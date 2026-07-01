Crimen y Justicia

Una mujer atacó brutalmente a sus hijas menores y quedó detenida en Berisso

Efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría Cuarta actuaron tras la denuncia de la abuela. Las menores quedaron a resguardo y la madre fue trasladada a la dependencia policial

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Mujer de espaldas con esposas en las manos, acompañada por un agente de policía con uniforme azul. Al fondo, una pared blanca con un cartel y una puerta de rejas
Una mujer, identificada como la madre de las víctimas de agresión, es trasladada por un agente de policía en una dependencia policial de Berisso (0221)

Una situación de violencia familiar en la localidad de Berisso activó un rápido despliegue policial que concluyó con el arresto de una mujer acusada de agredir físicamente a sus dos hijas menores.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 128 entre 4 y 5, donde la intervención de los efectivos permitió resguardar a las niñas y dio inicio a una causa judicial bajo la carátula de “lesiones agravadas por el vínculo”.

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El operativo se inició tras recibir un llamado de emergencia que alertó sobre un conflicto en el domicilio señalado. Unidades del Comando de Patrullas y de la comisaría Cuarta de Berisso acudieron al lugar, donde fueron recibidos por las menores de edad y su abuela. Según informaron fuentes policiales, ambas denunciaron que la madre de las niñas las estaba agrediendo.

Al arribar, según lo informado por el portal 0221, los agentes constataron que una de las víctimas presentaba lesiones visibles en los brazos, situación que fue determinante para avanzar con las actuaciones de rigor y asegurar la protección de ambas niñas. El resguardo de las menores se realizó en presencia de la abuela, quien también se encontraba en el lugar y colaboró con los efectivos durante el procedimiento.

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La Policía priorizó la asistencia médica y emocional de las niñas, a fin de garantizar su integridad. Los efectivos informaron que, tras constatar las heridas en una de las menores, determinaron la necesidad de retirarlas del domicilio y ponerlas a resguardo mientras se desarrollaban las actuaciones judiciales.

La situación escaló cuando, pocos minutos después, la madre de las niñas salió de la vivienda y, según indicaron fuentes policiales, adoptó una actitud agresiva hacia los efectivos. Además de insultar al personal policial, la mujer intentó dificultar el procedimiento, lo que motivó que fuera reducida y trasladada a la dependencia policial para dar inicio a las actuaciones formales.

Las menores, por su parte, quedaron bajo la custodia provisoria de la abuela, mientras los servicios de asistencia social de la municipalidad fueron notificados para intervenir y evaluar la situación familiar. “El resguardo inmediato fue fundamental para evitar nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las víctimas”, se informó desde la fuerza.

Policía de la Provincia de Buenos Aires
La Policía se presentó en el lugar y detuvo a la madre (Télam)

La causa fue caratulada como “lesiones agravadas por el vínculo” y quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 (UFI Nº 2), que dispuso la apertura de la investigación penal. Según se informó, la fiscalía ordenó la realización de pericias médicas y psicológicas a las menores, así como la toma de testimonios a los involucrados y testigos presentes en el lugar.

Las actuaciones judiciales avanzan en coordinación con los equipos de asistencia a la víctima y el área de Niñez y Adolescencia de la municipalidad.

El mismo martes, un bebé murió en Ituzaingó y sus padres quedaron detenidos por consumo de estupefacientes. Ahora, la Justicia intenta establecer los motivos detrás de la muerte del niño, así como también si existe algún tipo de vinculación entre el consumo problemático de sus padres y el desenlace fatal.

Según informó el portal Primer Plano Online, el pequeño Horacio Tadeo La Giglia dormía en la cama matrimonial junto a su padre y su madre, cuando fue hallado sin signos vitales. La reacción inmediata de los adultos fue llamar a una ambulancia y aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los intentos lograron que el bebé recuperara momentáneamente la conciencia, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital del Bicentenario. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el niño falleció en el centro de salud. Frente a las inconcistencias del relato de los progenitores, la Justicia puso en marcha una serie de diligencias.

Así, hallaron droga en el domicilio de la familia, así como elementos utilizados para su fraccionamiento.

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