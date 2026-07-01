Lanzaron un programa para fomentar la inclusión sociolaboral de personas en rehabilitación por consumo de drogas

Las capacitaciones laborales dependerán de la oferta que los aliados colaboradores puedan ofrecer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles a la madrugada, el Secretario de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Roberto Moro, resolvió crear el Programa Piloto “Aliados” para promover la inclusión sociolaboral de personas en rehabilitación. La medida será desarrollada bajo el ámbito de la Subsecretaría de Prevención, Investigación y Estadísticas en Materia de Drogas.

El plan fue anunciado en el Boletín Oficial, por medio de la publicación de la Resolución N° 87/2026. De esta manera, las autoridades remarcaron que se tratará de una iniciativa destinada a “las personas que transitan la etapa avanzada de tratamiento por consumo problemático”.

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Desde la SEDRONAR apuntaron que las personas bajo tratamiento de rehabilitación “suelen ser socialmente estigmatizadas y cuentan con escasas oportunidades para acceder a un empleo o desarrollar un proyecto de vida que les permita una inserción social y económica sostenible”.

Por este motivo, las autoridades destacaron que “resulta necesaria la promoción de acciones integrales destinadas a construir un círculo virtuoso y un entorno capaz de brindar oportunidades reales de inclusión sociolaboral”.

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El programa buscará erradicar la exclusión y prejuicios que afrontan las personas en recuperación (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, indicaron que, en principio, se tratará de un programa piloto que buscará implementar estrategias focalizadas en determinadas zonas. Una vez que se evalúen los resultados, se ampliará el alcance de la medida.

“La SEDRONAR se encuentra realizando un trabajo de articulación en la materia con la Secretaría de Trabajo tendiente a materializar el programa que por la presente se crea”, comunicaron. Asimismo, indicaron que será necesario crear un Comité de Coordinación del Programa Aliados (CCPA), un Equipo Interdisciplinario del Programa Aliados (EIPA) y un Equipo Técnico Tratante (ETT).

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Según explicaron en el considerando, cada uno de los equipos deberá ser conformado por profesionales que son parte de la planta del organismo y, en el caso del ETT, de integrantes de la Red SEDRONAR. No obstante, los cargos serán realizados con carácter ad honorem.

A pesar de esto, señalaron que el programa quedó habilitado a colaborar con actores (los denominados “Aliados”) que contribuyan a generar vacantes de empleabilidad, seguimiento de beneficiarios, insumos, capacitaciones, financiamiento, instalaciones y recursos humanos. Sin embargo, esto no implicaría una relación asociativa con el ente público.

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Por este motivo, se aprobaron varios modelos de documentación para formalizar la vinculación y colaboración entre las partes involucradas. Entre ellos, una carta de adhesión para actividades de colaboración y cooperación institucional destinada a quienes participen como Aliados del programa, y un consentimiento informado dirigido a los beneficiarios, ambos anexados en la resolución. También se estableció un modelo de carta de adhesión para los referentes aliados, es decir, aquellas personas que, sin remuneración, acompañarán a los beneficiarios durante su participación. Además, se incorporó un modelo de carta para los dispositivos de la Red SEDRONAR que decidan sumarse al plan. PUBLICIDAD Por otro lado, en la Resolución N° 112/2026, Moro aprobó los lineamientos que servirán como guía para desarrollar la iniciativa. En ellos, no solo indicaron que la participación de actores provenientes del sector privado y público estará habilitada, sino que describieron cómo serán las diferentes etapas que se llevarán a cabo. Cómo serán las etapas que conformarán al Programa Piloto “Aliados” La primera etapa del Programa Piloto “Aliados” consistirá en la capacitación en habilidades blandas, diseñada para establecer las condiciones básicas que sostienen la continuidad en un empleo. Durante cuatro encuentros, el Aliado capacitador abordará temas como puntualidad, comunicación, trabajo en equipo, manejo del dinero y relación con la autoridad, entre otros. PUBLICIDAD Los beneficiarios que completen las etapas podrán ser seleccionados por los Aliados empleadores (Imagen Ilustrativa Infobae) Al mismo tiempo que remarcaron que para avanzar a la siguiente etapa se exige una asistencia mínima del 80%, advirtieron que quienes incumplan con ese requisito serán excluidos del programa. Asimismo, indicaron que el registro de asistencia será responsabilidad del capacitador. La segunda etapa se orientará a la formación en un oficio certificado, según el perfil requerido por el Aliado que ofrece las vacantes para empleabilidad. Por esto, el capacitador organizará los encuentros necesarios y registrará la asistencia de los beneficiarios, además de realizar la evaluación correspondiente. Para avanzar, los participantes deberán aprobar la evaluación y cumplir con al menos el 80% de asistencia. PUBLICIDAD Por último, en la tercera etapa, el Aliado empleador seleccionará a los beneficiarios que hayan completado satisfactoriamente las etapas previas, en función de las vacantes disponibles y los criterios de empleabilidad definidos en conjunto con la entidad participante. Durante este periodo, el Centro de Capacitación y Producción Asistida (CCPA) mantendrá el seguimiento y acompañamiento, con el objetivo de reforzar la empleabilidad mediante encuentros destinados a la inducción laboral, como la confección de currículum, la preparación para entrevistas y la adaptación al primer día de trabajo. El acompañamiento continuará, principalmente, de forma virtual. PUBLICIDAD Compartir nota: