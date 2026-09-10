Crimen y Justicia

Encapuchados, irrumpieron en una casa, maniataron a su dueño y se llevaron 21 mil dólares en San Juan

Junto con el dinero, los delincuentes robaron una moto, celulares y otros objetos. Los investigadores creen que los ladrones contaban con información previa

Un hombre yace en el suelo con las manos y los pies atados con cuerdas mientras dos personas con capucha buscan en los muebles al fondo.
La víctima logró pedir ayuda luego de que los ladrones escaparan (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un violento robo se registró en la ciudad de Rawson, en la provincia de San Juan, en donde dos delincuentes encapuchados irrumpieron en una casa, golpearon y maniataron a su dueño. Finalmente, se escaparon con un botín de 21.000 dólares, pesos, una moto y otros objetos de valor.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y la víctima fue identificada como J. A. C., un ciudadano ecuatoriano de 44 años que se dedicaría a la venta de muebles. Si bien la denuncia fue radicada en la Comisaría 3.ª, la pesquisa quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur y del fiscal Juan Manuel Gálvez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Delitos contra la Propiedad.

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De acuerdo con la denuncia, los asaltantes entraron por el fondo de la propiedad, ubicada sobre calle Santa Fe, en el barrio Villa Lerga. Después de haber saltado una medianera de unos dos metros, estos lograron ingresar al interior tras forzar una ventana de la cocina.

Una vez adentro, sorprendieron al dueño de la casa, lo golpearon para reducirlo y le ataron las manos y los pies con el cable de un cargador. Según la información publicada por Tiempo de San Juan, también le cubrieron el rostro con una manta.

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Después de revisar la casa, los ladrones escaparon con 21.000 dólares, 8.000 pesos, una motocicleta Yamaha 150 azul, dos teléfonos celulares, una netbook, una controladora y perfumes. Tras haber concretado el robo, ambos huyeron del lugar dejando a la víctima maniatada.

Recién cuando el hombre logró liberarse por sus propios medios, pidió ayuda. Aunque sufrió golpes, no fue necesario su traslado al hospital. Mientras que las autoridades buscan identificar a los responsables del robo, los investigadores sospechan que existió un entregador que les aportó información precisa sobre la víctima y el dinero que guardaba en la vivienda.

Se llevaron casi $ 40 millones en dispositivos electrónicos de un comercio

A finales del mes de agosto, un comercio del Paseo Comercial París, ubicado sobre la calle Salta al 700, sufrió el robo de dispositivos electrónicos valuados en cerca de $40 millones.

Según informó Infobae, el dueño cerró el negocio cerca de las 22 del martes 18 de agosto. Alrededor de las 3 recibió la notificación de que personas desconocidas habían ingresado al establecimiento.

El paseo de compras donde se encuentra el comercio
El paseo de compras donde se encuentra el comercio

Los sospechosos habrían utilizado una escalera para trepar por el sector del patio y acceder al primer piso del complejo. Luego, forzaron la puerta del local.

El botín incluyó una notebook Dell gris y entre 15 y 20 teléfonos iPhone de modelos comprendidos entre el 14 y el 17. El comerciante indicó que el inventario aún no estaba concluido y que podrían faltar otros artículos.

El portal Tiempo de San Juan informó que las cámaras de un negocio situado debajo del local afectado captaron parte de la secuencia. La grabación muestra a tres hombres, cuya posible vinculación con el robo es materia de investigación.

La causa quedó a cargo de la Comisaría 17ª, con jurisdicción en la zona. El personal policial analiza las imágenes y otros elementos aportados por la víctima para reconstruir el hecho.

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