Intento de robo en La Plata: un propietario disparó y logró ahuyentar a los delincuentes

Un intento de entradera en la localidad de San Carlos, La Plata, terminó a los tiros cuando el dueño alertó la presencia de los ladrones. Vecinos del barrio denunciaron que los delincuentes quisieron robar una vivienda y que el propietario repelió el ataque, en una secuencia que quedó registrada por cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió el viernes 26 de junio y se escucharon varios disparos en el lugar. Según un vecino que dialogó con el medio 0221, el intento de robo se produjo alrededor de las 2.30 en el sector comprendido entre las calles 34 a 36 y 140 a 142, cuando dos jóvenes que circulaban en bicicleta buscaron ingresar a la casa. “El dueño de la casa los escuchó y terminaron a los tiros”, contó el testimonio.

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Las imágenes captadas por una cámara instalada en la zona registraron gritos, corridas y al menos 10 disparos efectuados por la víctima para ahuyentar a los atacantes. Según la reconstrucción de los vecinos, los sospechosos terminaron corriendo por calle 34, logrando escapar.

Los frentistas sostuvieron que, tras ese hecho, los mismos jóvenes habrían intentado abrir autos en el barrio y que 2 días después otro vecino sorprendió a una persona cuando trataba de forzar un vehículo a plena luz del día. Para los vecinos, esa sucesión muestra una escalada en los métodos. La percepción en el barrio es que se trata de una misma banda que actúa con más frecuencia y con un nivel de violencia mayor.

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El propietario utilizando un arma de fuego para ahuyentar a dos jóvenes, que huyeron tras escuchar los disparos, según registros de cámaras de seguridad

También afirmaron que presentaron denuncias, pero que la comisaría no envió patrulleros para reforzar la vigilancia y advirtieron por una presunta “zona liberada” en el oeste de la ciudad. La última semana de junio dejó al menos tres episodios que, de acuerdo con los vecinos, podrían involucrar al mismo grupo de jóvenes. El ataque del 26 de junio fue el más grave, pero no el único.

San Carlos arrastra, además, una condición territorial que los vecinos de la zona consideran un factor de riesgo. El barrio todavía conserva terrenos sin lotear y, según plantean, eso facilita tanto el ingreso de quienes cometen los robos como la huida sin ser detectados.

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Esa característica parece repetirse en otras zonas del partido de La Plata, donde la urbanización incompleta convive con reclamos por mayor presencia policial. La denuncia, en ese marco, no se limita a un hecho puntual sino a un esquema de vulnerabilidad persistente.

Inseguridad en La Plata

En el barrio de Los Hornos, en La Plata, un episodio de violencia familiar quedó registrado en cámaras de seguridad y derivó en una denuncia judicial. Un vecino reportó que su ex cuñada y el hijo adolescente de 15 años lo atacaron con piedras y destruyeron la luneta de su auto con un bicicletero de hierro, durante la mañana del martes 24 de junio. Los hechos ocurrieron cerca de las 9.17, cuando el denunciante y su familia se encontraban en su vivienda de la zona de 156 y 55.

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El ataque comenzó con golpes y ruidos contra la fachada de la casa, lo que despertó al propietario. Al asomarse, reconoció a su ex cuñada y al menor, quienes lanzaban piedras que rompieron al menos una de las ventanas. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el adolescente tomó un bicicletero de hierro y lo arrojó contra el auto estacionado en la vereda, provocando la rotura total de la luneta trasera.

Mientras el dueño intentaba que los agresores se retiraran, su esposa realizó un llamado al 911. Para cuando llegó la policía, los responsables ya se habían alejado del lugar, lo que dejó a la familia sin protección en el momento crítico. Las imágenes obtenidas por las cámaras privadas de la vivienda fueron entregadas como prueba ante la Justicia, respaldando la versión del vecino sobre lo ocurrido.

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El damnificado solicitó ante la Justicia una restricción perimetral y el cese del hostigamiento hacia su grupo familiar. La causa quedó caratulada bajo cargos de violencia familiar y/o de género, mientras las autoridades evalúan las medidas de protección.