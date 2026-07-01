Economía

Aumentos de luz y gas: publicaron los nuevos cuadros tarifarios y prorrogaron las bonificaciones por subsidios

Las normativas se publicaron en Boletín Oficial y detallan los valores que regirán por segmentos para EDENOR, EDESUR, Metrogas y Naturgy BAN. Se aplicarán descuentos para usuarios que se encuentran dentro del SEF

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Imagen partida que muestra una bombilla de luz encendida a la izquierda y una hornalla de cocina a gas con llama azul y una olla a la derecha.
Los aumentos regirán a partir de este mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante un par de resoluciones publicadas en Boletín Oficial, el Gobierno avanzó con los aumentos en los servicios del mes de julio.

En cuanto a la luz, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) dispuso cuáles serán las nuevas tarifas para Edenor y Edesur.

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Los ajustes alcanzan tanto a usuarios residenciales con y sin subsidio como a otras categorías de consumo y, para el cálculo, el organismo toma en cuenta la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En el mes de referencia, ambos índices arrojaron variaciones de 2,51% y 2,15%, lo que derivó en un ajuste del componente de distribución del 2,39% para las dos empresas como punto de partida.

De acuerdo con la información suministrada en las resoluciones 205/2026 y 206/2026, Edenor registró un incremento que elevó su ajuste total del Costo Propio de Distribución (CPD) al 2,95%; mientas que Edesur subió su CDP un 2,76%. Los usuarios residenciales con subsidio verán reflejado en su boleta el monto correspondiente bajo el rótulo “Subsidio Estado Nacional”.

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Usuarios de Edesur

En los anexos de la normativa se detalla por ejemplo, los valores que rigen para los hogares que no reciben subsidio del Estado: desde este mes pagarán un cargo variable de $153,935 por kWh en la franja de menor consumo —hasta 150 kWh mensuales—, con un cargo fijo de $1.674,55 por mes. A medida que el consumo sube, la tarifa escala. Los comercios y la categoría general también actualizan sus valores.

Los clubes de barrio y de pueblo, junto con las entidades de bien público, tienen un cuadro tarifario propio que los equipara a los usuarios residenciales con subsidio. En la franja más baja, figura el cargo variable es de $68,531 por kWh, el mismo valor que rige para los hogares subsidiados.

Usuarios de Edenor

En el noroeste de CABA y los municipios del norte y noroeste del AMBA, la distribuidora detalló los valores en los anexos que acompañan la medida.

Para hogares que reciben subsidio del Estado, la tarifa de julio mantiene el subsidio que cubre únicamente los primeros 300 kWh consumidos cada mes, detallado más abajo, y el excedente se factura a precio pleno.

En la franja más baja —hasta 150 kWh—, el cargo variable con subsidio es de $69,303 por kWh, pero ese valor prácticamente se duplica a $155,504 por kWh para el consumo que supera ese umbral en la categoría R2.

El esquema en los clubes de barrio y de pueblo, es igual, acceden a un cuadro tarifario propio que los equipara a los hogares con subsidio. En la franja más baja, el cargo variable es de $69,303 por kWh, y escala hasta $100,542 por kWh en el tramo de mayor consumo.

Gas

El ENReGE aprobó también los nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de gas con aumentos que irán a la par de las bonificaciones extraordinarias para los usuarios con subsidios focalizados.

Los ajustes quedaron asentados mediante la resolución 175/2026 de Metrogas Sociedad Anónima, y la 204/2026 correspondiente a Naturgy BAN S.A.

En los documentos que se encuentran dentro de las normativas, se diferencian a los usuarios residenciales en categorías según su nivel de consumo mensual (R1, R2 y R3, con subcategorías, y R4 para los consumos más altos).

A modo de explicación, para los usuarios sin subsidio de Metrogas en Capital Federal, el cargo fijo mensual es de $22.606,14 para las categorías R1 a R3, y de $85.449,38 para R4.

Para los usuarios de Naturgy BAN en la subzona Buenos Aires Norte sin subsidio, el cargo fijo mensual es de $19.694,91 para las categorías R1 a R3, y de $74.776,64 para R4. Los usuarios que no tienen subsidio, pero acceden a una tarifa diferencial del 70% pagan proporciones menores

Bonificaciones

En paralelo, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% sobre el consumo de gas para los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “a fin de asegurar la gradualidad de la reestructuración del régimen de subsidios energéticos y la previsibilidad de los montos de facturación de los servicios”, argumentaron en el texto.

La resolución también se oficializó en Boletín Oficial y alcanza a usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes. En cuanto a los usuarios de electricidad, el beneficio es diferente: una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de 300 kWh mensuales, “con la intención de morigerar el impacto tarifario”, indicaron.

El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENARGAS) deberá implementar los cambios en los cuadros tarifarios y notificar a distribuidoras y licenciatarias. También quedan incluidas entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro.

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