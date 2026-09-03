Panamá

Panamá impulsa el agro y la seguridad alimentaria al formalizar acuerdo con la FAO

El organismo ha puesto énfasis en la adaptación al cambio climático, debido a la vulnerabilidad del país frente a sequías, lluvias extremas y degradación de suelos

A la izquierda, René Orellana Halkyer, subdirector general y representante de la FAO para América Latina y el Caribe, y Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, firman el Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030. (MIDA)
A la izquierda, René Orellana Halkyer, subdirector general y representante de la FAO para América Latina y el Caribe, y Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, firman el Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030. (MIDA)
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Panamá firmó el Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Este nuevo compromiso guiará y orientará la cooperación técnica, con una hoja de ruta para los próximos cinco años con miras al fortalecimiento de la agricultura familiar y el desarrollo rural panameño, afirmaron las autoridades.

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René Orellana Halkyer, subdirector general y representante de la FAO para América Latina y el Caribe, insistió en garantizar la seguridad alimentaria, el desarrollo agropecuario y la sostenibilidad ambiental, como prioridades nacionales.

El nuevo Marco de Programa por País (MPP) 2026-2030 entre Panamá y la FAO es una hoja de ruta estratégica de cinco años que orienta toda la cooperación técnica del organismo internacional en el país.

Esta tiene como objetivo central transformar de manera sostenible los sistemas agroalimentarios panameños, fortalecer la seguridad alimentaria, combatir el hambre y promover un desarrollo rural inclusivo y resiliente al clima.

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Dos personas con sombreros riegan y trabajan cultivos de hortalizas, plátanos y papayas en parcelas agrícolas al atardecer.
Agricultores trabajan en un huerto de hortalizas y frutales durante el atardecer en una zona rural de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este instrumento traduce las prioridades nacionales en programas, proyectos, inversiones y alianzas, articulando la acción de la FAO con el Estado panameño, el Sistema de las Naciones Unidas y diversos actores territoriales, con énfasis en la innovación, la agricultura familiar, la pesca y la acuicultura sostenibles, la gestión responsable de los recursos naturales, la sanidad agropecuaria y el acceso a dietas saludables.

Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que para Panamá el Marco representa la renovación de una relación que ha acompañado al país durante décadas, aportando conocimiento, capacidad técnica y soluciones concretas a desafíos esenciales para su desarrollo.

“Este es el resultado de un proceso de construcción conjunta con las instituciones nacionales y busca acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios del país”, destacó.

Se indicó que estas prioridades contribuirán a impulsar oportunidades a productores, pescadores, comunidades rurales, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, fortaleciendo los sistemas agroalimentarios.

Recientemente, la FAO destacó lo que llamó importantes avances alcanzados por Panamá en materia de seguridad alimentaria.

Cuatro personas, dos adultos y dos niños, cultivan hortalizas en bancales de madera rodeados de vegetación y montañas.
Una familia cultiva hortalizas en bancales sostenibles de un huerto familiar en una zona rural de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sostuvo que los datos más recientes del informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo muestran que la prevalencia de la subalimentación disminuyó de 23,3% en el período 2000-2002 a 4,7 % en 2023-2025.

Este progreso, de acuerdo con la FAO, significa que cientos de miles de personas han dejado atrás la condición de hambre y que Panamá se encuentra cada vez más cerca de salir del mapa mundial del hambre.

A pesar de los avances, la organización recordó que reducir el hambre no constituye el final del camino.

El desafío, dijo, es avanzar hacia un escenario en el que todas las personas puedan acceder diariamente a alimentos suficientes, inocuos, diversos y nutritivos, fortaleciendo al mismo tiempo los vínculos entre el campo y la ciudad, productores y consumidores, instituciones públicas, sector privado, academia, sociedad civil y cooperación internacional.

En el caso de Panamá, la institución ha venido trabajando mediante MPP sucesivos, como el Marco 2012-2014 y el MPP 2021-2025, lo que permite observar una evolución gradual hacia una agenda más integrada de transformación de los sistemas agroalimentarios y de acción climática.

Cinco ollas de metal colocadas boca abajo sobre una mesa de madera rústica junto a dos sillas de madera y paredes de barro.
Cinco ollas de metal vacías colocadas boca abajo sobre una mesa de madera ilustran la escasez de alimentos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Marco de Programa por País se alinea con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en Panamá 2026-2030, así como con el Plan Estratégico de Gobierno 2025-2029 y el Plan “Panamá 2030”, en consonancia con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), asegurando que la contribución de la FAO se inserte en la oferta colectiva del sistema de la ONU para el país.

La firma del MPP 2026-2030 marca así una nueva etapa de cooperación estratégica entre Panamá y la FAO, con la aspiración explícita de erradicar el hambre en el país en el horizonte de cinco años y consolidar sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.

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