Operativo contra la “mafia china” en La Plata: nuevas detenciones y secuestro de armas tras 15 allanamientos

Varias personas fueron detenidas, tras los allanamientos simultáneos

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Al menos 15 allanamientos se realizaron en distintos puntos de La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa que investiga un presunto nexo de corrupción entre la denominada “mafia china” y un ex funcionario platense. Los operativos, desarrollados de manera simultánea, culminaron con varios detenidos y el secuestro de armas de fuego, celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación judicial se inició en 2022 tras la fuga de Ke Deqiang, alias “Matías”, presunto integrante de la organización, quien estaba detenido en la Comisaría Primera de La Plata por extorsiones e intimidaciones a comerciantes. La noche en la que escapó, el detenido se levantó de su celda, trepó el portón de la seccional y nunca más volvió a ser visto.

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Desde entonces, Deqiang permanece prófugo y los investigadores sospechan que podría encontrarse fuera del país. Según la causa, utilizó su posición de presidente de una Cámara de Comercio china como fachada para liderar la estructura, impartiendo órdenes sobre juego clandestino, cobros extorsivos y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, el operativo fue ordenado con el fin de desarticular una organización vinculada con extorsiones, amenazas, juego clandestino, préstamos usurarios, tráfico de armas y maniobras irregulares para obtener habilitaciones y licencias.

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Parte de las armas que fueron secuestradas durante el operativo

Como resultado de los allanamientos, se incautaron pistolas 9 milímetros, armas calibre .380, escopetas Ithaca, celulares y documentación. Parte de este material será analizado para determinar el alcance de las operaciones.

Hasta el momento, se confirmó que entre los detenidos se encuentra un ex funcionario municipal de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata. El acusado se encuentra bajo sospecha de presuntamente haber usado su cargo para intervenir de forma irregular en trámites de habilitaciones comerciales, licencias de conducir, levantamiento de infracciones y permisos de venta de alcohol.

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La Justicia investiga si el ex funcionario habría actuado como nexo entre la organización y autoridades provinciales vinculadas al Registro para la comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), a través de gestiones a cambio de dinero.

Ke Deqiang, el jefe de la mafia china que se encuentra prófugo desde 2022

En el expediente se incorporaron conversaciones que mencionan pagos para obtener irregularmente licencias de conducir. Además, al ex empleado municipal se le atribuyó haber conseguido habilitaciones de Agencia Platense de Recaudación (APR) y REBA para Ke Deqiang.

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En una de ellas, registrada en octubre de 2022, el ex funcionario le mandó un audio, donde le reprochó: “Ah, pero querés romper todo. Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“. Aparentemente, el vínculo entre ambos ya había adquirido tonos de familiaridad. “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”, le decía en otra conversación.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el ex titular de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano tenía el poder de decidir qué locales estaban habilitados. Por esto, se sospecha que habría recibido coimas de la mafia china para proceder a las bajas de los comercios. Se estima que habría percibido $75 mil, que representaban unos 260 dólares al cambio de ese entonces.

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Una de las armas incautadas

“Valiéndose de influencias en sectores claves, procedían a la habilitación y clausura de locales comerciales, otorgaban licencias de conducir y habilitación de venta de bebidas alcohólicas sin cumplir con los procedimientos y/o requisitos que las normas exigen”, explicó el titular de la UFI N°16, el Juan Cruz Condomí Alcorta, quien se encuentra al frente de la causa.

También fueron detenidas varias personas de origen chino. Según trascendió, algunas estaban vinculadas a la gestión de juego clandestino y préstamos, mientras que las otras habían sido empleadas para intimidar a los comerciantes.

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La causa sigue abierta y los peritajes sobre el material secuestrado serán clave para definir nuevas imputaciones y profundizar en el alcance de la organización. Asimismo, remarcaron que uno de los objetivos será determinar el grado de organización interna y el rol específico de cada implicado.