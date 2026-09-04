América Latina

La OEA instó al diálogo en Bolivia ante las protestas por el combustible y expresó su apoyo “al orden democrático”

El organismo solicitó al Ejecutivo y a los actores sociales abrir una instancia plural de conversación, en un contexto marcado por la vigencia de medidas extraordinarias desde junio tras movilizaciones y cortes de rutas

Una vista desde un dron muestra camiones alineados tras un bloqueo establecido por un colectivo de trabajadores agrícolas que exigen la derogación de un decreto que aumenta el precio del diésel, en Cuatro Cañadas, Bolivia, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)
Una vista desde un dron muestra camiones alineados tras un bloqueo establecido por un colectivo de trabajadores agrícolas que exigen la derogación de un decreto que aumenta el precio del diésel, en Cuatro Cañadas, Bolivia, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este jueves su respaldo al orden democrático en Bolivia y pidió al Gobierno y a los distintos sectores sociales que impulsen un diálogo amplio, mientras el país continúa bajo estado de excepción desde junio por las protestas y bloqueos contra el presidente Rodrigo Paz.

Una misión de alto nivel del organismo presentó el informe de su visita a La Paz y Santa Cruz de la Sierra, realizada el 29 y 30 de julio. La delegación reunió a representantes de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay.

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El grupo instó a respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales y recomendó establecer un mecanismo permanente y plural de conversación entre el Estado y sectores de la sociedad. “El propósito central de esta misión fue apoyar el orden democrático y constitucional de Bolivia y la voluntad soberana expresada por su pueblo en las urnas”, afirmó el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en un comunicado.

El informe planteó la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica, sin afectar la circulación de personas ni el acceso de terceros a los servicios esenciales. La OEA pidió además un diálogo “lo más amplio posible” entre el Ejecutivo y todos los sectores sociales, con el objetivo de superar la polarización y evitar nuevos episodios de conflicto.

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Organizaciones campesinas, productores, transportistas y sectores vinculados al ex presidente Evo Morales anunciaron movilizaciones en todo el país, en rechazo a las medidas económicas del Gobierno y ante la persistente escasez de diésel. Las protestas se producen mientras se aproxima el vencimiento del plazo del estado de excepción, de 90 días, dispuesto por el Ejecutivo ante los bloqueos y movilizaciones registrados semanas atrás. Durante esas manifestaciones, hubo problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos. Las pérdidas económicas superaron los USD 3.000 millones de dólares.

Unos camioneros salen de sus vehículos en un bloqueo de carretera organizado por un colectivo de trabajadores agrícolas que exigen la derogación de un decreto que aumenta el precio del gasóleo, en Cuatro Canadá, Bolivia, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibáñez)
Unos camioneros salen de sus vehículos en un bloqueo de carretera organizado por un colectivo de trabajadores agrícolas que exigen la derogación de un decreto que aumenta el precio del gasóleo, en Cuatro Canadá, Bolivia, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibáñez)

El Gobierno de Bolivia amplió el miércoles de 120 a 2.500 litros mensuales el cupo de diésel subvencionado para pequeños productores agropecuarios, con el objetivo de atender los reclamos de campesinos que bloquean rutas en el departamento de Santa Cruz.

El decreto 5698 mantiene el precio de 9,80 bolivianos por litro, equivalentes a 0,79 dólares al tipo de cambio vigente, para los productores que cumplan los requisitos. La decisión modifica el límite anterior de 120 litros por mes.

Ernesto Justiniano, ministro de Defensa, informó que los pequeños productores “seguirán accediendo al diésel al precio de 9,80 bolivianos” y “podrán adquirir hasta 2.500 litros mensuales para su actividad productiva”. Justiniano sostuvo que “el pequeño productor (...) no debe ser considerado como un gran consumidor”, categoría para la que el litro de diésel cuesta 18 bolivianos, unos 1,46 dólares. Ese precio rige desde el decreto 5676, emitido el 17 de agosto, que retiró de forma parcial la subvención para industrias, empresas y otras entidades definidas como clientes directos o grandes consumidores.

El funcionario indicó que el acceso al combustible subvencionado figura entre los principales reclamos de productores de Yapacaní, San Julián y Cuatro Cañadas. Campesinos de esas localidades mantuvieron este miércoles bloqueos de carreteras durante 24 horas para reclamar la derogación de la norma de agosto.

Miembros de un colectivo de trabajadores agrícolas que exigen la derogación de un decreto que aumenta el precio del diésel mantienen un bloqueo de carretera en San Julián, Bolivia, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)
Miembros de un colectivo de trabajadores agrícolas que exigen la derogación de un decreto que aumenta el precio del diésel mantienen un bloqueo de carretera en San Julián, Bolivia, el 2 de septiembre de 2026 (REUTERS/Ipa Ibanez)

La norma dispone que los productores beneficiados no podrán transferir “bajo ningún título” el diésel adquirido a precio subvencionado. Quienes incumplan esa condición perderán el beneficio.

El esquema vigente conserva el valor de 9,80 bolivianos por litro para el transporte público y para usuarios privados con consumos inferiores a 5.000 litros mensuales. Para los grandes consumidores, el precio referencial de 18 bolivianos por litro puede variar.

Sectores agroindustriales, productores y transportistas rechazan la eliminación parcial de los subsidios y exigen que el Ejecutivo derogue el decreto. Las organizaciones anunciaron protestas pese al estado de excepción que rige desde junio. El Gobierno sostuvo que la reducción de la subvención al diésel formó parte de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación de 1.900 millones de dólares anunciado para Bolivia.

Grupos vinculados al ex presidente Evo Morales también advirtieron con avanzar con las movilizaciones y, para este viernes, prevén una marcha en la ciudad de Cochabamba.

(Con información de AFP)

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