Ranking de morosidad: la Argentina tiene el índice de créditos impagos más alto de América Latina

Una persona analiza detenidamente las facturas de su tarjeta de crédito, con un paisaje urbano de fondo que sugiere la ciudad de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En una clasificación que incluyó a 16 países latinoamericanos, el sistema bancario de la Argentina exhibió el mayor nivel de morosidad en sus préstamos al sector privado con un 7,3% de la cartera en situación irregular, muy por encima del 2,78% de irregularidad como promedio de la región.

Al mismo tiempo, y pese a haber exhibido una mejora en los últimos dos años, otro indicador financiero central para el crédito ubicó a la Argentina en el último puesto de la tabla. El ratio crédito/PBI argentino es de 14,3%, el más bajo de los 16 países rankeados. El promedio regional es del 47,3%.

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Los datos surgen de un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), entidad que agrupa a 540 bancos de la región, con cifras al primer trimestre de este año. Y se limitan al sector bancario tradicional, que en la Argentina tiene en sus manos casi dos tercios de los $14 billones en préstamos en situación irregular. El otro tercio de los créditos en mora corresponde a las fintech y a proveedores de crédito no bancario como las tarjetas de los supermercados o cadenas de electrodomésticos, las cooperativas y las mutuales.

A nivel regional, la irregularidad viene creciendo, según Felaban: “La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a USD 104.621 millones, registro 10% superior a aquél de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás. A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás. Nuevamente, los niveles de morosidad más altos se registraron en Argentina, Brasil y Colombia (7.3%, 4.3% y 3.7%, respectivamente), mientras que los más bajo se observaron en República Dominicana, El Salvador y Uruguay (1.1%, 1.4% y 1.7%, respectivamente).”

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La situación del crédito

La combinación de ambos datos, la alta morosidad y el escaso volumen de financiamiento, muestra a las claras la situación del crédito en la Argentina. Tradicionalmente, la baja profundidad del sistema financiero argentino era a la vez un elemento que lo protegía de cualquier riesgo: no hay grandes preocupaciones sistémicas si se presta poco. Y su índice de morosidad se ubicaba cerca del promedio de la región, e incluso por debajo de él.

El desempeño históricamente pobre de la Argentina en materia crediticia con relación a la región se vincula a la inflación, que restringe los incentivos de ambos lados, tanto para prestar por el lado de los bancos como para endeudarse por parte de familias y empresas. La Argentina es el único de los países analizados que tiene una inflación de dos dígitos anuales, algo que tienen muy pocos países en el mundo. Bolivia tuvo un 20,4% de inflación en 2025 pero lo redujo en la primera mitad de este año. El análisis de Felaban no incluyó a Venezuela, el único país de América Latina con más inflación que la Argentina.

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El financiamiento al sector privado avanzó en los últimos dos años, de la mano de la desaceleración de la inflación, la menor “competencia” de los títulos remunerados del Banco Central y la estabilidad cambiaria. La recuperación del crédito fue responsable, en parte, de la recuperación en “V” de la economía tras la fuerte caída post-devaluación. Pero eso trajo también un alza de la irregularidad que hoy se debate con intensidad. Mientras el Gobierno asegura que no hará nada al respecto (“es un asunto entre privados”, se repite) analistas y voces de la oposición recomiendan que el Banco Central tome algún grado de participación en el asunto para auxiliar a los cerca de 7 millones de argentinos que mantienen deudas con entidades financieras, ya sea en bancos, fintech u otras instituciones de crédito.

Con respecto a las previsiones del sistema -dinero inmovilizado por los bancos para sostener sus operaciones en caso de impago de sus clientes-, el informe de Felaban explicó: “En términos relativos, el indicador de cobertura (gasto en provisiones ÷ saldo de cartera vencida) disminuyó hasta 164% (marzo de 2026) desde 170% (marzo de 2025). Similar a ediciones anteriores, la banca dominicana, uruguaya y ecuatoriana reportó los mayores indicadores de cobertura (316%, 226% y 210%, en cada caso), mientras que Argentina y Panamá se posicionaron como los únicos países con indicadores de cubrimiento inferiores a 100% (84% y 93%, respectivamente).”

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