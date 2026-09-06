Lo mataron de dos puñaladas en Entre Ríos e investigan una presunta deuda vinculada a la cosecha

Hay un detenido por el caso (Gentileza: El Once)

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El crimen de Alejandro Dealmeida en la localidad entrerriana de Concordia quedó bajo investigación judicial. La víctima murió producto de dos puñaladas y, con el correr de las horas, tomó fuerza la hipótesis de que el homicidio se habría originado por un reclamo de deuda vinculado a la cosecha.

El ataque ocurrió este sábado en el barrio Sapito y terminó con la muerte casi inmediata de Dealmeida, de acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa. Tras la agresión, el hombre logró alejarse del lugar, pero cayó pocos minutos después.

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Según la información conocida en las últimas horas, el hombre habría recibido al menos dos puñaladas en la espalda durante un episodio violento que comenzó a desarrollarse minutos antes en otro sector de la zona.

El conflicto comenzó en calle Balcarce, en inmediaciones de una plaza de esa zona de Concordia. De acuerdo con la información publicada por El Once, la víctima caminaba junto a otra persona cuando ambos habrían sido interceptados por un grupo.

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El caso continúa bajo investigación, mientras se esperan los resultados de la autopsia (Gentileza: El Once)

En ese contexto, los agresores presuntamente le reclamaron al acompañante de Dealmeida una deuda que tendría relación con la cosecha. A partir de ese cruce se desató una confrontación que, siempre según la hipótesis inicial de los investigadores, derivó en el ataque con arma blanca.

Durante ese enfrentamiento, la víctima fue apuñalada y sufrió heridas que le provocaron la muerte prácticamente en el acto. Sin embargo, antes de desplomarse, habría alcanzado a correr para salir del lugar donde se produjo la pelea.

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Finalmente, su cuerpo quedó tendido en el sector donde después trabajó personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las pericias para levantar rastros y reunir elementos de prueba. Más tarde, por disposición del fiscal Martín Núñez, el cadáver fue trasladado a la morgue para continuar con las medidas previstas en la investigación.

Como parte de las actuaciones realizadas en las horas posteriores al crimen, una persona quedó detenida bajo sospecha de haber participado en el homicidio. Se trata de un hombre identificado como F. M., quien quedó a disposición del fiscal Núñez.

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La causa sigue abierta para establecer con precisión cómo se desarrolló la secuencia, cuál fue el grado de participación de cada una de las personas involucradas y si el reclamo por una deuda relacionada con la cosecha fue efectivamente el desencadenante del crimen.

Femicidio en Concordia: una mujer murió y su pareja se entregó tras presentarse en una comisaría

Una mujer de 47 años murió y su pareja quedó detenida, acusada de haberla atacado durante una discusión ocurrida en la madrugada del miércoles. La víctima fue identificada como Paola Mercedes Rigoni, mientras que el sospechoso es Leandro José Sigwardt, de 46 años, quien se presentó por sus propios medios en una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.

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La causa quedó en manos del fiscal Mauro Jaume, de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, que ordenó una serie de medidas para reconstruir lo ocurrido. Según la información a la que tuvo acceso Infobae, la autopsia preliminar indicó que la causa de muerte fue una fractura de cráneo.

El hecho ocurrió en un vivienda, ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4

De acuerdo con la reconstrucción inicial, todo comenzó cerca de las 2 de la madrugada, cuando Sigwardt se presentó en la Comisaría Sexta de Concordia. Ante los policías, manifestó que había mantenido una discusión con su pareja, que la había golpeado y que, después de la agresión, la mujer se había desvanecido.

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A partir de ese relato, los efectivos se dirigieron hasta la vivienda ubicada en inmediaciones de Cortada Entre Ríos y Pública 4, cerca del barrio La Bianca. Allí encontraron a Rigoni inconsciente y dispusieron su traslado al hospital.

La víctima fue llevada al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde ingresó sin signos vitales. El personal médico intentó reanimarla, pero poco después confirmó su muerte.

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En una primera observación, el cuerpo no presentaba lesiones externas de gravedad, salvo una herida en el labio. Sin embargo, el resultado preliminar de la necropsia estableció que la mujer había sufrido una fractura de cráneo.

Con ese resultado, la línea investigativa más firme sostiene que, en medio de la discusión, el acusado habría golpeado la cabeza de la víctima contra una pared. Esta teoría se reforzó a partir de una mancha rojiza en una pared del inmueble.

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Sigwardt confesó el ataque ante los oficiales de la Comisaría Sexta de Concordia

En un primer momento se analizó si podía tratarse de sangre, aunque los primeros informes forenses indicaron que la víctima no habría tenido una pérdida hemática que explicara por sí sola esa marca. Por eso, resta determinar el origen de esa sustancia mediante nuevos estudios.

Durante el procedimiento en la casa, los policías secuestraron prendas de ambos para ser sometidas a peritajes. Asimismo, Sigwardt quedó imputado por homicidio agravado por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio, y permanece detenido en la Jefatura Departamental.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, no se habían registrado denuncias previas por violencia de género contra el detenido. No obstante, fuentes judiciales señalaron que tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. En la inspección de la vivienda, además, los agentes encontraron marihuana.

Entre las medidas dispuestas por el fiscal Jaume figuran la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad de la zona. Incluso, algunos vecinos relataron que en esa vivienda eran frecuentes las discusiones de la pareja y que aquella noche también se habrían escuchado peleas.