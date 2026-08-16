Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Operativo contra la “mafia china” en La Plata: nuevas detenciones y secuestro de armas tras 15 allanamientos

Mientras la Justicia analiza el entramado de la red, que involucró a un ex funcionario platense, el jefe de la mafia china continúa prófugo

detenidos mafia china la plata caso funcionario municipalidad
Varias personas fueron detenidas, tras los allanamientos simultáneos
Guardar

Al menos 15 allanamientos se realizaron en distintos puntos de La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad de Buenos Aires en el marco de una causa que investiga un presunto nexo de corrupción entre la denominada mafia chinay un ex funcionario platense. Los operativos, desarrollados de manera simultánea, culminaron con varios detenidos y el secuestro de armas de fuego, celulares, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

La investigación judicial se inició en 2022 tras la fuga de Ke Deqiang, alias “Matías”, presunto integrante de la organización, quien estaba detenido en la Comisaría Primera de La Plata por extorsiones e intimidaciones a comerciantes. La noche en la que escapó, el detenido se levantó de su celda, trepó el portón de la seccional y nunca más volvió a ser visto.

PUBLICIDAD

Desde entonces, Deqiang permanece prófugo y los investigadores sospechan que podría encontrarse fuera del país. Según la causa, utilizó su posición de presidente de una Cámara de Comercio china como fachada para liderar la estructura, impartiendo órdenes sobre juego clandestino, cobros extorsivos y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con la información obtenida por el medio platense 0221, el operativo fue ordenado con el fin de desarticular una organización vinculada con extorsiones, amenazas, juego clandestino, préstamos usurarios, tráfico de armas y maniobras irregulares para obtener habilitaciones y licencias.

PUBLICIDAD

detenidos mafia china la plata caso funcionario municipalidad
Parte de las armas que fueron secuestradas durante el operativo

Como resultado de los allanamientos, se incautaron pistolas 9 milímetros, armas calibre .380, escopetas Ithaca, celulares y documentación. Parte de este material será analizado para determinar el alcance de las operaciones.

Hasta el momento, se confirmó que entre los detenidos se encuentra un ex funcionario municipal de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata. El acusado se encuentra bajo sospecha de presuntamente haber usado su cargo para intervenir de forma irregular en trámites de habilitaciones comerciales, licencias de conducir, levantamiento de infracciones y permisos de venta de alcohol.

La Justicia investiga si el ex funcionario habría actuado como nexo entre la organización y autoridades provinciales vinculadas al Registro para la comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA), a través de gestiones a cambio de dinero.

Fuga jefe mafia china comisaría la plata
Ke Deqiang, el jefe de la mafia china que se encuentra prófugo desde 2022

En el expediente se incorporaron conversaciones que mencionan pagos para obtener irregularmente licencias de conducir. Además, al ex empleado municipal se le atribuyó haber conseguido habilitaciones de Agencia Platense de Recaudación (APR) y REBA para Ke Deqiang.

En una de ellas, registrada en octubre de 2022, el ex funcionario le mandó un audio, donde le reprochó: “Ah, pero querés romper todo. Vos me dijiste ya solucionado (sic). ¿Qué pasa? ¿Otra vez hoy viene la acta?“. Aparentemente, el vínculo entre ambos ya había adquirido tonos de familiaridad. “Apurate, que si me pasás eso ahora, lo tengo a la tarde, pelotudo”, le decía en otra conversación.

Según la información a la que tuvo acceso Infobae, el ex titular de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano tenía el poder de decidir qué locales estaban habilitados. Por esto, se sospecha que habría recibido coimas de la mafia china para proceder a las bajas de los comercios. Se estima que habría percibido $75 mil, que representaban unos 260 dólares al cambio de ese entonces.

detenidos mafia china la plata caso funcionario municipalidad
Una de las armas incautadas

“Valiéndose de influencias en sectores claves, procedían a la habilitación y clausura de locales comerciales, otorgaban licencias de conducir y habilitación de venta de bebidas alcohólicas sin cumplir con los procedimientos y/o requisitos que las normas exigen”, explicó el titular de la UFI N°16, el Juan Cruz Condomí Alcorta, quien se encuentra al frente de la causa.

También fueron detenidas varias personas de origen chino. Según trascendió, algunas estaban vinculadas a la gestión de juego clandestino y préstamos, mientras que las otras habían sido empleadas para intimidar a los comerciantes.

La causa sigue abierta y los peritajes sobre el material secuestrado serán clave para definir nuevas imputaciones y profundizar en el alcance de la organización. Asimismo, remarcaron que uno de los objetivos será determinar el grado de organización interna y el rol específico de cada implicado.

Temas Relacionados

La PlataMafia chinaArmas de fuegoExtorsionesAmenazasJuego clandestinoCorrupciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sobreseyeron a un coordinador de viaje de egresados en la causa por la muerte del estudiante en Bariloche

El adolescente de 17 años murió en octubre de 2022 por una falla multiorgánica, después de presentar síntomas durante su viaje de egresados. La investigación judicial reconstruyó omisiones en la atención y ya derivó en una condena

Sobreseyeron a un coordinador de viaje de egresados en la causa por la muerte del estudiante en Bariloche

Quién era el hombre que murió tras haber sido aplastado por la camioneta que destruyó un almacén en Mar del Plata

La víctima fatal tenía 36 años y era oriunda de Corrientes. Según trascendió, se había radicado en la Costa Atlántica para trabajar en el sector pesquero

Quién era el hombre que murió tras haber sido aplastado por la camioneta que destruyó un almacén en Mar del Plata

El macabro modus operandi del “Dr. Estafa” y el mapa de sus golpes en diferentes puntos del país

Pablo Emanuel Thomas Llanes se hacía pasar por médico y se infiltraba en eventos solidarios para engañar a personas desesperadas por la salud de sus seres queridos. Su historial

El macabro modus operandi del “Dr. Estafa” y el mapa de sus golpes en diferentes puntos del país

Detuvieron a una argentina en un aeropuerto de Japón por intentar ingresar un kilo de cocaína oculto en su cuerpo

Se trata de una mujer de 30 años, quien había aterrizado en Tokio en un vuelo proveniente de Londres. La Policía de Japón investiga a una presunta red latinoamericana, tras registrarse un incremento en las detenciones

Detuvieron a una argentina en un aeropuerto de Japón por intentar ingresar un kilo de cocaína oculto en su cuerpo

Detuvieron a dos motochorros en La Plata tras un asalto a una dietética: los investigan por otros robos en comercios

Ambos sospechosos fueron capturados tras una breve persecución. Tenían en su poder un arma, dinero y una notebook. Los investigadores analizan su posible vínculo con una serie de ataques recientes en distintos puntos de la ciudad

Detuvieron a dos motochorros en La Plata tras un asalto a una dietética: los investigan por otros robos en comercios

DEPORTES

Jugó en River, San Lorenzo y Huracán, pasó por las juveniles y hoy proyecta una granja educativa: “Los animales me desconectan”

Jugó en River, San Lorenzo y Huracán, pasó por las juveniles y hoy proyecta una granja educativa: “Los animales me desconectan”

12 frases de Arruabarrena tras el empate de Boca: por qué salió Paredes y cuándo convocará a Enner Valencia

La lupa sobre el gol que le anularon a Platense contra Boca: por qué el VAR no llamó a Baliño por la mano de Gorosito

Inter Miami cayó 4-1 contra Nashville SC en un partido clave por la cima de la MLS: Messi brindó una asistencia y falló un penal

Boca Juniors empató 1-1 ante Platense por la quinta fecha del Torneo Clausura

TELESHOW

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

De “Si querés llorar, llorá” a “Soy el Obelisco con tetas”: 40 frases icónicas de La One

Ana María Casanova antes de ser Moria Casán: la infancia de una mujer que aprendió a construirse a sí misma

Evangelina Anderson reveló el insólito pedido que recibió en una noche fogosa: "Él es muy conocido en el mundo"

INFOBAE AMÉRICA

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico que concentra el 90% de los terremotos del mundo

Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico que concentra el 90% de los terremotos del mundo

Rusia lanzó un bombardeo con misiles balísticos sobre Kiev y otras regiones de Ucrania: al menos un muerto y siete heridos

Corea del Sur realizó disparos de advertencia tras la incursión fronteriza de soldados del régimen norcoreano

Gobierno de Guatemala pone a disposición de los guatemaltecos el informe Preliminar del Proyecto de Presupuesto 2027

San Martín y Sarmiento: lo que podemos aprender del corto ‘El libertador’