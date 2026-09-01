Economía

“Hay una doble vara”: Hernán Lacunza cuestionó que el Gobierno “no ayuda a los morosos pero sí a los evasores”

El exministro de Economía defendió su proyecto presidencial dentro del PRO, marcó distancia de una alianza con La Libertad Avanza y advirtió que la mejora en la inflación todavía no se traduce en empleo ni en mayor ingreso disponible para las familias

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A unas semanas semanas de confirmar que se convertirá en candidato a presidente, el economista Hernán Lacunza, exministro de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, cuestionó las políticas del Gobierno nacional hacia distintos sectores de la sociedad. Durante su participación en Infobae en Vivo, sostuvo: “Dicen que no hay que salvar a los morosos porque si no se van a volver a endeudar. Y sí salvamos a los evasores, con la inocencia fiscal. Hay una doble vara, porque estamos castigando a los cumplidores en términos relativos”.

El planteo llegó al cierre de una intervención en la que Lacunza repasó su proyecto político dentro del PRO, su precandidatura presidencial, su posición sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza y su diagnóstico sobre la situación económica y social del país.

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En este sentido, explicó los motivos detrás del anuncio de su vocación de encabezar una construcción política. “Hace algunas semanas que manifesté públicamente que me parece que hay una oportunidad para hacer las cosas mejor. Era hora de manifestar esa voluntad para ver el eco y para construir un equipo y una propuesta bien partidaria, desde el PRO pero que también convoque a otros actores, otras fuerzas para ser competitivo y para armar una fuerza coral, de muchas voces”, señaló.

Consultado sobre una reunión en la que Javier Milei y Karina Milei se habrían encontrado con Macri en representación del PRO para evaluar una presentación conjunta, Lacunza marcó distancia con esa posibilidad. “Yo creo que no es lo mejor llevar una alianza con el Gobierno porque eso presta poca atención a la reacción de la oferta de los dirigentes. Hay dirigentes que tratan de reprimir la competencia, eso los beneficia, pero el que pierde ahí es el ciudadano”, sostuvo.

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El economista diferenció al PRO de La Libertad Avanza: “Con La Libertad Avanza tenemos afinidades y diferencias, pero no somos lo mismo”. Sobre los exfuncionarios del PRO que hoy integran el Gobierno, aclaró que su participación “no es a título del PRO, es a título personal. No hay un co-gobierno y creo que lo mejor para la Argentina que viene es que haya una alternativa, no una mezcolanza”.

En este escenario, Lacunza planteó que el ciclo de reformas que debería iniciar el próximo gobierno requiere un enfoque distinto al actual. “Las reformas que hay que hacer a partir de 2027 en adelante son de otra naturaleza, que exigen más diálogo y más consenso. Y esa es una palabra que hoy está devaluada, pero que tenemos que recomponer y recuperar”, indicó.

Para ilustrar su posición, citó los casos de Uruguay y Chile. “Uruguay pasó de José Mujica a Luis Lacalle Pou, pasó por Tabaré Vázquez, ahora Yamandú Orsi. A ningún uruguayo se le ocurre refundar el país cada cuatro años”, ejemplificó. Sobre Chile, remarcó que “los gobiernos que ha tenido en el último tiempo no son parecidos, y, sin embargo, a ningún chileno se le ocurre salir del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos o Japón”.

Lacunza vinculó esa estabilidad política con los niveles de riesgo país de la región. “El riesgo país, que es cómo nos ven afuera y con qué confianza están dispuestos a financiar nuestro crecimiento, de Chile o de Uruguay está entre los 100 y los 200 puntos. En Argentina estuvo en torno a los 2.000 y hoy ronda los 500 puntos”, precisó.

Sobre las condiciones para que ese indicador continúe en baja, el economista fue específico: “Cuando la oposición al que esté en el gobierno no sea el polo opuesto, entonces, cuando nos desplacemos a una agenda más de centro, donde haya diferencias, pero como Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, no como Axel Kicillof y Milei”.

Lacunza presentó un balance sobre la gestión económica actual con resultados dispares entre distintas variables. “Este programa podríamos decir que fue exitoso en bajar la inflación, aunque todavía no es algo resuelto. Había una inflación por encima de los 200 puntos que nos asfixiaba, y ahora tenemos una inflación anual en torno al 30%”, detalló.

Sin embargo, marcó que ese avance no se replica en el plano social. “Así como ese vértice está mejor, no resuelto pero mejor, hay otro vértice que es el social, el del empleo, que no está mejor. El ingreso disponible, que es lo que les queda a las familias después de pagar los gastos fijos del hogar, queda menos que antes”, explicó.

El exministro cuestionó que los indicadores macroeconómicos alcancen para garantizar crecimiento genuino. “La macro no es nada más que el changuito sea previsible; también en crecer, en que suba la inversión, el empleo, el salario. Eso también es la macro”, planteó.

A partir de ese diagnóstico, describió un desequilibrio entre distintos sectores productivos. “Este programa no está siendo suficiente para meterle combustible a ese motor, está andando con un solo motor, que es la energía, la minería y el agro, y el otro está parado, que es la construcción, el comercio y la industria. No alcanza para generar el empleo”, indicó.

Lacunza señaló que el descontento social comenzó a manifestarse y que el Gobierno respondió con distintas medidas puntuales. “La gente ya está empezando a manifestar su descontento, la insuficiencia. El Gobierno se está dando cuenta. Empieza a dar medidas, como el crédito en dólares o financiar con el fondo del Anses los créditos hipotecarios”, detalló.

Fue en ese contexto donde formuló la crítica central sobre el tratamiento diferenciado entre morosos y evasores. “Todas esas medidas tienen sus pros y sus contras, pero también nos tenemos que preguntar por qué hay que tomar una medida por semana, y eso es porque la máquina está apagada”, cerró Lacunza.

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