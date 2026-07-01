Se enfrentaron a tiros en un estacionamiento de Córdoba y un joven resultó herido

Un joven resultó herido y otro detenido luego de un tiroteo en el estacionamiento de un supermercado en la localidad cordobesa de Río Cuarto

El mediodía de este lunes en Río Cuarto, provincia de Córdoba quedó marcado por una situación de violencia que alteró la cotidianidad de la ciudad. En el estacionamiento de un supermercado, ubicado entre las calles Estrada y San Martín, una pelea derivó en un tiroteo que generó alarma entre clientes y transeúntes de la zona. El episodio, que se produjo a plena luz del día, involucró a varios testigos y dejó como saldo a un joven herido.

Todo comenzó cuando un hombre que acababa de realizar compras en el supermercado se cruzó con otro individuo en el estacionamiento. Entre ambos se desató una discusión cuya intensidad fue en aumento hasta desembocar en la utilización de un arma de fuego.

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Testigos presentes relataron que se escucharon entre cuatro y cinco detonaciones, aunque hasta el momento no se ha podido establecer si los disparos provinieron de una sola persona o si hubo un intercambio entre ambos involucrados.

Las detonaciones, según informó el portal El Doce.tv, causaron pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Algunos buscaron refugio detrás de los autos estacionados, mientras otros intentaron alejarse rápidamente del área para resguardarse del peligro. El accionar policial no tardó en desplegarse, con patrullas y efectivos acudiendo al sitio del incidente.

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En medio del tiroteo, un joven de 25 años que se encontraba en el interior de su vehículo se vio involucrado de manera indirecta. Según reconstruyeron las fuentes consultadas, el joven había dejado a unos amigos en las inmediaciones del supermercado y circulaba por la zona cuando comenzó la balacera. Uno de los proyectiles impactó contra la ventana del conductor, provocando que los vidrios estallaran.

La bala no lo hirió directamente, pero los fragmentos de vidrio le provocaron cortes en un brazo. Tras el incidente, el herido fue atendido y se constató que las lesiones no comprometían su vida. La rápida atención permitió que se confirmara su estado fuera de peligro.

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Tras los disparos, la Policía de Río Cuarto desplegó un amplio operativo en el macrocentro de la ciudad para dar con los responsables. El procedimiento se extendió hasta inmediaciones de Plaza Mójica, sobre la calle Luis Reinaudi al 750, donde finalmente se produjo la detención de un joven de 20 años.

Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar un revólver calibre 22 que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado en el enfrentamiento. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía avanza con la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del supermercado y la vía pública.

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La Policía investiga a los dos jóvenes, sus antecedentes y si tenían relación entre si

La presencia policial se mantuvo en la zona durante varias horas, tanto para preservar la escena como para brindar seguridad a los vecinos y comerciantes del sector. Las autoridades no confirmaron si el joven detenido tenía antecedentes penales ni si existía algún vínculo previo con la persona con la que discutió en el estacionamiento.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado si se trató de un enfrentamiento entre dos personas armadas o si solo uno de los hombres efectuó los disparos. Según los relatos de testigos, la secuencia comenzó con una discusión y derivó rápidamente en la utilización del arma de fuego.

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En la investigación se analiza además la posible existencia de antecedentes de conflictos previos entre los involucrados, así como la procedencia del arma secuestrada. La fiscalía también trabaja en la elaboración de un informe balístico para determinar la cantidad exacta de disparos realizados y el trayecto de los proyectiles.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue abierta y que se brindará información oficial a medida que avance el análisis de las pruebas recolectadas.