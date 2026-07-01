Femicidio de Mabel Mena: condenaron a prisión perpetua a su expareja tras apuñarla

Corina Mabel Mena fue atacada en su vivienda y trasladada de urgencia al hospital, donde murió por una herida en el tórax (LM Neuquén)

En el marco de la causa por el femicidio de Corina Mabel Mena, cometido el 7 de junio de 2025 en Junín de los Andes en Neuquén, un jurado popular condenó al acusado a prisión perpetua. Jorge Octavio Linco enfrenta la máxima sentencia por un crimen que se vio envuelto en celos, control y violencia extrema.

La decisión fue tomada durante la jornada del martes 30 de junio, donde el juez de garantías Juan Pablo Balderrama ratificó la pena tras el veredicto previo de culpabilidad emitido por un jurado popular. “La declaración de responsabilidad del jurado popular determinó la doble agravante, reprimida con la pena máxima de encierro que es la prisión perpetua”, afirmó el fiscal.

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Durante la audiencia de cesura, el fiscal jefe Gastón Ávila, acompañado por la asistente letrada Lucila Maggiora, sostuvo que correspondía la pena máxima por la doble agravante del artículo 80 del Código Penal: el vínculo de pareja y el contexto de violencia de género. El fallo también contempló el ataque a otra víctima que fue identificado como M.D.G.T, un hombre que sufrió una lesión abdominal y sobrevivió.

De acuerdo con la acusación que dio por probada la fiscalía, el ataque ocurrió cerca de las 6:40 en una vivienda del barrio Los Pobladores. Durante una discusión motivada por celos, el acusado atacó con un cuchillo a M.D.G.T. y le provocó una herida abdominal que demandó unos 25 días de recuperación.

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Tras la agresión, el magistrado señaló el “brutal despliegue de violencia”. Además, señaló que “inmediatamente después de cometido el hecho Linco intentó fugarse para escapar del accionar de la Justicia”. El condenado huyó del lugar, ocultó el arma, preparó una mochila y organizó su traslado a una zona rural cercana a la ciudad, demostrando que “comprendía la criminalidad de sus actos y actuó con plena conciencia”.

Condenaron a prisión perpetua a la expareja de la víctima, Jorge Octavio Linco (LM Neuquén)

En su alegato de apertura, Ávila sostuvo ante el jurado que el crimen respondió a celos y a conductas de control ejercidas por el acusado sobre la víctima. El fiscal afirmó que no se trató de un episodio aislado, sino de un vínculo marcado por violencia psicológica y antecedentes de maltrato.

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El imputado seguirá detenido con prisión preventiva hasta que comience el cumplimiento efectivo de la condena, luego de que un tribunal de impugnación ratificara esa medida al revocar un beneficio de prisión domiciliaria otorgado en una instancia anterior.

El femicidio de Mabel Mena

En la madrugada del sábado 7 de junio de 2025, alrededor de las 6:40, la Policía recibió un pedido de auxilio en el barrio Primeros Pobladores. Un joven se encontraba herido en la vía pública y solicitó ayuda desesperadamente. Los agentes constataron que presentaba una lesión grave en el abdomen, ocasionada por un arma blanca.

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El femicidio ocurrió en el barrio Primeros Pobladores en Junín de los Andes

Dentro de la vivienda, los agentes encontraron a Mabel Mena, de 40 años, quien había sido atacada con un arma blanca en su domicilio. El expediente judicial reconstruyó que cuando Mena intervino para recriminar la agresión a su amigo, recibió una puñalada en el pecho que le perforó el corazón y le causó la muerte. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde los médicos lograron estabilizar al joven, mientras que Mena falleció poco después por la profundidad de la herida recibida.

El ataque fue perpetrado por Jorge Octavio Linco, expareja de la víctima, quien ingresó al domicilio y atacó primero al amigo de Mena. El propio sobreviviente señaló ante la policía a Linco como el responsable y brindó una descripción física que resultó clave para su identificación. El agresor huyó tras el doble ataque y organizó su fuga hacia una zona rural.

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La policía provincial, con el apoyo de vecinos y utilizando registros de cámaras de seguridad, desplegó un operativo de búsqueda que culminó ese mismo sábado por la tarde. Linco fue detenido a las 14:45 en el paraje Mallin de las Yeguas, en las afueras de Junín de los Andes, cuando intentaba escapar en taxi. El Ministerio Público Fiscal formalizó la acusación por homicidio agravado por el vínculo y violencia de género.