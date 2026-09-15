Crimen y Justicia

Murió un niño de 7 años en medio de un tiroteo en Mendoza

Ocurrió en una vivienda de Las Heras. El episodio fue alertado por vecinos. Los sospechosos habrían escapado en un automóvil rojo después de efectuar varios disparos

Hospital Carrillo Las Heras - Mendoza
El Hospital Ramón Carrillo de Las Heras, Mendoza
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Un niño de 7 años murió tras recibir un disparo durante un hecho registrado durante la noche del lunes en una vivienda del barrio Junín, en Las Heras, en la provincia de Mendoza. La causa quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Las Heras, que deberá determinar cómo se produjo el ataque y quiénes intervinieron.

El menor fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Carrillo, donde ingresó con una herida de arma de fuego. Pese a la asistencia recibida en el centro de salud, las autoridades confirmaron luego su fallecimiento. La Oficina Fiscal de Las Heras intervino para disponer las medidas iniciales y reunir los elementos que permitan precisar la mecánica del ataque.

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De acuerdo con la información del portal del diario Los Andes, las primeras averiguaciones realizadas por efectivos policiales indican que un grupo de personas habría ingresado a una vivienda del barrio Junín y efectuado varios disparos. En esa secuencia, uno de esos tiros alcanzó al niño.

Esa hipótesis se encuentra en etapa inicial y deberá ser contrastada mediante las pericias, los testimonios y otros elementos que puedan incorporarse al expediente. Hasta el momento, no se informaron identidades de sospechosos, personas detenidas ni un posible móvil del hecho.

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Según los datos preliminares, quienes serían los autores del ataque escaparon en un automóvil de color rojo. Ahora, resta determinar si el ataque estaba dirigido a una persona en particular, si existió algún conflicto previo o si los disparos fueron realizados desde el interior o las inmediaciones del domicilio.

Luego de conocerse la muerte del menor, personal policial mantuvo preservada la escena donde se produjo el episodio. El objetivo fue permitir la intervención de Policía Científica y evitar alteraciones que pudieran afectar la obtención de pruebas.

Las primeras averiguaciones indican que un grupo de personas ingresó a una vivienda del barrio Junín y efectuó varios disparos.
Las primeras averiguaciones indican que un grupo de personas ingresó a una vivienda del barrio Junín y efectuó varios disparos.

En paralelo, se espera que la pesquisa avance con entrevistas a personas que estaban en la vivienda, vecinos que pudieran haber escuchado las detonaciones y quienes trasladaron al niño al Hospital Carrillo. Esos testimonios deberán ser evaluados junto con los resultados de las pericias.

Hace unos días, delincuentes balearon al padre de una alumna de una escuela de El Palomar, provincia de Buenos Aires. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió cerca de las 7:15 del jueves 10 de septiembre sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, cuando la víctima dejaba a su hija en el jardín de infantes de la institución.

De acuerdo a la información a la que accedió este medio, Hernán Mariano Catarraso, de 51 años y excomisario mayor de la Policía Bonaerense, observó que al menos tres sospechosos descendieron de un vehículo y le apuntaron para robarle su auto. En ese contexto, se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y su voz de alto originó un enfrentamiento armado en el lugar, que terminó con el padre herido de bala en la zona del abdomen.

Tras la llegada de una ambulancia del SAME, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, donde fue ingresado en terapia intensiva.

En el lugar del hecho trabajó personal de Policía Científica, abocado a realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de pruebas que sean de interés para la causa que encabeza el fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

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