron en la casa de un joven de 19 años y lo asesinaron de un disparo en la cabeza
La casa en donde fue asesinado el joven sanjuanino

Hasta ese momento, la pesquisa era llevada adelante por los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Sin embargo, la intervención de la menor hizo que el expediente quedara a cargo del juez de menores Jorge Toro, quien deberá definir la situación procesal de la adolescente.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de San Juan, el hecho se produjo alrededor de las 21:00 horas en una vivienda de calle Proyectada, a pocos metros de su cruce con Laprida, en Chimbas.

Cuando llegaron los efectivos de la comisaría 26ª, entrevistaron a testigos que relataron una supuesta irrupción de varias personas encapuchadas. En la casa, según esa versión inicial, también había menores de edad.

Los declarantes indicaron que al menos uno de los agresores llevaba un arma y que efectuó un disparo que impactó en el rostro de Quinteros Olmos antes de escapar. Sin embargo, esa secuencia comenzó a ser revisada a partir de los resultados de la autopsia.

Fue así que la diferencia entre esos resultados forenses y el relato de los testigos impulsó nuevas medidas en la causa. Durante la inspección en la vivienda, los investigadores secuestraron una vaina servida, un proyectil y otros elementos de interés para avanzar en la reconstrucción del hecho.

Temas Relacionados

San JuanHomicidiosMenores y delitoDisparoNoviaChimbasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Habló el esposo y padre de las víctimas del accidente en Rosario tras la condena del tiktoker: “No sentí sinceras sus disculpas”

Agustín López Gagliasso fue condenado a 16 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir. Aunque Diego García valoró el fallo, adelantó que promoverá reformas legales para elevar las penas en siniestros de características semejantes

Habló el esposo y padre de las víctimas del accidente en Rosario tras la condena del tiktoker: “No sentí sinceras sus disculpas”

Quiso ingresar drogas ocultas en las zapatillas a la cárcel de Bouwer y fue descubierto durante un control

Los controles con escáneres en la entrada al salón de visitas detectaron 11 paquetes escondidos en un calzado. Hallaron cocaína y marihuana

Quiso ingresar drogas ocultas en las zapatillas a la cárcel de Bouwer y fue descubierto durante un control

Juicio a “Pity” Álvarez: quiénes son los cuatro testigos que declararán en la novena audiencia

El debate se reanudará este miércoles a las 12. Están citados dos policías que intervinieron en la búsqueda y posterior entrega del músico y dos profesionales del Cuerpo Médico Forense que lo evaluaron

Juicio a “Pity” Álvarez: quiénes son los cuatro testigos que declararán en la novena audiencia

Juicio por Loan: declara el perito que analizó una muestra de ADN hallada en la camioneta de Pérez y Caillava

El debate llegará a su audiencia número 28 luego de que tres de los principales acusados dieran su versión ante el tribunal. Este miércoles fueron citados Pablo Andrés Noeda, biólogo de la Policía Federal, y Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Policía de Corrientes

Juicio por Loan: declara el perito que analizó una muestra de ADN hallada en la camioneta de Pérez y Caillava

Se entregó el excomisario general de Misiones acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja: estuvo 11 días prófugo

Adolfo Miguel González se presentó en la casa de su hermana en Posadas, desde donde llamaron a la Policía. Quedó detenido y será indagado el jueves por el juez Juan Manuel Monte

Se entregó el excomisario general de Misiones acusado de abusar sexualmente de las hijas de su ex pareja: estuvo 11 días prófugo

DEPORTES

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

El argentino que busca hacer historia en la NASCAR y la chance de una carrera en nuestro país: “Quieren venir”

“No sos vos, soy yo”: el reencuentro de Molteni y González, una pareja que se separó sin pelearse

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano tras el pase de Boca a la semifinal de la Sudamericana: “Acá perdí un compañero”

Arruabarrena, cauto tras el pase de Boca a las semifinales de la Copa: “Estamos vivos en todos los frentes, pero todavía falta mucho”

Boca Juniors igualó 1-1 ante San Pablo en Brasil y se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Matías Mayer sorprendió a Mario Pergolini al revelarle que conquistó a su novia hablando sobre Boca Juniors

Sol y Yipio de Gran Hermano se reencontraron con sus seres queridos antes de la final: emoción y hasta un pedido de casamiento

El descargo de Coki Ramírez después de su blooper viral con Nahuel Pennisi: “Mirá la remera... Bueno, vos no la podés ver”

Bautista, el hijo de Emanuel Ortega: “Desde que Julieta Prandi llegó a la vida de mi papá, él está más contento”

Darío Barassi tuvo un insólito ida y vuelta con un participante y ambos terminaron mostrando su ropa interior en vivo

INFOBAE AMÉRICA

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

Arabia Saudita se está quedando sin opciones de exportación de petróleo mientras Irán y sus aliados bloquean las rutas

JD Vance afirmó que la guerra entre Estados Unidos e Irán entrará en “una fase muy diferente dentro de un par de meses”

Las fallas en las transferencias bancarias agravan las restricciones de pago en la economía digital de Cuba

Los Nansana Kids de Uganda celebran la Independencia de El Salvador al ritmo de cumbia y con símbolos patrios

“Si no eres mía, tampoco de él”: las amenazas previas al asesinato de una madre nicaragüense en Miami