Vaca Muerta puede convertirse en la usina que alimente la inteligencia artificial del mundo

El complejo donde se desarrolla el puerto de YPF para la exportación de gas GNL en Sierra Grande, en de Rio Negro

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La inteligencia artificial no vive en la nube: vive sobre una montaña de electricidad. Cada modelo, cada servidor y cada centro de datos necesita energía abundante, constante y barata. En esa carrera por los megavatios, Vaca Muerta podría dejar de ser apenas un yacimiento de hidrocarburos para convertirse en la usina de la próxima economía.

La próxima gran disputa industrial no será únicamente por petróleo, gas o chips. Será por electricidad.

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La inteligencia artificial está convirtiendo la energía en un factor de producción tan decisivo como el capital, el talento y los semiconductores. Los modelos no funcionan en una nube abstracta: necesitan edificios, servidores, refrigeración, redes y centrales eléctricas. Por eso, la capacidad de cómputo dependerá cada vez más de la disponibilidad física de energía. Ese cambio abre una oportunidad estratégica para Argentina.

Vaca Muerta no debería pensarse solamente como una fuente de petróleo, gas y dólares de exportación. También puede convertirse en la base energética de una nueva industria: centros de datos, inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y manufacturas intensivas en electricidad. La tesis no es dejar de exportar hidrocarburos. Es decidir qué parte de esas moléculas conviene vender como commodity y qué parte puede transformarse en electricidad, capacidad computacional y servicios de mayor valor agregado. La producción ya ofrece una base material. En julio, Argentina alcanzó un récord de 916.200 barriles de petróleo diarios, un 17,2 % más que un año antes. Vaca Muerta aportó 643.100 barriles. En gas natural, la producción nacional llegó a 158,8 millones de metros cúbicos diarios, de los cuales 96,5 millones provinieron de la formación neuquina (Argentina.gob.ar).

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La IA está convirtiendo la energía en un factor de producción tan decisivo como el capital, el talento y los semiconductores

El desafío ya no es solamente producir más. Es decidir qué lugar ocupará Argentina en la cadena que conecta energía, computación e inteligencia artificial.

La nueva frontera de las petroleras

Las grandes compañías de petróleo y gas están empezando a comportarse como empresas eléctricas y proveedores de infraestructura digital. Chevron anunció en 2025 una alianza con Engine No. 1 y GE Vernova para desarrollar hasta 4 GW de generación a gas destinada a centros de datos en Estados Unidos (Chevron). Luego comunicó un acuerdo de veinte años con Microsoft para abastecer un centro de datos en West Texas. El proyecto contempla aproximadamente 2,67 GW de generación, principalmente mediante turbinas de gas, con una primera etapa prevista para 2028 (Chevron). ExxonMobil evalúa una estrategia similar: instalaciones de más de 1,5 GW para abastecer centros de datos con electricidad generada a partir de gas natural y combinada con captura y almacenamiento de carbono (ExxonMobil).

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La lógica es sencilla. Las petroleras saben desarrollar proyectos energéticos de gran escala, operar turbinas, construir ductos y negociar contratos de largo plazo. Los hyperscalers necesitan exactamente eso: electricidad firme, escalable y disponible antes de que la red pública pueda ampliarse. Chevron no está abandonando los hidrocarburos. Está capturando una porción mayor de la cadena de valor. En lugar de vender únicamente gas, busca vender la electricidad producida con ese gas a Microsoft. La molécula deja de ser el producto final y se convierte en el insumo de un contrato energético de largo plazo. La frontera entre petroleras, utilities y compañías tecnológicas está desapareciendo.

La inteligencia artificial es una industria eléctrica

La narrativa dominante sobre la inteligencia artificial suele concentrarse en los modelos, los chips y el software. Pero detrás de cada avance de Nvidia, Microsoft, Amazon, Google o Meta existe una infraestructura física que consume cantidades crecientes de electricidad.

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YPF ocupa una posición privilegiada: no solo tiene acceso a Vaca Muerta, sino que a través de YPF Luz, también participa en la generación eléctrica

La Agencia Internacional de Energía estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría más que duplicarse hacia 2030. El crecimiento no provendrá únicamente del entrenamiento de modelos. La inferencia —la ejecución cotidiana de esos sistemas en buscadores, asistentes y aplicaciones— puede convertirse en una demanda permanente y masiva.

El cuello de botella tampoco estará limitado a la generación. Las líneas de transmisión, las subestaciones, los permisos y las conexiones a la red pueden demorar más que la construcción del propio centro de datos. Por eso gana relevancia el modelo “behind the meter”: centrales instaladas junto al consumidor, capaces de suministrar electricidad directamente a la infraestructura computacional.

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La competencia por la inteligencia artificial será, en parte, una competencia por megavatios.

Vaca Muerta puede convertirse en una plataforma

Para un centro de datos, el gas no es el producto final. El producto final es la electricidad que permite operar servidores, redes y sistemas de refrigeración durante todo el día.

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Argentina puede vender gas, exportar petróleo y LNG, generar electricidad o utilizarla para atraer centros de datos, industrias electrointensivas y servicios de computación de alto rendimiento. Estas alternativas no ofrecen el mismo nivel de captura de valor.

Exportar hidrocarburos es la vía más directa. Generar electricidad incorpora una etapa industrial adicional. Utilizar esa electricidad para atraer capacidad computacional agrega inversión tecnológica, empleo especializado, servicios digitales y potenciales exportaciones de mayor complejidad.

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Vaca Muerta podría ofrecer una combinación difícil de replicar: gas abundante, generación térmica firme, recursos renovables competitivos y espacio para desarrollar infraestructura a gran escala. La energía eólica patagónica y la solar del norte y el oeste pueden complementar al gas, mientras que el almacenamiento puede reducir la volatilidad.

La ventaja no estaría en una fuente aislada, sino en integrar recursos complementarios para ofrecer electricidad confiable, competitiva y escalable.

YPF tiene una posición singular

YPF ocupa una posición privilegiada para explorar esta estrategia. No solo tiene acceso a Vaca Muerta. A través de YPF Luz, también participa en la generación eléctrica.

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Según su informe de sostenibilidad de 2024, la compañía contaba con 3.392 MW de capacidad instalada, generaba aproximadamente el 9,3 % de la electricidad del país y era el tercer mayor generador argentino. Además, tenía 368 MW de capacidad renovable en construcción (YPF).

Estos activos no prueban que YPF esté desarrollando un proyecto de centros de datos. Pero sí muestran que reúne varios elementos necesarios: acceso al gas, experiencia en generación, infraestructura, escala industrial y conocimiento del mercado energético.

La oportunidad consistiría en convertirse en un integrador: gas de Vaca Muerta, generación térmica, renovables, almacenamiento, transmisión y contratos de suministro para grandes consumidores digitales.

El interés internacional ya existe. En 2025, OpenAI y Sur Energy anunciaron una carta de intención para evaluar Stargate Argentina, un proyecto de hasta USD 25.000 millones y 500 MW de capacidad (Reuters). Aunque todavía no se concretó, el anuncio muestra que Argentina empieza a aparecer en las conversaciones globales sobre infraestructura de inteligencia artificial.

El verdadero riesgo es exportar la oportunidad junto con el gas

Argentina ha confundido con frecuencia la posesión de recursos con la construcción de una industria. Vaca Muerta puede generar una gran expansión de exportaciones, pero eso no garantiza una transformación productiva. El país podría convertirse en un exportador eficiente de petróleo, gas y LNG sin desarrollar una base tecnológica significativa.

Transformar gas en electricidad y electricidad en capacidad computacional requiere capital, infraestructura y estabilidad. También exige construir ecosistemas de ingeniería, software, ciberseguridad, mantenimiento, redes e investigación aplicada.

Por eso la discusión no debería reducirse a cuántos megavatios puede ofrecer Argentina. Debería centrarse en qué actividades quiere desarrollar alrededor de esos megavatios.

La pregunta decisiva no es si Argentina debe exportar hidrocarburos o alimentar centros de datos. Necesita hacer ambas cosas. La cuestión es qué proporción de su energía debe vender como commodity y qué proporción puede utilizar para construir capacidades industriales dentro del país. Los recursos no son una estrategia. La estrategia sería integrar energía, infraestructura digital y estabilidad contractual antes de que otros países capturen esa inversión. Vaca Muerta no debería medirse únicamente por los barriles y metros cúbicos que produce. Debería medirse por la cantidad de industrias que consigue construir alrededor de ellos.

El país puede exportar gas. O puede utilizar parte de ese gas para producir la electricidad que atraiga a quienes están construyendo la próxima economía.

La diferencia no está en el subsuelo. Está en la ambición industrial, la calidad institucional y la velocidad de ejecución.