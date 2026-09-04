Crimen y Justicia

Robaron un auto en Avellaneda, escaparon por autopista y cayeron tras una larga persecución

Los sospechosos abandonaron el vehículo sobre la colectora e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados por los efectivos. Hay cinco detenidos, tres de ellos menores de edad

La Policía comenzó a seguirlos en Quilmes y los delincuentes tomaron la Autopista Buenos Aires-La Plata para escapar. Entre los detenidos, hay tres adolescentes
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Cinco personas quedaron detenidas después de una persecución policial que comenzó en Quilmes y terminó en Villa Domínico tras la fuga de un Fiat Cronos robado a mano armada en Avellaneda. El operativo se extendió por varios kilómetros sobre la Autopista La Plata-Buenos Aires y concluyó cuando los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

La secuencia incluyó un despliegue tipo cerrojo, el choque de un patrullero contra el auto en fuga y lesiones para dos agentes de la Policía, que fueron trasladados al Hospital Iriarte con politraumatismos.

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Entre los apresados hay dos jóvenes de 21 y 22 años y tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, mientras que el arma hallada durante el procedimiento estaba desarmada y no tenía cargador ni municiones.

La intervención, según informó el portal 0221, se inició en la intersección de Mitre y Garibaldi, en Quilmes, cuando efectivos del Comando de Patrullas identificaron el vehículo sobre el que pesaba una alerta reciente por robo. Según la información difundida por fuentes del procedimiento, los policías intentaron establecer la identidad de quienes viajaban en el automóvil, pero el conductor aceleró y dio inicio a la huida.

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A partir de esa maniobra, los agentes desplegaron un operativo cerrojo para evitar que el grupo escapara. La persecución tomó luego la traza de la Autopista La Plata-Buenos Aires, en dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires, en un recorrido que se prolongó durante varios kilómetros y obligó a coordinar el seguimiento del vehículo.

Un automóvil de color gris oscuro con daños en su lateral reposa sobre la vegetación a un costado del camino durante la noche
Un automóvil robado permanece a la vera de la Autopista La Plata-Buenos Aires tras una persecución policial que finalizó con la detención de sus ocupantes. (0221)

En medio de la persecución, uno de los móviles policiales impactó contra el Fiat Cronos. Después de esa maniobra, el patrullero chocó contra el guardarraíl tras sufrir la rotura de un neumático, siempre según la reconstrucción inicial informada por voceros policiales.

El avance del operativo continuó hasta la zona de Villa Domínico, donde los efectivos lograron montar un cerco sobre la colectora. En ese punto, los ocupantes del auto abandonaron el vehículo e intentaron seguir la fuga a pie, aunque fueron alcanzados a poca distancia por personal policial.

Los cinco sospechosos fueron arrestados en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá establecer la intervención concreta de cada uno en los hechos investigados.

El Fiat Cronos fue recuperado y quedó bajo custodia policial. Con esos elementos, la Justicia deberá avanzar sobre el encuadre de los hechos y definir las responsabilidades individuales en un episodio.

Persecución y choque en Floresta

A mediados del mes de agosto, el barrio porteño de Floresta fue escenario una feroz persecución policial, la cual se desencadenó cuando efectivos de la Policía de la Ciudad divisaron a cuatro delincuentes que salían de un edificio al que habían ingresado para robar en uno de los departamentos. Los asaltantes intentaron darse a la fuga al detectar la presencia policial, pero finalmente fueron arrestados y quedaron a disposición de la Justicia.

Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la causa, el hecho se registró minutos después de las 0, cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 11 A fueron notificados de un robo en proceso en el interior de una torre ubicada sobre avenida Nazca al 1700.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron cómo cuatro hombres se subían rápidamente a un Peugeot 208 gris y emprendieron la fuga. Ante ese escenario, la Policía porteña dispuso un operativo cerrojo para detener a los ladrones.

Mientras circulaba a toda velocidad, el vehículo en el que viajaban los sospechosos chocó de frente contra un móvil policial en el cruce de Bahía Blanca y Alejandro Magariños Cervantes, a unas 10 cuadras del lugar del robo y a 6 del estadio Islas Malvinas del Club Atlético All Boys.

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