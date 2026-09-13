Crimen y Justicia

Una mujer discutió con su pareja en Neuquén y lo apuñaló en el cuello con un cuchillo

Mientras que la víctima fue asistida de urgencia y permanece hospitalizada en terapia intensiva, la Fiscalía dispuso medidas para determinar cómo se produjo el hecho

El joven se encuentra internado en el área de terapia intensiva
El joven se encuentra internado en el área de terapia intensiva
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Producto de una discusión con su pareja ocurrida en la provincia de Neuquén, un hombre de 27 años resultó herido de una puñalada en el cuello. La principal acusada es una joven de 20 años, quien quedó vinculada a una investigación encabezada por la Fiscalía de Homicidios.

El hecho ocurrió el jueves 10 de septiembre en las inmediaciones de las calles Cayastá y Doctor Ramón en el barrio Gran Neuquén, ubicado en el oeste de la capital neuquina. Un transeúnte alertó a la Policía tras advertir que había una persona lesionada con un arma blanca.

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A partir de este llamado, el personal de la Comisaría 16 llegó al lugar y encontró a ambos sobre la vereda. Según relató el coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Confluencia, comisario Antonio Muñoz, la joven sostenía la cabeza del hombre sobre su regazo y presionaba la herida para intentar frenar el sangrado.

Ante la gravedad de la lesión, los efectivos solicitaron una ambulancia. De acuerdo con la información obtenida por LM Neuquén, la víctima ingresó en código rojo al Hospital Heller y luego fue derivada al Hospital Provincial Neuquén, donde quedó internada en la unidad de terapia intensiva.

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La zona en donde la joven apuñaló a su pareja
La zona en donde la joven apuñaló a su pareja

Aunque Muñoz informó que el paciente se encontraba estable, agregó que este tuvo que ser intubado como medida de resguardo de las vías respiratorias. De la misma manera, indicó que, hasta ese momento, no había requerido una intervención quirúrgica y continuaba bajo seguimiento médico.

De acuerdo con los primeros testimonios incorporados a la causa, antes de la agresión se habían producido discusiones dentro de la vivienda que compartía la pareja. Asimismo, la mujer habría dicho a los policías que había lesionado a su pareja y señaló que “se le había pasado la mano”.

Frente a esto, la fiscal Lorena Juárez ordenó que la joven fuera demorada, el relevamiento de cámaras de seguridad y un allanamiento en el domicilio relacionado con el episodio. Se trata de un monoambiente en el que los investigadores encontraron un importante desorden, de acuerdo con la información policial.

En el procedimiento fueron secuestrados un cuchillo tipo Tramontina, que sería el arma utilizada, el teléfono celular de la mujer y prendas de vestir de ambos involucrados. Así, estos elementos serían sometidos a los análisis correspondientes.

Pese a que la mujer permaneció detenida en una primera instancia, más tarde, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén dispuso que fuera notificada de las actuaciones y recuperara la libertad. No obstante, aclararon que continúa vinculada al avance de la investigación.

Por otro lado, el jefe policial aseguró que, tras revisar los registros disponibles en las unidades, no se detectaron antecedentes de intervenciones previas por situaciones similares vinculadas con la pareja.

Imputaron por tentativa de femicidio a un joven acusado de atacar a su ex pareja en Rosario

La Justicia de Santa Fe imputó a Luciano de Gaspari, de 19 años, por tentativa de homicidio triplemente calificado en un contexto de violencia de género. La acusación sostiene que atacó con un cuchillo a su expareja, de 18 años, dentro de un departamento de la calle Paraguay al 1700, en la ciudad de Rosario.

Rosario intento de femicidio
El hecho ocurrió en una vivienda ubicado en la calle Paraguay al 1700

A raíz de esto, la fiscal Laura Ricardo le atribuyó el hecho en calidad de autor y pidió su prisión preventiva. Según la investigación, el joven había convocado a la víctima con el argumento de entregarle un regalo. Luego le pidió que se diera vuelta y la habría atacado por la espalda.

La joven, identificada con las iniciales A.C., sufrió heridas en el tórax, la espalda, las manos, los brazos, la cabeza y el abdomen. Tras el ataque, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde continuaba internada con pronóstico reservado.

La calificación provisoria incluye los agravantes de haber mantenido una relación de pareja con la víctima, la violencia de género y la alevosía. De acuerdo con la información judicial, el noviazgo había durado cerca de cuatro meses y había terminado antes del episodio.

El juez Negroni avaló el pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva efectiva para de Gaspari. La resolución establece que será trasladado al Servicio Penitenciario cuando reciba el alta médica, ya que permanece bajo atención de salud.

Testimonios recogidos en el edificio y comercios de la zona indicaron que se escucharon golpes y gritos antes de la llegada de la Policía. De hecho, para ingresar al departamento del quinto piso, los equipos de emergencia debieron forzar la puerta.

El operativo incluyó la intervención de personal policial y dos ambulancias. Ambos jóvenes fueron retirados del inmueble y derivados a centros de salud. La causa seguirá bajo investigación de la Fiscalía para reunir nuevas pruebas sobre la secuencia del ataque.

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