Detuvieron a un sospechoso por abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja en Mar del Plata

La víctima de 13 años sería la hermana de su pareja, de acuerdo a lo indicado por la abuela. El sospechoso fe trasladado al penal de Batán. Así fue el momento de la captura (Video: 0223)

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La Policía se llevó detenido este jueves a un hombre de 33 años señalado por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 13 años. El imputado es pareja de la hermana mayor de la víctima y también tenía una medida de restricción en su contra que anteriormente había incumplido.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 31 de julio en la localidad de Batán, donde una mujer señaló al hombre por episodios de abuso intrafamiliar contra su nieta adolescente.

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En el marco de esa investigación, el sujeto ya había sido aprehendido previamente por desobedecer la restricción de acercamiento vigente en su contra, según informó Canal 8 de Mar del Plata.

El acusado tiene 33 años y la denuncia la realizó la abuela de la víctima (Captura de pantalla)

El procedimiento de este jueves fue ejecutado por efectivos de la comisaría octava luego del análisis de cámaras y el relevamiento de testimonios. Para concretarlo, el fiscal Carlos Russo obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado de Garantías N° 1, que habilitó la detención en el domicilio laboral del imputado, informó 0223.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron el teléfono celular del detenido, que será sometido a pericias como parte de la investigación. Posteriormente, Russo lo notificó de la formación de la causa por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, coacción, robo y abuso sexual”. El imputado quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La causa se inició en la localidad de Batán tras la denuncia de la abuela de la adolescente

Abusó de su hijastra y lo detuvieron

Un hombre de 57 años fue detenido este martes en Zárate acusado de abuso sexual agravado contra su hijastra menor de edad. El caso salió a la luz cuando la víctima quedó embarazada. El imputado, cuyas iniciales son G.O.O., se dio a la fuga y estuvo escondido durante más de una década.

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El procedimiento estuvo a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Zárate, que actuó en cumplimiento de una orden emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8. En la causa interviene el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito, a cargo del juez Martín Grassi.

Estuvo prófugo 10 años y cayó

La investigación reveló que los abusos se produjeron en un contexto de convivencia familiar y de forma reiterada. El caso fue descubierto cuando el embarazo de la víctima expuso los hechos. Tras la denuncia, Ocampo huyó y permaneció prófugo desde 2015, y logró eludir a la justicia por más de diez años, hasta que los investigadores obtuvieron datos precisos sobre su posible paradero.

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Con esa información, efectivos policiales ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la calle Almafuerte, en Zárate, donde el imputado permanecía oculto, y procedieron a su detención. Fuentes vinculadas al caso indicaron a Infobae que el entorno de la víctima —cuya identidad se preserva— había aportado elementos clave que derivaron en el pedido de captura.

Luego del arresto, el acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia. Según fuentes oficiales, será indagado en las próximas horas por el fiscal interviniente. La causa está caratulada como abuso sexual agravado por acceso carnal, por el vínculo y por ser la víctima menor de edad al momento de los hechos, figura penal que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

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