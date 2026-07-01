En medio del alto el fuego, el Ejército de Israel abatió a un miembro de Hezbollah en el sur de Líbano

En medio del alto el fuego, el Ejército israelí informó la muerte de un miembro de Hezbollah en el sur de Líbano (Europa Press)

El Ejército israelí informó el martes que abatió a un miembro del grupo terrorista Hezbollah en un ataque realizado en la localidad de Manzala, situada en el sur de Líbano. Hasta el momento, no publicó imágenes de la ofensiva contra el miliciano chií.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detalló en un comunicado difundido en redes sociales que las tropas “identificaron a un terrorista que operaba en el municipio del distrito de Nabatieh, cerca de la zona de seguridad” controlada por Israel.

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Según la versión de las FDI, la presencia del individuo representaba “una amenaza para las fuerzas”. Tras localizarlo, las fuerzas israelíes “atacaron y eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza”. El portavoz añadió que “las FDI seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza a sus fuerzas y no permitirán que la organización terrorista Hezbollah dañe a los ciudadanos del Estado de Israel”.

La ofensiva surge luego de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que las fuerzas israelíes no se retirarán del sur de Líbano mientras el grupo Hezbollah mantenga su presencia armada en la zona. Durante una visita a las tropas desplegadas en territorio libanés, Netanyahu aseguró: “No abandonaremos el sur de Líbano hasta que la amenaza haya sido eliminada. Y mientras Hezbollah permanezca aquí, armado y amenazándonos, nosotros también permaneceremos aquí”.

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (Europa Press)

El jefe de Gobierno estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y altos mandos militares, incluido el subdirector del Estado Mayor, Tamir Yadai, y el director del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra. La visita se realizó días después de que Israel y Líbano firmaran en Washington un acuerdo marco mediado por Estados Unidos, orientado a negociar una paz de largo plazo.

El acuerdo contempla únicamente una salida “gradual” de dos “zonas piloto”, donde el ejército libanés asumiría el control, pero no establece una retirada inmediata de las fuerzas israelíes ni detalla el funcionamiento del mecanismo.

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Netanyahu relacionó el acuerdo con las operaciones militares en el terreno: “Como resultado de sus acciones aquí, Líbano reconoce a Israel, Israel reconoce a Líbano”, declaró ante los soldados. A su vez, definió al grupo terrorista como “el eslabón más importante del eje iraní” y señaló que la exigencia de que la milicia abandone el sur libanés “es una bofetada al eje iraní, y no necesariamente quedará impune”.

El mandatario ordenó a las tropas actuar de inmediato ante cualquier amenaza: “Si identifican una amenaza para su seguridad, para sus vidas o para las vidas de sus soldados, actúen. No esperen. Actúen. Es una orden inquebrantable”.

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El primer ministro israelí visitó posiciones de las Fuerzas de Defensa en territorio libanés y condicionó cualquier salida al desarme del grupo terrorista (EP)

El ejército israelí estableció una zona de amortiguamiento de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de toda la frontera norte del país, dentro de territorio libanés. Las autoridades consideran que esa franja resulta necesaria para proteger a las comunidades del norte frente a los ataques de Hezbollah. En ese perímetro, las fuerzas israelíes desalojaron a la población civil, llevaron a cabo operaciones en aldeas y destruyeron edificaciones e infraestructura, incluidos túneles subterráneos que, según el ejército, eran utilizados por el grupo armado.

Netanyahu comparó la estrategia aplicada en el sur de Líbano con la implementada en Gaza, destacando la creación de zonas de amortiguamiento fuera del territorio israelí. “Lo principal que hicimos —y esto es lo que ustedes están haciendo aquí— es crear zonas de amortiguación, zonas de seguridad, no de nuestro lado de la frontera, sino del suyo”, expresó Netanyahu ante las tropas desplegadas en la frontera.

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Durante su intervención, Netanyahu afirmó que Israel neutralizó a 9.000 combatientes de Hezbollah desde el inicio de las operaciones en marzo. Además, señaló que la milicia mantiene actualmente alrededor de 12.000 cohetes y misiles, lo que representa cerca del 8 por ciento de un arsenal que originalmente ascendía a 150.000 proyectiles.

(Con información de Europa Press)