Crimen y Justicia

“Dispararon a lo ciego”: el duro relato de la madre de Leonel, el niño de 7 años asesinado durante un tiroteo en Mendoza

En diálogo con la prensa, María contó detalles del enfrentamiento armado que derivó en la muerte de su hijo más chico. Hay un detenido

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En medio de la conmoción y desazón por el asesinato de Leonel, su hijo más chico, habló María, la madre del niño de 7 años baleado durante una presunta disputa narco en Mendoza. En diálogo con la prensa desde el lugar de los hechos, la mujer aseguró que los atacantes “dispararon a lo ciego” contra su domicilio y detalló cómo ocurrió el hecho.

Según su relato, el caos en su vivienda comenzó cuando Matías, uno de sus hijos mayores, llegó corriendo a toda velocidad. “Viene mi hijo Matías, se mete para adentro y me dice ‘me pegaron mami’. Estaba todo lastimado. Y empiezan a correr a todos, siento los tiros y se cae mi hijo chiquito -Leonel- en el piso”, precisó María en diálogo con Canal 9 Televida.

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Una calle de tierra flanqueada por árboles altos, casas precarias, un poste de luz con tendido eléctrico y una zanja con puente metálico
El crimen de Leonel ocurrió en el asentamiento Villa Junín, en el Departamento Las Heras, provincia de Mendoza.

Con evidente angustia, María explicó que, luego de la balacera, los tiradores huyeron del lugar y no pudo reconocer a ninguno de ellos. “Ni los ví yo. Estaba la cortina y empezaron a disparar para adentro, a lo ciego”, puntualizó.

Pero el brutal ataque que derivó en la trágica muerte del pequeño Leonel tenía un antecedente muy reciente: María contó que ese mismo mediodía un grupo de personas irrumpió en su casa y luego intentaron incendiarla.

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“Tiraron nafta, vino uno con un encendedor y prendió fuego la ventana. Y ahí adentro justo estaba durmiendo mi nieto. Mi nuera se rescató de que estaba el nenito ahí adentro y lo sacó cuando ya adentro ya estaba lleno de humo”, dijo con cierto alivio.

Conmoción en Mendoza: asesinaron a un nene de 8 años durante un tiroteo entre bandas narco
Personal de Policía Científica trabajó en el lugar del hecho.

Según su relato, el desencadenante de este conflicto habría sido el robo que sufrió una chica, cuyos familiares aseguran que el autor fue uno de los hermanos del pequeño Leonel. “El papá de la piba esa que le robaron empezó a tirar tiros contra mi casa”, subrayó.

El caso

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, el crimen de Leonel Santino Ortiz ocurrió este lunes alrededor de las 21:16, cuando ingresó un llamado a la línea de Emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio del barrio Villa Jardín.

Las primeras averiguaciones arrojaron que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda y efectuó una importante cantidad de disparos, uno de los cuales hirió a Leonel Santino Ortiz, la víctima.

Posteriormente, desde el Hospital Carrillo informaron el ingreso de un menor de 7 años con una herida de arma de fuego, trasladado en un vehículo particular.

Pese a la asistencia médica recibida, las autoridades del centro de salud confirmaron el fallecimiento del menor a causa de un shock hipovolémico, provocado por la importante pérdida de sangre que sufrió al recibir el disparo.

A media mañana de este martes, detuvieron a uno de los dos presuntos autores del crimen. La investigación quedó en manos del fiscal Oscar Malla, quien ya dispuso una serie de medidas para identificar al sospechoso que continúa prófugo.

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