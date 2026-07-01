Crimen y Justicia

Murió un bebé de dos meses en Ituzaingó y detuvieron a sus padres

El hallazgo de marihuana y elementos para su fraccionamiento en la vivienda activó dos causas penales. La Justicia investiga si la adicción de los progenitores influyó en el fallecimiento del niño

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Calle asfaltada con dos coches estacionados, casas residenciales con jardín, un cerco perimetral, vías ferroviarias, postes de luz y cielo nublado
Una calle Belgrano entre Haití y República de El Salvador donde un bebé fue hallado muerto en su casa y encontraron droga por lo que detuvieron a sus padres (Google Maps)

Un bebé de dos meses murió en Ituzaingó y la Justicia intenta establecer el contexto en el que todo sucedió. En simultáneo, al avanzar sobre la situación de sus padres, las autoridades encontraron drogas en su poder y fueron detenidos. Ahora, intentan determinar si existe alguna relación entre el consumo y el desenlace fatal.

El drama se desencadenó en una vivienda de la calle Belgrano al 23.200, en el tramo comprendido entre Haití y República del Salvador.

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Según informó el portal Primer Plano Online, el pequeño Horacio Tadeo La Giglia dormía en la cama matrimonial junto a su padre y su madre, cuando fue hallado sin signos vitales. La reacción inmediata de los adultos fue llamar a una ambulancia y aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los intentos lograron que el bebé recuperara momentáneamente la conciencia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció en el centro de salud.

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La noticia del deceso activó la actuación de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, quien inició una causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. El procedimiento judicial busca esclarecer si hubo alguna acción u omisión imprudente o dolosa por parte de los padres.

Por el momento, no se atribuyó responsabilidad penal directa a los progenitores en la muerte del bebé. La autopsia ordenada por la fiscal Bonini será determinante para establecer si existieron factores externos o negligencia que hayan influido en el desenlace, o si se trató de una tragedia sin intervención humana. A simple vista, el cuerpo del niño no presentaba signos de maltrato.

Policía de la provincia de Buenos Aires en Departamental La Matanza. Autopista y camino de cintura 1920
La Policía detuvo a ambos progenitores (Gustavo Luis Gavotti)

Mientras los equipos médicos auxiliaban al menor, personal policial realizó una inspección en la vivienda en busca de indicios de maltrato o negligencia. El operativo derivó en el hallazgo de una gran cantidad de marihuana: se contabilizaron plantas, plantines y 925 cogollos de cannabis, además de balanzas de precisión, bolsas de embalaje y una termoselladora, elementos asociados al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas.

El hallazgo complicó la situación legal de los adultos. De esta manera, el padre del bebé, de 54 años, y su madre, de 32, fueron aprehendidos y puestos a disposición de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, de la UFI N° 9 de Morón. Ambos enfrentan cargos por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, una figura penal de alta gravedad que prevé severas penas de prisión.

La semana pasada, se conoció la noticia de la muerte de un nene de 2 años en Salta. En esa oportunidad, su madre y su pareja fueron detenidos. Ahora, quedaron detenidos bajo prisión preventiva por homicidio agravado por el vínculo, en el caso de la mujer, y agravado por alevosía, que recae sobre el hombre.

Thiago fue llevado al Hospital Papa Francisco junto a la madre, pero su estado era delicado por lo que lo derivaron en código rojo a otro nosocomio. La joven manifestó a las autoridades policiales que su hijo se había caído de una cama de manera accidental, pero los profesionales de la salud advirtieron la gravedad de las lesiones que presentaba. De inmediato, se ordenaron las tareas del rigor y la Justicia comenzó a barajar otra hipótesis.

Según la hipótesis informada por el MPF, el padrastro habría provocado la muerte del niño mediante maniobras de asfixia y sofocación, mientras que a la mujer se le atribuye una conducta omisiva ante lo ocurrido.

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