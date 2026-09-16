Detuvieron en Tandil a un hombre investigado por abuso sexual y corrupción de menores

Un hombre fue detenido en Tandil por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores agravada. (El Eco)

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Un hombre mayor de edad fue detenido en Tandil en el marco de una investigación por abuso sexual con acceso carnal agravado y corrupción de menores agravada. La medida fue ejecutada por personal del Grupo Operativo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones, tras una orden judicial emitida en una causa que se tramita en la ciudad de La Plata.

La pesquisa se relaciona con hechos denunciados como ocurridos entre febrero y septiembre de 2015, cuando la presunta víctima era menor de edad. La denuncia fue presentada por su madre y dio inicio al expediente que ahora derivó en la localización y captura del sospechoso.

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Según informó el portal El Eco, el detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones procesales. La investigación está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de La Plata, a cargo del agente fiscal Gustavo Petit Bosnic, y del Juzgado de Garantías 6, cuyo titular es el juez Agustín Carlos Crispo.

Según surge de las actuaciones judiciales, la madre de la víctima informó que su hija habría sufrido abusos por parte del hijo de una amiga de la familia. Los episodios investigados se habrían producido durante un período de varios meses, entre febrero y septiembre de 2015.

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La causa fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal agravado, corrupción de menores agravada y corrupción de menores agravada por el medio o por el vínculo”. La calificación provisoria contempla circunstancias vinculadas con la edad de la presunta víctima, que tenía menos de 13 años al momento de los hechos denunciados.

En el avance de la causa, la Fiscalía 3 de La Plata solicitó la colaboración de la Sub DDI Tandil para establecer el paradero del imputado. A partir de ese requerimiento, los efectivos del Grupo Operativo desarrollaron tareas para reunir información sobre su posible domicilio y otros datos relevantes para la investigación.

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Los procedimientos permitieron establecer con precisión el lugar donde se encontraba el sospechoso. Esa información fue remitida a la Fiscalía que dirige la investigación, que luego evaluó los elementos reunidos antes de requerir medidas judiciales.

La investigación judicial en La Plata se vincula con hechos denunciados entre febrero y septiembre de 2015, cuando la presunta víctima era menor de edad (Gustavo Luis Gavotti)

La intervención policial se concentró en la localización de la persona buscada, en respuesta a una solicitud originada fuera de Tandil. El expediente permanece centralizado en La Plata, donde funcionan tanto la Fiscalía a cargo de la pesquisa como el juzgado que autorizó las medidas posteriores.

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Tras el procedimiento, el hombre quedó alojado bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias de rigor. La situación procesal del imputado dependerá de las resoluciones que adopten la fiscalía y el juzgado a medida que avance el expediente.

La investigación deberá continuar con la valoración de los elementos ya reunidos y de toda otra prueba que las partes o la fiscalía incorporen. Por la naturaleza de los delitos investigados y la condición de minoridad atribuida a la víctima al momento de los hechos, el caso se encuentra sujeto a resguardos propios de este tipo de procesos.

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