Cocaína, tusi y ketamina: desmantelaron una cocina de drogas sintéticas que funcionaba en un edificio de Villa Crespo

Desmantelaron una cocina de drogas sintéticas que funcionaba en un edificio de Villa Crespo

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Tras casi dos meses de investigación, personal de la Policía de la Ciudad logró desmantelar una cocina de drogas sintéticas que funcionaba en un edificio del barrio porteño de Villa Crespo. El operativo se llevó a cabo luego de que en julio de este año un ciudadano venezolano, quien reside en el departamento allanado, fuera detenido mientras vendía estupefacientes en Balvanera.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que agentes de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte realizaron el procedimiento en un departamento de una torre ubicada sobre Villarroel al 1300, tras la detención días atrás de José Daniel Plaza Amanarima, de 31 años y oriundo de Venezuela.

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Según confiaron las fuentes del caso a este medio, el sospechoso terminó detenido el pasado 22 de julio cuando los uniformados lo individualizaron mientras efectuaba maniobras compatibles con la venta de estupefacientes.

El imputado utilizaba su propia casa para realizar tareas de estiramiento, fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias con fines de comercialización.

Ante este escenario, el Juzgado de 1era Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas N° 12 a cargo de José Manuel Neumann. ordenó la realización de tareas de vigilancia discreta sobre el domicilio del imputado.

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Al cabo de unas siete semanas de investigación, el juez Neumann dispuso allanar el departamento del sospechoso, que ya había recuperado la libertad.

Una vez en el lugar, y con la presencia de testigos, los efectivos ingresaron al domicilio -que estaba vacío- y descubrieron que en su interior funcionaba una cocina de drogas sintéticas. Además, hallaron armas de fuego, municiones y diversos elementos por los cuales los investigadores determinaron que el imputado utilizaba su propia casa para realizar tareas de estiramiento, fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias con fines de comercialización.

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Al requisar las instalaciones, la Policía porteña secuestró más de 23 gramos de cocaína; 53,02 gr de tusi; 26 gr de marihuana y dos litros de ketamina.

Los oficiales también incautaron 881.09 gr de creatina monohidratada y lactosa, sustancias implementadas para el corte de las diferentes drogas; una licuadora, coladores y bandejas de vidrio con vestigios de tusi, una carpa negra con bolsas transparentes, dos balanzas de precisión, dos cucharitas, un anotador y documentación de importancia para la causa.

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En el domicilio del imputado hallaron una pistola Bersa calibre 9 mm.

Durante la recorrida, los agentes además hallaron una pistola semiautomática Bersa TPR9 bicolor (negra/verde militar) calibre .9 mm con numeración adulterada; almacenes/cargadores (4 estándar + 1 extensible); 36 municiones (12 de 9 mm y 24 de .40 mm), 4 municiones 9 mm y una caja de transporte Bersa.

Finalizado el operativo, el magistrado interventor dispuso el secuestro de la droga y de los demás elementos encontrados, como así también la clausura preventiva del departamento.

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