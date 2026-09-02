Javier Timerman explicó qué esperan los inversores de Argentina: “Confían en que esta política se va a mantener”

Javier Timerman afirmó que los inversores de Argentina siguen el programa económico y su capacidad de sostenerse en el tiempo

Guardar

Javier Timerman, asesor financiero con cuatro décadas de experiencia en el mercado estadounidense, sostuvo que los inversores siguen principalmente la evolución del programa económico y su capacidad para mantenerse en el tiempo. En ese análisis, distinguió entre los problemas que afectan a la economía doméstica y las variables que concentran la atención de Wall Street.

En diálogo con Infobae al Regreso, se refirió a la afirmación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien tras participar del G20 de Finanzas aseguró en Estados Unidos nadie pregunta por los créditos en mora. Para Timerman, el dato refleja el tipo de cuestiones que quedan fuera del radar de los grandes actores financieros.

PUBLICIDAD

“No hay un foco específico en un tema tan puntual como es el de la mora. Lo que se pregunta es más general, sobre un rumbo económico, sobre el proceso político, el proceso económico. No se meten en los detalles”, explicó.

El especialista recordó una conversación con un inversor durante una caída de los bonos argentinos. “¿Qué está pasando en Argentina que están cayendo los bonos?”, le preguntó. Timerman le explicó que la Corte Suprema había ratificado la Ley de Medios y recibió una respuesta que, según contó, evidenció el escaso conocimiento sobre la coyuntura local: “Ah, bueno, sí, debe ser una ley”.

PUBLICIDAD

Timerman sostuvo que en Wall Street no hay un foco específico en los créditos en mora y que predomina la mirada sobre el rumbo económico y político (Infobae en Vivo)

La continuidad del programa económico

Para Timerman, una de las claves de la percepción favorable que existe entre algunos inversores está en el ajuste fiscal realizado por el Gobierno. “Vieron también que por primera vez Argentina hizo un ajuste fiscal que ningún político se animó a hacerlo en su momento. Es una realidad”, afirmó.

A partir de allí, ubicó el principal interrogante en la continuidad del proceso. “Confían en el equipo económico, confían en que esta política se va a mantener”, sostuvo.

PUBLICIDAD

El calendario electoral aparece como una variable relevante en esa evaluación. “Preocupa que este proceso no continúe. ¿Qué puede hacer que este proceso no continúe? Que Milei pierda las elecciones”, planteó.

Timerman también describió la discusión entre preservar el equilibrio fiscal y acelerar la recuperación económica. A su juicio, muchos inversores aceptarían cierta flexibilización del ajuste si eso contribuyera a fortalecer la actividad.

PUBLICIDAD

El asesor financiero señaló que la confianza de los inversores en Argentina se apoya en el ajuste fiscal y en la continuidad del equipo económico

“Mi opinión es que la mayoría de los inversores te dirían: ‘Sí, preferimos eso’”, señaló. El Gobierno, sin embargo, sostiene una estrategia diferente. “El Gobierno o el presidente Milei dice: ‘No, si yo me mantengo así, genero la confianza porque no me muevo de esto’. Bueno, son dos opiniones. Veremos”, resumió.

La mora y el riesgo de una crisis financiera

Aunque no sea una prioridad para Wall Street, Timerman consideró que la morosidad puede convertirse en un problema relevante si alcanza una dimensión capaz de afectar al sistema financiero.

PUBLICIDAD

“El hecho de que haya mora es un tema, primero, porque la gente, para no pagar una deuda, es porque la está pasando mal”, señaló.

En ese contexto, introdujo el concepto de moral hazard, que describe el incentivo a asumir riesgos cuando existe la expectativa de que otro actor absorberá las consecuencias.

PUBLICIDAD

“Vos tomás un crédito y decís: ‘Bueno, si no lo pago, no pasa nada, entonces no lo pago’”, explicó. Por eso, cuestionó una eventual asistencia indiscriminada a quienes no pueden cumplir con sus obligaciones.

Pero también marcó que el Estado debe intervenir cuando el problema puede extenderse al conjunto de la economía. “Si ocho millones de personas dejan de pagar y eso implica que las empresas financieras dejen de prestar porque dicen: ‘No, che, hay una situación de mora, yo mejor soy conservador, no presto’, nos jodemos todos los demás”, advirtió.

PUBLICIDAD

Timerman planteó que parte de los inversores aceptaría una flexibilización del ajuste fiscal si eso impulsa la recuperación de la actividad económica (Infobae en Vivo)

La referencia para Timerman es la crisis financiera estadounidense de 2008, que utilizó para ilustrar las consecuencias de subestimar un riesgo sistémico. “Si la erran, como la erraron los políticos en Estados Unidos en el 2008, puede ser una catástrofe que va a generar que todos nosotros tengamos que pagar por eso que pasó”, sostuvo.

El ejemplo de Israel

Timerman recurrió también a su experiencia en Israel para explicar por qué considera que las reformas económicas necesitan acuerdos políticos duraderos.

“Yo llegué a Israel en el 77 a estudiar. Era chico, tenía 16 años”, recordó. Según relató, el país atravesaba un escenario marcado por la inflación, las huelgas y el peso de los sindicatos. La salida requirió, en su interpretación, un acuerdo entre distintos sectores políticos.

PUBLICIDAD

“Todo esto requirió un proceso de cambio que se logró porque hubo un gobierno de unidad nacional que coincidió en ciertos puntos básicos”, señaló.

Ese antecedente le sirve para plantear un desafío para la Argentina: sostener las reformas sin desconocer los costos que generan durante la transición. “La Argentina necesita una transformación”, afirmó.

En ese proceso, advirtió sobre las dificultades que enfrentan quienes deben adaptarse de manera inmediata a las nuevas reglas. “Vos no podés decirle a un tipo que no tiene laburo: ‘Mirá, no vas a tener laburo porque estamos transformando la Argentina. En diez años vas a tener laburo cuando se desarrolle’. El tipo dice: ‘No, che, yo necesito mi laburo ahora’”.

Timerman usó la crisis financiera de Estados Unidos de 2008 para alertar sobre las consecuencias de subestimar un problema de riesgo sistémico (EFE/Justin Lane)

El mismo razonamiento aplicó a las pequeñas y medianas empresas frente a los cambios regulatorios. Para evitar que las reformas queden sujetas a cada ciclo electoral, planteó la necesidad de construir consensos.

“Estos procesos de cambio es muy importante que tengan consenso para que duren diez años, no dos”, afirmó.

Timerman rechazó, en cambio, la idea de eliminar las elecciones legislativas intermedias para reducir la conflictividad. “No me gusta ese tipo de soluciones”, sostuvo.

En lugar de modificar las reglas electorales, propuso un cambio en la cultura política. “Yo lo que me gustaría ver es un cambio en la sociedad argentina que facilite a los políticos, que pondere la unión nacional”, planteó. Y cerró con una definición sobre el clima político del país: “Vivimos en los extremos, de alguna manera. Vivimos en los extremos, no tenemos causas que nos unen”.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.