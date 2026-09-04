Crimen y Justicia

Detuvieron a un sospechoso por abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja en Mar del Plata

La comisaría octava lo arrestó este jueves en el lugar donde trabajaba. El acusado quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán

La víctima de 13 años sería la hermana de su pareja, de acuerdo a lo indicado por la abuela. El sospechoso fe trasladado al penal de Batán. Así fue el momento de la captura (Video: 0223)
Guardar

La Policía se llevó detenido este jueves a un hombre de 33 años señalado por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 13 años. El imputado es pareja de la hermana mayor de la víctima y también tenía una medida de restricción en su contra que anteriormente había incumplido.

La causa se inició a partir de una denuncia radicada el 31 de julio en la localidad de Batán, donde una mujer señaló al hombre por episodios de abuso intrafamiliar contra su nieta adolescente.

PUBLICIDAD

En el marco de esa investigación, el sujeto ya había sido aprehendido previamente por desobedecer la restricción de acercamiento vigente en su contra, según informó Canal 8 de Mar del Plata.

El acusado tiene 33 años y la denuncia la realizó la abuela de la víctima (Captura de pantalla)
El acusado tiene 33 años y la denuncia la realizó la abuela de la víctima (Captura de pantalla)

El procedimiento de este jueves fue ejecutado por efectivos de la comisaría octava luego del análisis de cámaras y el relevamiento de testimonios. Para concretarlo, el fiscal Carlos Russo obtuvo una orden de allanamiento del Juzgado de Garantías N° 1, que habilitó la detención en el domicilio laboral del imputado, informó 0223.

PUBLICIDAD

Durante el operativo, los efectivos secuestraron el teléfono celular del detenido, que será sometido a pericias como parte de la investigación. Posteriormente, Russo lo notificó de la formación de la causa por los delitos de “lesiones leves agravadas por el vínculo, coacción, robo y abuso sexual”. El imputado quedó alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La causa se inició en la localidad de Batán tras la denuncia de la abuela de la adolescente
La causa se inició en la localidad de Batán tras la denuncia de la abuela de la adolescente

Abusó de su hijastra y lo detuvieron

Un hombre de 57 años fue detenido este martes en Zárate acusado de abuso sexual agravado contra su hijastra menor de edad. El caso salió a la luz cuando la víctima quedó embarazada. El imputado, cuyas iniciales son G.O.O., se dio a la fuga y estuvo escondido durante más de una década.

El procedimiento estuvo a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Zárate, que actuó en cumplimiento de una orden emitida por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8. En la causa interviene el Juzgado de Garantías N° 2 del distrito, a cargo del juez Martín Grassi.

Zárate: detuvieron a un hombre acusado de violar y dejar embarazada a su hijastra menor de edad
Estuvo prófugo 10 años y cayó

La investigación reveló que los abusos se produjeron en un contexto de convivencia familiar y de forma reiterada. El caso fue descubierto cuando el embarazo de la víctima expuso los hechos. Tras la denuncia, Ocampo huyó y permaneció prófugo desde 2015, y logró eludir a la justicia por más de diez años, hasta que los investigadores obtuvieron datos precisos sobre su posible paradero.

Con esa información, efectivos policiales ejecutaron un allanamiento en una vivienda de la calle Almafuerte, en Zárate, donde el imputado permanecía oculto, y procedieron a su detención. Fuentes vinculadas al caso indicaron a Infobae que el entorno de la víctima —cuya identidad se preserva— había aportado elementos clave que derivaron en el pedido de captura.

Luego del arresto, el acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la justicia. Según fuentes oficiales, será indagado en las próximas horas por el fiscal interviniente. La causa está caratulada como abuso sexual agravado por acceso carnal, por el vínculo y por ser la víctima menor de edad al momento de los hechos, figura penal que prevé penas de hasta 20 años de prisión.

Temas Relacionados

Abuso sexualAbuso sexual infantilMar del PlataÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenaron a dos años y medio de prisión a un enfermero por robar morfina en un hospital público de Chubut

La pena fue de dos años y seis meses en suspenso por el hurto de morfina en el Hospital Zonal de Esquel. El tribunal valoró el abuso de la función pública y la reiteración de los hechos

Condenaron a dos años y medio de prisión a un enfermero por robar morfina en un hospital público de Chubut

Condenaron a un hombre que abusó durante 40 años de 11 niñas de su familia y su entorno cercano

El hombre también afrontó cargos por tenencia de material de abuso sexual infantil. A dos de sus víctimas les entregaba dinero luego de cometer los abusos, mientras que fotografiaba a otras menores

Condenaron a un hombre que abusó durante 40 años de 11 niñas de su familia y su entorno cercano

Vendía drogas a través de la ventana de su casa en Salta y fue condenada a cuatro años de prisión

La investigación comenzó con una denuncia anónima y derivó en un allanamiento en la vivienda del barrio Solidaridad. El delito fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización

Vendía drogas a través de la ventana de su casa en Salta y fue condenada a cuatro años de prisión

Robaban vehículos para vender las piezas en Mar del Plata: el fin de la “banda del Gordo Leo”

La organización está acusada de nueve robos y hurtos. La Policía Bonaerense allanó tres domicilios, detuvo a dos sospechosos y recuperó siete autos y camionetas con pedido de secuestro

Robaban vehículos para vender las piezas en Mar del Plata: el fin de la “banda del Gordo Leo”

La historia de Hela, la perra que pasó 9 años detectando drogas para la Policía Federal y se jubila junto a su adiestradora

Entrenada desde cachorra mediante el juego, Hela participó en numerosos allanamientos y permitió localizar droga oculta en una vivienda vinculada a la organización de Mameluco Villalba

La historia de Hela, la perra que pasó 9 años detectando drogas para la Policía Federal y se jubila junto a su adiestradora

DEPORTES

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

TELESHOW

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara: “Él la remó hasta más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

Rescataron con vida a dos trabajadores atrapados durante 10 días en un túnel tras las riadas que afectaron Nepal

Rescataron con vida a dos trabajadores atrapados durante 10 días en un túnel tras las riadas que afectaron Nepal

Un bebé por nacer y un funeral en Kiev: La historia de 2 jóvenes soldados que se casaron en guerra

Hijos de salvadoreños piden en Washington extender el TPS antes de su vencimiento

El Congreso de Guatemala inicia el análisis del presupuesto de 2027 con críticas por el déficit y el endeudamiento

A ocho años de una traducción que vendió un millón de ejemplares, Emily Wilson vuelve a empezar: cómo será su nueva versión de ‘La Odisea’