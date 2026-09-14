Investigan a una banda por robar cables subterráneos en Mar del Plata: llegaban desde el AMBA disfrazados y huían a las pocas horas

Hay un ladrón detenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una banda sospechada de robar cables subterráneos en Mar del Plata quedó en la mira de la Justicia Federal, que acumuló más de diez denuncias para trazar el perfil de un grupo que habría operado con vehículos de carga, generadores eléctricos y vestimenta similar a la de una empresa de telefonía como método de camuflaje.

Los hechos se habrían repetido casi cada dos días, concentrados principalmente en el área céntrica de la ciudad y ejecutados durante la madrugada. La hipótesis bajo análisis indica que los integrantes del grupo —identificados como seis personas en total— llegaban desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), realizaban los cortes y se retiraban con el material. Los procedimientos en distintos puntos de Mar del Plata permitieron localizar vehículos, cables ya cortados y otros objetos vinculados a las maniobras, y derivaron en la detención de tres de los seis sospechosos.

PUBLICIDAD

Según lo informado por el portal del diario La Capital, la modalidad investigada se basaba en operar en una franja horaria de baja circulación. Los sospechosos habrían trabajado entre las 2 y las 5 de la madrugada, cuando instalaban equipos para obtener energía y realizaban cortes sobre el tendido instalado bajo tierra.

Según los datos reunidos en el expediente, los integrantes del grupo utilizaban indumentaria similar a la de una compañía telefónica. Ese recurso es uno de los elementos que se examinan para establecer si buscaban aparentar que llevaban adelante tareas técnicas autorizadas y evitar advertencias de vecinos o transeúntes.

PUBLICIDAD

Para concretar las extracciones, la organización contaba con generadores eléctricos, cascos, tubos de oxígeno y herramientas destinadas a intervenir el cableado.

El último episodio atribuido a esta secuencia se registró durante la noche del sábado último en las inmediaciones de San Juan y 11 de Septiembre. Días antes, se había denunciado otro robo de características similares en la zona de Plaza Mitre, también en el centro marplatense.

PUBLICIDAD

Los investigadores identificaron al menos tres tipos de vehículos presuntamente vinculados con la logística de los robos. Entre ellos figuran una camioneta tipo plancha, un camión con semirremolque y un utilitario Peugeot Partner.

Los rodados habrían permitido trasladar tanto los equipos necesarios para el corte como el cable sustraído. Parte del material era guardado en bolsones y cubierto con lonas antes de ser retirado de los lugares donde se producían las intervenciones.

PUBLICIDAD

También se analizan imágenes de un camión que presuntamente utilizaba la banda y que circulaba sin patentes. La falta de identificación visible constituye uno de los aspectos considerados por los investigadores para reconstruir recorridos y establecer eventuales conexiones con otros vehículos.

Los investigadores sostienen que la banda operaba entre las 2 y las 5 con ropa similar a la de una empresa de telefonía para simular tareas técnicas. (Télam)

La modalidad incluía, además, el uso de dos generadores huecos, dentro de los cuales se habrían ocultado cables. Uno de los vehículos bajo investigación fue ubicado en la zona de 429 y Antártida Argentina. Durante el procedimiento, los agentes encontraron cables cortados tanto en el interior como en la caja del rodado.

PUBLICIDAD

Otros rollos de cable permanecían debajo de una lona y dentro de containers, según la información incorporada a la investigación. El material será evaluado para establecer su procedencia y determinar si coincide con el tendido afectado en los robos denunciados.

En otro procedimiento, fue localizado un camión que habría sido utilizado para transportar un generador de grandes dimensiones. La principal hipótesis es que ese equipo era llevado a distintos sectores de la ciudad para abastecer de energía a las herramientas utilizadas en los cortes subterráneos.

PUBLICIDAD

Uno de los operativos de mayor relevancia se realizó en una propiedad ubicada en Constitución y Derqui. Allí, los sospechosos habrían intentado escapar desde un tercer piso cuando se desarrollaba el allanamiento.

Como consecuencia de esa secuencia, una persona fue detenida y otra resultó gravemente herida. Durante el procedimiento también se secuestraron elementos considerados compatibles con la modalidad investigada.

PUBLICIDAD

La causa cuenta con la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y se encuentra bajo jurisdicción federal. Los agentes continúan con el análisis de los vehículos incautados, el cable recuperado y los equipos hallados durante los procedimientos.